Convocan 17 protestas durante la Vuelta en Valladolid para "hacer ruido" contra la presencia del "equipo del genocidio"

La Vuelta Ciclista a España está a punto de llegar a Valladolid en plena polémica por las manifestaciones pro-palestina y en contra del "genocidio" perpetrado por Israel celebradas en otras ciudades del país y motivadas por la participación del Israel-Premier Techs, un equipo liderado por Sylvan Adams, quien se ha declarado abiertamente sionista y defensor de la masacre en territorio gazatí.

Lo hará el próximo jueves, 11 de septiembre, de la mano de la contrarreloj individual. Una prueba en la que, al igual que ha ocurrido en otras zonas, también se verá eclipsada por diferentes protestas, al igual que la que se celebrará al día siguiente en diferentes pueblos de la provincia.

Tanto es así, que la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid ha convocado un total de 17 protestas, once de ellas para el jueves y seis para el viernes, que se celebrarán de forma casi simultánea.

En lo que respecta a la primera jornada, las protestas, convocadas bajo el lema "Por genocida, fuera Israel de la Vuelta" y "En Valladolid ciclismo sin sionismo", comenzarán a las 13:45 horas en la zona de San Pablo, donde está prevista la salida.

Tan solo 15 minutos después estas también llegarán al Teatro Calderón, a la Plaza de la Universidad, al Puente Isabel La Católica, a Girón Mieses, en la avenida Los Cerros; a Parquesol en las calles Padre Llanos y Hernando de Acuña; al puente Adolfo Suárez con Paseo de Zorrilla y a la carretera de Rueda, en la zona del Torreón Fielato.

Cartel de las protestas del 11 de septiembre Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid

Ya a las 14:15, los manifestantes se reunirán en el Camino Viejo de Simancas, frente al PRAE, en la rotonda de la gasolinera ubicada junto al Lasa Sport, y en el cruce de Paseo de Zorrilla con Filipinos, donde está fijada la meta, para mostrar su "más absoluto rechazo" a la presencia del "equipo del genocidio" y exigir que se cancele su participación en la Vuelta.

Al día siguiente, las manifestaciones comenzarán a las 13:45 horas en Rueda, cinco minutos después llegarán a La Seca, tras ello pasarán por Medina del Campo, Nava del Rey y Villaverde, y concluirán en Alaejos a las 14:45 horas.

Cartel de las protestas del 12 de septiembre Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid

Desde la Plataforma han animado a los participantes a llevar banderas y a "hacer ruido", al tiempo que les ha aconsejado acudir con tiempo de antelación debido a los posibles cortes de tráfico que puedan encontrarse debido a la prueba deportiva.

"No podemos permitir el lavado de cara del sionismo. La única meta, la libertad de Palestina", expresan desde la Plataforma.

Sindicato de Estudiantes de CyL

Hace unos días, Podemos Castilla y León ya alentó a boicotear la Vuelta a su paso por la región desde la convicción de que "hay que impedir que el equipo israelí compita". En este sentido, llamó a que miles de personas salgan a las calles para "clamar en contra del genocidio" de Israel en Palestina.

Un llamamiento al que también se ha sumado el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León. A través de un comunicado, ha instado a la ciudadanía a “tomar las carreteras, calles y rotondas de forma pacífica" al paso de la Vuelta a España por la Comunidad la próxima semana, como forma de boicot a la competición por la participación del equipo Israel Premier-Tech en la ronda española.

"Cada minuto que Occidente pone el foco sobre los resultados de la Vuelta Ciclista, no lo pone sobre los bombardeos, los asesinatos a sangre fría o la hambruna programada como arma de guerra contra el pueblo palestino", expresan en la misiva.

En este sentido, recuerda que “más de 60.000 palestinos han sido asesinados, 18.000 de ellos niños y niñas", así como que "la hambruna afecta ya al 25% de la población” de la franja de Gaza.

Por todo ello, el sindicato anima a “tomar las calles de forma pacífica para mandar un mensaje contundente” contra el “genocida de Netanyahu": “No con nuestra complicidad”, concluye.