El PSOE de Castilla y León elegirá a su candidato a las autonómicas en primarias a finales de septiembre

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura del XV Congreso Autonómico del PSOECyL, el pasado mes de febrero Miriam Chacón ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado este martes en Palencia que la formación elegirá a su candidato a las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo en primarias a finales de este mes de septiembre.

El dirigente socialista ha recordado que el partido reestructuró su calendario interno para garantizar que "las cuestiones más urgentes de la región tengan prioridad" frente a las decisiones internas del partido y ha reafirmado su compromiso "con las necesidades de las provincias. aplazando las decisiones internas para centrarse en los problemas que afectan a los territorios".

Martínez ha señalado que, tras asumir el liderazgo autonómico, el partido ha optado por un "ejercicio de responsabilidad" al priorizar la atención al "sufrimiento" de estas provincias, que enfrentaron importantes desafíos en los últimos meses debido a los incendios.

El dirigente socialista ha afirmado que el PSOECyL reestructuró su calendario interno para garantizar que las cuestiones más urgentes "tengan prioridad" y que el proceso de primarias para seleccionar al candidato o candidata a la presidencia de la Junta dará comienzo "seguramente a finales de este mes", permitiendo "un enfoque inicial en las demandas sociales y territoriales de la Comunidad".

Los "errores" de Mañueco

El secretario general del PSOE ha exigido también al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que reconozcan sus "errores" y que asuman su responsabilidad en la gestión de los incendios de este verano.

Además, ha cargado contra su "falta de diálogo". "Once días y siete minutos después Mañueco y Quiñones siguen ahí sin asumir sus responsabilidades, sin hacer ningún tipo de reconocimiento sobre los errores que nos han llevado a donde estamos, sin tener ningún tipo de diálogo ni con los ayuntamientos afectados ni con las personas afectadas ni con los profesionales", ha señalado.

Y ha hecho hincapié en que a los trabajadores del operativo les tienen que dar "una respuesta clara y nítida acerca del nuevo servicio de prevención y extinción de incendios que, de forma coordinada y conjunta, tiene que elaborarse con la Administración General del Estado a través del pacto de Estado propuesto por el Gobierno".

Martínez ha recordado que Quiñones tendrá que dar la cara en el pleno de este martes en las Cortes "para atender y dar respuesta a las numerosas preguntas que se está haciendo toda la sociedad debido a la inatención, a la falta de escucha y la falta de diálogo que ha tenido y sigue teniendo". "Lo peor de no reconocer los errores es que es muy difícil enmendar las problemáticas", ha zanjado.