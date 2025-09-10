Podemos llama a la desobediencia civil en la Vuelta a España: "Hay que impedir que la etapa concluya"

Podemos ha llamado este miércoles a la desobediencia civil en la Vuelta a España a su paso por Castilla y León y a bloquear la carrera en la contrarreloj de este jueves en Valladolid. "Hay que impedir que la etapa concluya", ha afirmado el procurador de la formación en las Cortes autonómicas, Pablo Fernández, ataviado con una sudadera de Palestina tras el pleno de este miércoles.

Fernández ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía vallisoletana pero también castellana y leonesa para que este jueves "acuda en masa a Valladolid a boicotear el paso de la Vuelta a España por esta ciudad".

"Se está perpetrando un genocidio absolutamente lamentable y miserable por el Estado terrorista y genocida de Israel y es una auténtica vergüenza que la Vuelta a España y la Unión Ciclista Internacional estén permitiendo que se limpie la imagen de este genocidio y que un equipo israelí que es propiedad de un sionista que hace apología del genocidio esté compitiendo", ha afirmado.

Podemos pide "bloquear" la Vuelta

El procurador de Podemos ha señalado que mañana "las gentes de Valladolid tienen que dar un ejemplo y tienen que sumarse a lo que ha sucedido tanto en Bilbao como ayer en Galicia y tienen que cortar la Vuelta e impedir que la etapa concluya".

Además, ha lanzado un dardo a "aquellos que dicen que las protestas no pueden desvirtuar la Vuelta y dan argumentos peregrinos y lamentables". "Las personas están por encima de todo y que cuando se está perpetrando este genocidio hay que denunciarlo en todos los ámbitos, en los políticos, en los culturales y también en los deportivos", ha señalado.

Y ha asegurado que, por eso, Podemos hace un llamamiento a la ciudadanía a que este jueves "acuda en masa con banderas palestinas, bloquee la carrera e impida que llegue al final como ocurrió en Bilbao y Galicia, donde la ciudadanía dio un ejemplo".

Fernández ha confirmado que acudirá en persona a las protestas de Valladolid. "Mañana estaré presente en las calles de Valladolid con mi sudadera palestina y con banderas palestinas, protestando contra el genocidio y dando todo mi apoyo al pueblo palestino", ha afirmado.

"Desde Podemos estaremos también participando en esas manifestaciones y esperemos que mañana se pueda hablar de que también en Valladolid se ha impedido que un equipo israelí haya concluido su participación en la Vuelta a España", ha señalado.

El "peor" genocidio del siglo

El procurador de la formación morada ha asegurado que "estamos ante el peor genocidio del siglo XXI" y que "la historia nos juzgará y aquellos que se han mantenido en la equidistancia y en el silencio cómplices serán juzgados por la historia".

"No es una cuestión política, aquellos que dicen que el genocidio debe quedar solo en el ámbito político y que no debe afectar al deporte son cómplices y ante un genocidio tan terrible no podemos quedarnos de brazos cruzados y los castellanos y leoneses tienen que dar un ejemplo, apoyar al pueblo palestino y boicotear la Vuelta a España a su paso por esta ciudad", ha señalado.

Fernández ha llamado "al boicot activo y a la desobediencia civil" porque "la condena al genocidio está por encima de cualquier actividad deportiva".

"Es infame y lamentable que se esté permitiendo que se blanquee la imagen del Estado terrorista de Israel con un equipo de un sionista que hace apología del genocidio paseando por las calles de España. Espero que mañana la ciudadanía dé un ejemplo y se impida el normal desarrollo de la Vuelta", ha zanjado.