Martínez exige al PP que explique si está de lado "de los asesinos o de los inocentes" en el "genocidio" de Israel en Gaza

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, durante su intervención en el municipio segoviano de Riaza, este sábado

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha exigido este sábado al PP que explique si está de lado "de los asesinos o de los inocentes" en el "genocidio" de Israel en Gaza y ha celebrado desde el municipio segoviano de Riaza las protestas de cientos de personas con banderas palestinas en la etapa de la Vuelta a España que hoy recorre la provincia.

"Me gustaría preguntar al señor Feijóo, al señor Mañueco, al PP a nivel nacional, cuándo ha perdido el alma al escuchar manifestaciones como la del señor Almeida o si no la ha tenido nunca. Cuándo hemos tenido una deshumanización de no empatizar con el sufrimiento de niños y sociedad civil que está siendo absolutamente masacrada por parte del Gobierno de Netanyahu", ha lamentado.

Martínez ha asegurado que "intentar mirar hacia otro lado y no asumir la responsabilidad que tenemos como representantes públicos es ser absolutamente cómplices".

"Hay que denunciar públicamente y ejercer todos los mecanismos de presión para que nuestros superiores en la administración europea y en el ámbito internacional sean capaces de poner el foco y frenar el genocidio y el exterminio de todo un pueblo como el palestino que se está acelerando ahora y lleva sufriéndose demasiados años", ha señalado.

El dirigente socialista ha afirmado que el PP a nivel nacional "debe decir con voz rotunda y contundente si está del lado de los asesinos o si está del lado de los inocentes".

"Esto va de derechos humanos no de ideologías. Lo que está sucediendo en Palestina es absolutamente impresentable y me alegra estar en un territorio pequeño, muchas veces olvidado pero que no olvida y que reconoce su compromiso con los derechos humanos, con la democracia y con tantas vidas inocentes", ha insistido.

La "incoherencia" de Feijóo

El secretario general del PSOECyL ha denunciado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, será cómplice del "legado de corrupción" de Mañueco si le avala como candidato en las elecciones tras el juicio de la trama eólica, y ha criticado la "incoherencia" de los populares por exigir presupuestos a Pedro Sánchez y no aprobarlos en Castilla y León.

"Feijóo mandó un recado a Mañueco al decir que quien gobierna sin presupuesto y sin mayorías parlamentarias secuestra la democracia. Estoy absolutamente convencido de que no lo decía con la intención de mandarle ese rotundo mensaje a Mañueco, pero lamentablemente lleva gobernando sin presupuestos demasiado tiempo en la Comunidad", ha señalado.

Y ha hecho hincapié en que "si de coherencia hablamos, hoy debería haber convocado ya elecciones de forma automática ya hace mucho tiempo porque esa inacción la estamos viviendo durante demasiado tiempo. Incoherencia del PP".

"La respuesta de Mañueco es la callada y el silencio total y absoluto, silencio roto desde este próximo lunes por la Justicia que pone el foco en Castilla y León solicitando más de 800 millones en multas y cientos de años de cárcel a compañeros de Feijóo y Mañueco en el juicio de la trama eólica", ha añadido.

Martínez ha asegurado que Feijóo "tiene que posicionarse si quiere poner una vez más a Mañueco como candidato para dar continuidad a ese legado de corrupción sistémico en el PP y en Castilla y León". "Es una aberración y Feijóo tiene que decidir si es cómplice de dar continuidad a Mañueco o si está por cambiar un PP renovado que sea capaz de reconocer nuestros problemas", ha zanjado.