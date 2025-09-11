“Repugnante, sobrecogedor y atroz”: la Junta denuncia la tragedia en Gaza y exige a Europa que tenga “más peso”

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, comparece para informar de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno. L. Pérez ICAL

El mundo sigue con el corazón encogido con las imágenes que llegan desde Gaza, ante esta situación el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha mostrado hoy su profundo rechazo calificándolas como “claramente inaceptables” y “sobrecogedoras desde el punto de vista humano”.

Aunque ha reconocido que las instituciones regionales no tienen competencias en derecho internacional, Carriedo subraya que, más allá de lo jurídico, lo sucedido resulta “absolutamente atroz”.

Para él, lo prioritario es que “se acaben los conflictos bélicos”, haciendo mención específica a la guerra en Ucrania y a los recientes hechos en Oriente Medio, ante cuya crudeza las imágenes “resultan especialmente repugnantes”.

Carriedo hizo un llamamiento a las partes implicadas en estos conflictos, pero también a la comunidad internacional, para que actúen de forma conjunta.

A su juicio, Europa debe asumir un papel más protagonista en el escenario mundial, tanto por su historia y su cultura como por la responsabilidad derivada de su peso económico.

“Es muy importante que la voz de Europa sea eficaz, que se escuche, pero también que la voz de Europa se respete y tenemos que ganar respeto internacional en este ámbito”, concluyó el portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.