Podemos llama "progenocida" a Ayuso por prohibir las banderas palestinas en los colegios: “Es un peligro público”

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha llamado este miércoles "progenocida" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por prohibir las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños al considerar que se trata de "un tema político".

"La señora Ayuso es una miserable y una progenocida y es una absoluta vergüenza que la presidenta de la Comunidad de Madrid prohíba en los colegios símbolos de Palestina. Cercena la libertad de mandar apoyo al pueblo palestino que está sufriendo el genocidio de Israel. Es una sinvergüenza, una progenocida y un auténtico peligro público para nuestro país", ha señalado.

Fernández ha exigido también al Gobierno de España que "vaya mucho más allá" de las medidas anunciadas hasta el momento con respecto a Israel y que "rompa relaciones de una vez por todas con ese Estado genocida" y decrete "un embargo real de armas".

El portavoz de Podemos ha considerado que es "un cachondeo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase un embargo de armas y que el Ejecutivo lleve ya "dos Consejos de Ministros sin aplicarlo". "Le pido al Gobierno que escuche a la calle porque el clamor de la mayoría social de los españoles es a favor de Palestina y en contra del genocidio", ha señalado.

Además, ha saludado la decisión del Ejecutivo de no participar en Eurovisión si participa Israel aunque ha considerado que "llega tarde" y ha recordado que Podemos ya presentó dos iniciativas para que España vetase la participación del Estado judío en el certamen y de que no participase si este tomaba parte.

"Ambas iniciativas fueron rechazadas, pero saludamos esta decisión y pedimos al Gobierno que vaya mucho más allá", ha insistido.

Una candidatura "amplia"

Fernández, que también es procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, ha apostado también este miércoles por conformar una candidatura "amplia y plural" para las elecciones autonómicas que se celebrarán el 15 de marzo de 2026, según anunció este martes el secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez.

"No ha habido ninguna novedad pero estamos trabajando con la sociedad civil y el espíritu de Podemos es acudir en candidaturas lo más amplias posibles. No hay ningún avance en este sentido pero estoy seguro de que Podemos concurrirá a las elecciones con una candidatura lo más amplia y plural posible para desalojar al PP del Gobierno", ha afirmado.

Además, ha confiado en que en las elecciones del 15 de marzo del año que viene "la ciudadanía abra los ojos y empiece a penalizar la corrupción de los golfos del PP". "Estamos absolutamente preparados para esos comicios, llevamos mucho tiempo preparándonos para esa cita electoral y son unas elecciones claves e históricas", ha asegurado.

Fernández ha asegurado que Castilla y León "no se merece más corrupción, destrucción de los servicios públicos, incendios, exilio y precariedad" y que el cambio "pasa por la izquierda transformadora".

"Quien vote al PP en marzo de 2026 va a ser responsable de su catástrofe de gestión y pido que la ciudadanía dé una oportunidad al cambio en la Comunidad que pasa porque Podemos tenga un papel preponderante y porque la izquierda transformadora tenga la capacidad de cambiar esta tierra", ha señalado.

El portavoz de Podemos y procurador de la formación en las Cortes autonómicas ha pedido que la gente "vote en conciencia y en responsabilidad". "Deseo con toda mi alma que esta comunidad cambie y podamos sacar del Gobierno al PP", ha señalado.

Fernández exige presupuestos

Fernández ha exigido también a Mañueco que presente el techo de gasto en las Cortes y los presupuestos para 2026.

"Hemos rebasado la mitad del mes de septiembre y la Junta sigue sin traer el techo de gasto a las Cortes. Esto revela que el PP y Mañueco otra vez y de forma vergonzosa no van a presentar presupuestos para CyL. Esto significaría un hecho sin precedentes y llevaría a que la Comunidad estuviese más de tres años sin unos presupuestos", ha denunciado.

El portavoz de Podemos ha asegurado que la Comunidad "no puede estar tres años sin presupuestos porque tiene innumerables demandas y necesidades".

"La desidia y la apatía del PP nos está sumiendo más aún en el atraso como comunidad autónoma. Es inaceptable que no se haya traído el techo de gasto y que el PP y Mañueco no vayan a presentar los presupuestos", ha insistido.

Fernández ha denunciado que Mañueco "está haciendo anuncios fake por todas las provincias y difundiendo bulos porque todas esas promesas no se van a poder financiar al no haber presupuestos" y ha recordado que, en la lógica de Feijóo, Mañueco "hace mucho debería haber convocado elecciones y haberse ido a casa".

El portavoz de Podemos ha denunciado la "hipocresía sin límites del PP cuando Feijóo pide una cosa al Gobierno de España que su barón Mañueco no aplica en Castilla y León". "Exigimos al PP que presente el techo de gasto y cumpla con su obligación y presente los presupuestos", ha afirmado.

La "responsabilidad" de Mañueco

Fernández ha recordado también que esta semana ha comenzado el juicio por la mayor macrocausa de corrupción de la historia de Castilla y León, la trama eólica, con "altos cargos de la Junta de Castilla y León como el entonces consejero de Economía y el viceconsejero, Rafael Delgado, que pidieron mordidas a cambio de adjudicar autorizaciones administrativas de proyectos eólicos".

"La Fiscalía les imputa delitos como prevaricación, cohecho, extorsión y fraude fiscal, esto es un auténtico escándalo. Ingentes cantidades de dinero acabaron en los bolsillos de corruptos y corruptores en vez de en los servicios públicos", ha recordado.

El portavoz de Podemos ha hecho hincapié en que "cuando todo esto pasaba el señor Mañueco siempre estuvo allí". "Es el hombre que siempre estaba allí cuando toda esta trama sangrante de corrupción se llevaba a cabo", ha afirmado.

Ya ha recordado que el presidente de la Junta "se sentaba en el Consejo de Gobierno y era el secretario general del PPCyL". "Es directamente responsable de esta trama de corrupción. Exigimos responsabilidades políticas a Mañueco que está escondido de forma vergonzante y como secretario general es directamente responsable y es abominable que esté escondido", ha afirmado.

La "privatización" educativa

Por último, Fernández se ha referido al inicio del curso escolar y ha denunciado que la interinidad "supera por mucho el 25%" y que la ratio de alumnos "en numerosas clases es elevadísima", lamentando "la apuesta de la Junta por la educación privada denostando la pública".

"Desde Podemos siempre seguiremos defendiendo la educación pública y lamentando que el PP detraiga fondos a la pública para dárselo a la privada. Todos los fondos deberían ir a la pública y ni un euro a la privada o concertada", ha zanjado el portavoz de Podemos.