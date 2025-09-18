Podemos denuncia que aún pasan por España barcos con armas para Israel: "La hipocresía del Gobierno es insoportable"

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado este jueves que aún pasan por España barcos con armas para Israel, a pesar del embargo anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha hecho hincapié en que este mismo jueves un buque va a parar en Valencia transportando material militar para el "Estado genocida". "La hipocresía del Gobierno es insoportable", ha afirmado.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León, en las que Fernández es procurador de Unidas Podemos, ha denunciado que "el Gobierno es a la izquierda lo que Netanyahu al pacifismo".

"Es lamentable la hipocresía del Gobierno de España y es vergonzoso y abominable que Sánchez dijese que iba a decretar un embargo de armas hace 15 días y eso es mentira, hoy mismo un buque que traslada material militar para el Estado genocida de Israel pasa por los puertos de Valencia, Barcelona y Algeciras", ha insistido.

Además, el portavoz de Podemos ha asegurado que el Gobierno "lleva dos años sin ejecutar una medida de izquierdas" y ha señalado que "solo hace titulares electoralistas". "Sánchez sale en un mitin diciendo que alienta las protestas propalestinas y por la tarde blinda Madrid para criminalizar a los manifestantes", ha denunciado.

El PSOE defiende al Gobierno

La portavoz del PSOE en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, ha defendido la actuación del Gobierno y ha mostrado su desacuerdo con las palabras de Fernández.

"Este Gobierno ha dado ejemplo posicionándose al lado de Palestina, es un referente a nivel internacional de la paz y en defender los derechos de Palestina. No puedo compartir esa opinión de Pablo Fernández porque lo que ha hecho este Gobierno es justamente lo contrario de lo que dice Pablo Fernández", ha señalado.

Además, con respecto al paso de barcos por puertos españoles ha recordado que "hay una ley portuaria y no se puede impedir que un barco atraque en nuestras costas"."En un Estado democrático y de derecho eso no puede ser. Entiendo que cuando no se gobierna es fácil acudir al populismo", ha zanjado.

Retratar al PP

Precisamente, Gómez Urbán ha anunciado que su partido presentará una Proposición No de Ley (PNL) en el pleno de las Cortes de la próxima semana para que la Cámara autonómica condene el "genocidio" de Israel en Gaza. Una iniciativa con la que los socialistas tratarán de que el PP se retrate.

"Queremos que de este pleno salga una condena del genocidio de Gaza. Lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio y no hace falta más que ver las imágenes que vemos todos los días pero, además, la ONU ha decretado que es un genocidio", ha señalado la portavoz socialista.

Gómez Urbán ha asegurado que "Netanyahu es un genocida" y ha señalado que, en su iniciativa, exigirán también que la Junta "condene de manera expresa la obstrucción de la ayuda humanitaria que no llega por culpa de Israel a los civiles y a los niños y niñas que están muriendo de hambre, porque la ayuda humanitaria se está usando como arma de guerra".

"Y que la Junta se comprometa a trabajar desde las instituciones y junto a la sociedad civil, que ha dado un ejemplo y ha dicho que está del lado del sentido común, de la paz y de los derechos humanos", ha añadido.

Gavilanes critica a Israel

El portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes, no ha anticipado el sentido del voto de los populares en la iniciativa del PSOE exigiendo la condena del "genocidio" en Gaza pero ha asegurado que la respuesta de Israel a los ataques de Hamás de octubre de 2023 "no puede ser otra masacre" y "tiene que enmarcarse en los límites del derecho internacional".

"La postura del PP siempre ha sido única y no se utiliza el drama ajeno para hacer electoralismo. Pedimos un alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes, la distribución de la ayuda humanitaria sin ningún tipo de obstáculo y evitar la escalada regional. Esos son los pilares que ha defendido el PP", ha señalado.

Gavilanes ha pedido "tener en cuenta que el detonante de todo esto fueron los ataques de Hamás" pero ha insistido en que "la respuesta de Israel no puede ser otra masacre" y que "tiene que enmarcarse en los límites del derecho internacional".

Además, ha denunciado que Sánchez "está aprovechando esta desgracia con carácter electoral para tapar otros problemas que le acucian, como la declaración de su mujer, Begoña Gómez, que se pueda llevar a juicio a su hermano o para tapar al fiscal general del Estado".

Un PP "sin brújula moral"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que si el PP no vota a favor de la iniciativa del PSOE en el próximo pleno convocará a la prensa para "explayarse a gusto" acerca de la posición de los populares mientras que el representante del Grupo Mixto Francisco Igea se ha preguntado "qué PP nos vamos a encontrar".

"Será el de Feijóo o el de Ayuso y Aznar, el de que es una masacre o el de que Israel es el orgullo de Occidente. No sabemos exactamente qué tipo de PP nos podemos encontrar cada día a este respecto porque no tiene brújula moral, no sabe lo que está bien y lo que está mal y no sabe decir que la exterminación de una población es un delito de genocidio", ha zanjado Igea.