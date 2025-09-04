Podemos alienta a boicotear la Vuelta a su paso por Castilla y León: "Hay que impedir que el equipo israelí compita"

Podemos ha alentado este jueves a boicotear la Vuelta a España a su paso por Castilla y León en protesta contra el "genocidio" de Israel en Palestina, emulando lo sucedido este miércoles en el paso de la carrera ciclista por la ciudad de Bilbao, donde el final de la etapa tuvo que ser suspendido tres kilómetros antes de la meta por las protestas de cientos de personas con banderas palestinas.

El portavoz de Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha asegurado este jueves, tras la reunión de la Junta de Portavoces en la Cámara autonómica, que para su partido, lo sucedido este miércoles en Bilbao "es un orgullo" y ha llamado a boicotear la Vuelta a su paso por la Comunidad, los días 10, 11 y 12 de septiembre.

"Hay que impedir que el equipo israelí compita", ha afirmado, asegurando que "la sociedad vasca dio un auténtico ejemplo de dignidad con esa protesta que consiguió visibilizar el atroz genocidio del Estado terrorista de Israel en Palestina".

"Hacer un llamamiento claro a que la sociedad de Castilla y León haga lo mismo, a que salgan a las calles miles de personas clamando en contra del genocidio y en apoyo del pueblo palestino", ha señalado. El miércoles 10 la etapa finalizará en el municipio leonés de Peñalba de Santiago, el jueves 11 se celebrará la contrarreloj de Valladolid y el viernes 12 la etapa Rueda-Guijuelo.

El "peor genocidio" del siglo XXI

Fernández ha considerado "bochornoso" que haya voces que digan "que no se puede estropear la Vuelta mientras en Gaza se asesinan a diario a miles de niños y con más de 60.000 personas asesinadas". "Estamos ante el peor genocidio del siglo XXI y todo aquel que no se levante y movilice contra ese genocidio será cómplice del mismo", ha señalado Fernández.

El portavoz de Podemos ha asegurado que "las generaciones futuras sabrán quién fue cómplice de ese genocidio y quién calló". "Hay que movilizarse y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía castellana y leonesa a que proteste, boicotee, salga a las calles e impida en todo lo posible que ese equipo israelí compita en la Vuelta, que está blanqueando un genocidio", ha zanjado.

El procurador de la formación en las Cortes de Castilla y León ya mostró su apoyo a las protestas de Bilbao este miércoles en su cuenta de la red social X. "Boicot total al Estado genocida de Israel. Es una vergüenza que un equipo israelí participe en la Vuelta Ciclista a España", escribió en una publicación tras la suspensión del final de la etapa por las protestas.

Además, en esa misma publicación calificó de "orgullo" las "miles de personas que están en las calles, plazas y carreteras expresando su apoyo al pueblo palestino y su repulsa al genocidio". Una protesta que Fernández ha animado a replicar al paso de la Vuelta por Castilla y León, a partir del próximo miércoles, cuando la carrera ciclista se adentrará en la provincia de León.