VÍDEO | Decenas de personas claman en Valladolid por un embargo total de armas a Israel y llaman a protestar en la Vuelta

Manifestación en Valladolid para pedir un embargo de armas "sin letra pequeña" a Israel por parte del Gobierno, este martes

Decenas de personas se han concentrado este martes frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez un embargo de armas a Israel "sin letra pequeña" y ejercer "presión" para que la medida, que se aprobará este mismo martes en el Consejo de Ministros, se cumpla.

La concentración ha sido convocada por la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, junto con otras organizaciones que forman parte de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina de 12 ciudades.

Los manifestantes han llamado también a participar en las protestas convocadas en la contrarreloj de la Vuelta a España de este jueves, 11 de septiembre, en Valladolid contra la participación del equipo israelí Israel Premier Tech en la carrera ciclista, emulando las ya acontecidas en Bilbao o Asturias.

Margarita García, portavoz de la Plataforma, ha señalado que el objetivo de la concentración es "incidir" en las medidas presentadas este lunes por el presidente del Gobierno. "Va en el buen camino pero queremos asegurarnos del texto definitivo de esas medidas, que no haya letra pequeña ni se escurran cuestiones raras", ha afirmado.

Además, se ha mostrado consciente de que hay una cuestión "que no se puede resolver", que es la de las bases estadounidenses en Rota y Morón. "Van a seguir pasando aviones americanos utilizando suelo español para que armas, municiones y combustible lleguen a un Estado que está cometiendo un genocidio y eso, lamentablemente, no va a poderse evitar", ha reconocido.

Pero ha afirmado que "todo lo demás", incluyendo "cualquier tipo de tránsito, cualquier tipo de comercio que tenga que ver con armas, combustibles o todo aquello que siga alimentando la masacre que está sucediendo en Gaza, no pueda pasar por territorio español".

"Queremos reforzar esas medidas y que puedan ser lo más contundentes posibles. Sabemos que ha habido contestación por parte del Estado de Israel y, como siempre, en su línea, dicen que esto es antisemita cuando la mayor parte de la gente que vive en Israel no son semitas, es gente que viene de Europa, y que los verdaderamente semitas son los palestinos", ha añadido.

La portavoz ha insistido en que el objetivo es "insistir en la necesidad de un embargo que llega tarde". "A ver si es verdaderamente efectivo y a ver si, por lo menos, el Estado español no ayuda a esta masacre y a este genocidio que está habiendo", ha señalado.

García ha denunciado también que PP y Vox se nieguen a calificar de genocidio las acciones de Israel en Palestina. "Se está matando a la gente de hambre y hay una hambruna gravísima que va a afectar a generaciones futuras. Que se lean bien lo que es un genocidio y que hablen con un poquito más de rigor", ha apuntado.

Protestas en la Vuelta

La portavoz ha llamado a participar en las protestas convocadas en la contrarreloj de la Vuelta de este jueves en Valladolid y ha recordado que lo que se están convocando son "protestas pacíficas" y que no apoyan la violencia.

"Gente con banderas, haciendo ruido y que ponga de manifiesto que no puede ser que haya un equipo patrocinado por el Estado de Israel. La gente en la calle, pacíficamente, va a manifestar su protesta y su repulsa a que este equipo siga participando", ha señalado.

Con respecto a posibles conatos de violencia, ha recordado que ellos no pueden "controlar las decisiones y las acciones de cada una de las personas de Valladolid" pero que ese tipo de acciones "no están apoyadas por la plataforma".

Además, ha recordado que el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, que se ha acercado a hablar con los manifestantes al inicio de la concentración, "lleva tiempo avisando de que esto se rige por la Ley del Deporte y que conlleva sanciones muy graves".

"Lo que hace es informar, de una manera un poco coercitiva, de que esto puede traer condenas muy graves en forma de sanciones. Es lo que nos viene diciendo el subdelegado desde el fin de semana y está bien que todo el mundo tenga en cuenta esto", ha apuntado.

García ha señalado que "ese es un riesgo" y que "hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear acciones".