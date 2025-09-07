Martínez denuncia las "impresentables" críticas de Tellado al Gobierno: "Incitan a la violencia y a la crispación"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado duramente las “impresentables” declaraciones realizadas el pasado sábado, 6 de septiembre, por el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, a través de las cuales aseguró que en este nuevo curso político, la oposición podrá comenzar a “cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca tuvo que haber existido”.

Unas palabras que para Martínez "incitan a la violencia y a la crispación social” y que han dado lugar a una situación "absolutamente indecente". Si bien, el secretario general ha afirmado que la responsabilidad no es de Tellado, sino "del ventrílocuo que maneja a su títere", ha manifestado refiriéndose al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"Es el que dicta las órdenes a través de su amigo Aznar" para generar “tensión y crispación social”, ha apuntado durante su visita a la Feria del Sector Agropecuario, ‘Salamaq25’. Un contexto que, según Martínez, está “alejado” de los intereses de la ciudadanía y, por ende, de los de Castilla y León.

El secretario general del PSOE de Castilla y León también ha opinado que las palabras de Tellado ponen de manifiesto la necesidad de "dar una respuesta contundente en defensa de la democracia”.

En este sentido, Martínez ha defendido que "por mucho que griten y quieran acosar el proyecto del PSOE”, es un proyecto que “encarna la democracia, las libertades y los derechos de la ciudadanía”.

Así, ha destacado que la respuesta “nítida” es que “somos muchos demócratas que vamos a frenar esa deriva antidemocrática y autoritaria que está teniendo el Partido Popular y con ese escoramiento absolutamente a la derecha en esa pugna electoral que están teniendo con Vox".

Incendios

En otro orden de cosas y más allá de destacar que actualmente las políticas de Estado del Gobierno de España "están mirando al sector primario", el secretario general del PSOE de Castilla y León ha criticado que el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, "siga en su puesto".

Y también que Mañueco "no haya asumido la responsabilidad de cesar de forma inmediata a una persona que se ha visto absolutamente desbordada por los acontecimientos y ha sido incapaz de planificar un servicio de prevención y extinción de incendios". "Es hora ya de que se produzca el cese de Quiñones y Mañueco", ha apuntado.

Finalmente, Martínez ha recalcado que, a su juicio, el PP nacional y regional debería posicionarse "sobre si están en la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos, del mundo rural, o a favor de los falsos intereses partidistas de su grupo político". En definitiva, aclara "si está en la solución o va a seguir siendo parte del problema", ha concluido.