Valladolid amplía la seguridad prevista por la Vuelta para evitar el boicot al equipo de Israel: "Espero que haya respeto"

Imagen de la etapa de este pasado miércoles en Bilbao, con todo lleno de banderas de Palestina (Efe) y, en el círculo, Jesús Julio Carnero

A una semana de que la Vuelta Ciclista a España llegue a Valladolid, la escalada en las manifestaciones pro-palestina y en contra del genocidio perpetrado por Israel está poniendo en jaque a la organización de la prueba deportiva y a los dispositivos de seguridad.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, preguntado sobre si está preocupado por posibles incidentes, ha resaltado que "tenemos que diferenciar lo que es un evento deportivo de las reclamaciones políticas con mayor o menor legitimidad" y ha deseado que aquí "haya respeto".

Esto hace que en la ciudad del Pisuerga estén empezando a mover ficha con el objetivo de garantizar la seguridad para los corredores durante la contrarreloj individual que tendrá lugar el próximo jueves, 11 de septiembre, y que discurrirá por gran parte de la ciudad en una etapa que, además, se presenta como decisiva en la clasificación.

Las protestas vienen motivadas por la participación del Israel-Premier Tech, equipo liderado por Sylvan Adams, dueño del equipo y que se ha declarado abiertamente sionista y defensor de la masacre en territorio gazatí.

Las imágenes vividas este pasado miércoles en Bilbao, donde incluso fue necesaria la suspensión de la etapa a falta de tres kilómetros de la meta, dada la imposibilidad de controlar la seguridad por parte de los dispositivos de la Policía Nacional y la Ertaintza, ha llevado a las autoridades a reconfigurar los dispositivos.

Tanto es así, que en Valladolid, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a este periódico, se va a ampliar el dispositivo previsto como consecuencia de los incidentes registrados en Bilbao.

Cabe resaltar que la propia Vuelta Ciclista a España cuenta con un dispositivo itinerante que acompaña a la prueba durante todo su desarrollo. A este se le sumarán efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal de Valladolid, que precisamente este jueves han celebrado la Junta de Seguridad Local.

La organización de la Vuelta ya ha asegurado que no está en su poder la legitimación de expulsar al equipo israelí por seguridad, sino que depende de la Unión Ciclista Internacional (UCI). No obstante, se sabe que ya han invitado a los de Sylvan Adamas a abandonar la carrera, aunque esta posibilidad ha sido rechazada por los implicados ya que supondría "un precedente peligroso".

Las protestas propalestinas se han organizado en distintas etapas con una serie de bloqueos físicos, además de invasiones de la ruta y grandes manifestaciones, especialmente al paso del equipo.

"Tenemos que diferenciar"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hablado sobre la polémica tras la celebración de la Junta Local de Seguridad para el evento.

“Establece todo el operativo desde el punto de vista de las actuaciones que le toca llevar a cabo a la Policía Municipal, como a Policía Nacional, Guardia y Protección Civil y Auvasa. Es un operativo muy importante en el que coincide la contrarreloj con las Ferias y Fiestas de Valladolid”, ha señalado el primer edil.

Carnero ha recordado que hace dos años “disfrutamos de una etapa similar” y la ciudad de Valladolid “estuvo a la altura de las circunstancias y de cómo somos los vallisoletanos”.

El primer edil ha incidido en que se trata de “un evento deportivo” y lo importante es que “tener una crono en Valladolid nos deben de hacer sentir orgullosos” confiando y agradeciendo la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cuanto a si está preocupado por posibles altercados ha añadido que “tenemos que diferenciar lo que es un evento deportivo de las reclamaciones políticas con mayor o menor legitimidad”.

“Todos estamos en contra de la guerra, en un sentido y en otro. En contra de las acciones violentas en ambos sentidos. Tenemos que ser lo que somos, seres humanos que nos respetamos. Espero que aquí, en la Vuelta Ciclista, se produzca el debido respeto y que, entre todos celebremos el evento con garantías, seguridad y tranquilidad para los vallisoletanos”, ha insistido.

Su preocupación es “más general”. Le preocupa que “en el mundo se produzcan situaciones como la de Ucrania, Gaza o los atentados de Hamas y terroristas”.

Los responsables de la Policía Nacional, Local y Guardia Civil “establecerán el dispositivo oportuno en función a cómo se desarrollen los acontecimientos hasta el día 11”, el día de la celebración de la etapa.

“Cualquier acto violento es rechazable”

Jesús Julio Carnero ha vuelto a recalcar que cualquier “acto violento es rechazable” y que “nos tenemos que reconducir pacíficamente”. “Todos los hechos que están en contra de la paz son detestables”, ha finalizado.

El alcalde, ha querido pedir disculpas a los ciudadanos por los posibles trastornos que pueda ocasionar el dispositivo planteado para la celebración de la etapa de La Vuelta a España.

“El evento y la ciudad, en este momento, merece esta etapa y que todos lo hagamos de la mejor manera como lo hicimos hace dos años”, ha finalizado.