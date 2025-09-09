IU se suma al boicot a la Vuelta a su paso por Castilla y León: "Israel usa el deporte para limpiar sus crímenes en Gaza"

Izquierda Unida se sumará al boicot a la Vuelta a España a su paso por Castilla y León, entre los días 10 y 13 de septiembre, para protestar contra la participación del equipo israelí Israel Premier Tech en la carrera ciclista. "Israel usa el deporte para limpiar sus crímenes en Gaza", ha denunciado la formación, que ha llamado a participar en las protestas convocadas.

Precisamente, el coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, Juan Gascón, participará en la concentración convocada en la contrarreloj de este jueves, 11 de septiembre, en Valladolid y el partido ha llamado a "manifestarse pacíficamente con banderas palestinas y kufiyas en las próximas etapas que se celebrarán en Castilla y León".

IU ha recordado que la Vuelta 2025 "ha estado protagonizada por las protestas pro-palestinas y contra el genocidio que han acompañado el trazado de cada etapa en España" y que las movilizaciones se deben a la participación en el evento deportivo del equipo israelí Israel-Premier Tech, propiedad de Sylvan Adams, "cercano al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu".

"El multimillonario presume de ser embajador de Israel y organizaciones activistas le acusan de utilizar el ciclismo para promocionar el país", ha señalado Gascón, que ha proclamado a Palestina como "vencedora de La Vuelta, exigiendo la retirada del equipo israelí y aplaudiendo las medidas del Gobierno de España".

Con todo, el dirigente de IU ha señalado que "hay que ir más allá de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno y aprobadas en el Consejo de Ministros".

Gascón ha denunciado "el genocidio que está cometiendo el Gobierno de Netanyahu contra la población palestina" y ha asegurado que "gracias a esta movilización ha fracasado el intento de Israel de limpiar a nivel internacional la masacre que está cometiendo en Gaza por medio de la inscripción de un equipo ciclista israelí en La Vuelta".

Protestas

La Vuelta atravesará la comunidad en las etapas del 10 al 13 de septiembre, en las localidades de Cacabelos, Bembibre, Ponferrada, Valladolid, Medina del Campo, Salamanca, Guijuelo, Los Ángeles de San Rafael y el Real Sitio de San Ildefonso. "Queremos alzar la voz contra la execrable situación que en las próximas cuatro etapas", ha afirmado Gascón.

Además, Izquierda Unida ha denunciado "la doble vara de medir de los organismos deportivos y la comunidad internacional" con la prohibición de los deportistas rusos de participar en pruebas internacionales tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia mientras "Israel goza de total impunidad" a pesar del "genocidio" perpetrado por sus tropas en Gaza.

"Su equipo ha sido inscrito para intentar normalizar una situación a la que se han opuesto las protestas pacíficas y democráticas sucedidas a lo largo de toda España. Han sido vanos sus esfuerzos por intentar aprovecharse del deporte para limpiar sus crímenes en Gaza", ha zanjado Gascón.