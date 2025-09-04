La Vuelta, en sintonía con el Gobierno, empuja al equipo Israel a abandonar para garantizar la seguridad

Israel Cycling Academy en 2014. Israel Start-Up Nation en 2020. Y Israel Premier Tech desde 2022. La constante en el nombre del equipo ciclista es obvia y permanente desde que lo fundaron el exciclista Ran Margaliot y el empresario Ron Baron. Obviamente, ambos son hebreos, pero el salto cualitativo no llegó hasta que Sylvan Adams -empresario, filántropo y amigo personal de Benjamin Netanyahu- se unió a la directiva.

El Israel Premier Tech no tiene vínculo alguno con el Gobierno de Israel, pero su filiación es indiscutible. Por eso, y pese a que su director deportivo es el español Óscar Guerrero -en el equipo israelí desde 2017- o que de sus nueve corredores en La Vuelta a España sólo uno es de origen hebreo, la formación está en el ojo del huracán, objetivo de activistas propalestinos que han causado un tremendo revuelo en la etapa de este miércoles.

Durante el pasado Tour de Francia fueron muchas las pancartas antiisraelíes en cada una de las jornadas e incluso un activista propalestino saltó a la carretera en pleno final de la etapa 11 portando una kufiya, el tradicional pañuelo palestino. También varias decenas de manifestantes protestaron pacíficamente en la etapa 17 en la ciudad de Dieulefit.

Etapa Figueres

Nada comparable con las lamentables imágenes vividas este miércoles en Bilbao.

Si el día de la contrarreloj por equipos de Figueres, los activistas interrumpieron la marcha del equipo en plena etapa y el pasado martes en Lumbier un grupo de activistas estuvo a punto de provocar alguna caída, en Bilbao todo empezó mal y terminó peor, mucho peor.

El comienzo de la undécima etapa ya estuvo marcado por las protestas y en la salida neutralizada el pelotón tuvo que detenerse ante la presencia de propalestinos en la calzada.

En cambio, y sin tener en cuenta los dos fardos de paja que se retiraron de la carretera en el alto de Morga, la retirada de pancartas peligrosas para la seguridad de los ciclistas o de los intentos de saltar las vallas de seguridad en varios puntos del recorrido, el peligro real llegaría en la línea de meta.

Miles de personas enarbolando banderas palestinas amenazaron la seguridad de la carrera y, por supuesto, de los ciclistas. La organización decidió cancelar la llegada "por seguridad" al tener que situarse los agentes de la Ertzaintza frente a las vallas para evitar su derribo y que la calzada quedase invadida.

La Vuelta decidió tomar los tiempos en un punto de control tres kilómetros antes. Así, contabilizó tiempo para la clasificación general pero no declaró ganador en la prueba del día.

Vuelta a España - Bilbao

Algo tan insólito en La Vuelta a España como lo ha sido el miedo de los corredores en algún momento o la sorprendente respuesta de la organización a unos sucesos que se han saldado con tres detenidos y cuatro agentes lesionados.

Proteger a uno o a todos

"Para mí sólo hay una solución, que sería que el propio equipo Israel se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás". Así, directo, se manifestó Kiko García, director técnico de La Vuelta poniendo la presión, la responsabilidad y la culpabilidad de lo sucedido sobre el equipo.

"Ahora mismo hay que poner todo en la balanza y hay que valorar si podemos poner en riesgo una vuelta como La Vuelta a España, una carrera de tres semanas, una de las tres grandes, o preferimos seguir protegiendo a un equipo que está poniendo en riesgo todo lo demás", añadió.

"Creo que es el momento de tomar una decisión. No solamente nosotros, que como organizadores no podemos tomar ninguna porque el reglamento nos obliga a que el equipo esté corriendo. Cualquier decisión en ese sentido nos puede llevar a perder la carrera, el calendario", prosiguió, antes de señalar también a la Unión Ciclista Internacional: "Nosotros (La Vuelta) no podemos tomar esa decisión, la tienen que tomar ellos (el equipo) o alguien de más arriba".

La UCI, como Pilatos

La mayor organización ciclista emitió un comunicado a media tarde en el que simplemente 'se lavó las manos'. Aludiendo la "importancia fundamental de la neutralidad política de las organizaciones deportivas reunidas en el Movimiento Olímpico, así como el papel unificador y pacificador del deporte", simplemente se limitó a condenar "las acciones que han obligado a la neutralización de la etapa". Lo que también dejaba todo el peso de la responsabilidad sobre los hombros del equipo.

El Israel Premier Tech emitió su propio comunicado en su cuenta de X rondando la media noche. "Somos un equipo ciclista profesional y como tal nuestro compromiso es el de seguir corriendo en La Vuelta a España. Cualquier otra acción establecería un precedente peligroso en el ciclismo no sólo para nosotros sino para todos los equipos", afirma el escrito sin síntomas de duda.

"Repetidamente hemos manifestado nuestro respeto por el derecho de cada uno a protestar, siempre que esas protestas sean pacíficas y no comprometan la seguridad del pelotón. [...] El comportamiento de los manifestantes hoy en Bilbao no sólo fue peligroso sino contraproducente para su causa", concluye no sin antes dar las gracias, quizás con cierta sorna, a los organizadores de La Vuelta y a la UCI "por su continuo apoyo y cooperación".

Apoyo del Gobierno

Curiosamente, desde el Gobierno de Pedro Sánchez dos han sido las ministras que han hecho referencia a lo sucedido, y ambas lo han hecho en el mismo sentido.

A través de su cuenta en la red social BlueSky, Sira Rego, de origen palestino, ha señalado que "la sociedad española está dando una lección de humanidad" en tanto que las protestas en La Vuelta "demuestran nuestro compromiso con la paz y los derechos humanos".

Además, la ministra de Juventud e Infancia, ante la información del "peligro" que corren los ciclistas, ha concluido que "en Palestina, más de 63.000 personas ya no se sienten "en peligro" porque han sido asesinadas por Israel. Basta ya".

La sociedad española está dando una lección de humanidad. Las protestas en La Vuelta demuestran nuestro compromiso con la paz y los derechos humanos. En Palestina, más de 63.000 personas ya no se sienten "en peligro" porque han sido asesinadas por Israel. Basta ya.



[image or embed] — Sira Rego (@sirarego.bsky.social) 3 de septiembre de 2025, 18:06

"Lo que estamos viendo es el compromiso de nuestro país frente al genocidio que estamos padeciendo en Palestina [sic]", sentenció la vicepresidenta Yolanda Díaz en su entrevista con Aimar Bretos en la Cadena Ser, pero no contestó a si condenaba el boicot sucedido en Bilbao ni los actos violentos de los activistas propalestinos.