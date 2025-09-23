El PSOE utiliza Gaza como arma electoral en las Cortes de CyL y dicta sentencia antes que el juez sobre la trama eólica

Alta tensión y aroma preelectoral en el pleno de las Cortes de Castilla y León de este martes. El PSOE −que ya fue protagonista en las última sesión plenaria, en la que promovió la reprobación del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión de los incendios de este verano− ha vuelto a calentar el pleno y ha arremetido con dureza contra el Gobierno de la Junta.

Los socialistas han comenzado el pleno utilizando el conflicto de Gaza como arma electoral y pidiendo por sorpresa un minuto de silencio por los palestinos muertos en los ataques de Israel que ha sido denegado por el presidente de la Cámara, Carlos Pollán, de Vox.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha recordado a los fallecidos en el "genocidio" de Gaza por parte de Israel y ha solicitado el minuto de silencio a lo que Pollán ha contestado que "no se ha hecho en otras situaciones parecidas en otros sitios del mundo" y "se ha respetado". "Este presidente no lo considera ahora mismo oportuno", ha justificado.

Con todo, los socialistas han hecho caso omiso y, en el turno de su primera pregunta, los procuradores del PSOE han decidido mantenerse unos segundos callados y de pie, dentro del tiempo correspondiente a su primera pregunta oral.

El Grupo Socialista también ha decidido dictar sentencia antes que el juez sobre la trama eólica y Gómez Urbán ha asegurado, sin pruebas, que el PP "robaba a manos llenas las arcas públicas de la Comunidad", cuando quedan aún cuatro meses para que finalice, en el mes de enero de 2026, el juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid.

Además, ha afirmado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "formaba parte de los gobiernos corruptos de la Junta" mientras que el jefe del Ejecutivo autonómico ha acusado a los socialistas de "no respetar el proceso judicial" y "atacar a los jueces" y ha recordado la "negligencia" de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con las pulseras antimaltrato.

Por otra parte, Mañueco ha mantenido un duro cara a cara con el portavoz de Vox, David Hierro, que le ha acusado de fomentar la inmigración ilegal y le ha lanzado una advertencia. "A lo mejor tiene muy complicado volver a ser presidente de la Junta", le ha espetado. El presidente, en cambio, ha defendido que cumple la Ley y ha acusado a Vox de usar la inmigración para "arañar votos".

El PSOE dicta sentencia

Gómez Urbán ha mantenido un tenso envite parlamentario con Mañueco tras preguntarle su valoración sobre la trama eólica. "Tengo pleno confianza en la justicia, en los jueces, máximo respeto al proceso judicial. Son ustedes los que no confían en la justicia, en los jueces y no respetan el proceso judicial y por eso atacan a los jueces y a la justicia", ha respondido el presidente.

La portavoz socialista ha acusado a Mañueco de "escudarse" en "el respeto a los procedimientos judiciales para no dar la cara y permanecer escondido porque en otras ocasiones ha hecho valoraciones, ha juzgado y ha sentenciado".

"La trama eólica es la mayor trama de corrupción de Castilla y León, lleva el sello del Gobierno del PP. ¿Dónde estaba cuando los altos cargos del PP se repartían 75 millones en mordidas?, ¿dónde estaba cuando el PP robaba a manos llenas las arcas públicas de la Comunidad mientras los castellanos y leoneses sufrían los recortes de Rajoy?", ha preguntado al presidente.

Gómez Urbán ha asegurado que Mañueco "formaba parte de los gobiernos corruptos de la Junta". "Fue consejero de la Presidencia y de Justicia e Interior y era el secretario general del PPCyL, al que pertenecían los corruptos de su partido, y presidente del Comité de Ética y Garantías del PP y durante su Presidencia se produjeron los mayores casos de corrupción", ha señalado.

La portavoz socialista ha asegurado que "si de algo puede presumir el PP es de corrupción porque le rebosa por todos lados". "Usted calla porque tiene mucho que ocultar, Corrupción, incompetencia, cobardía y soberbia, ese es su legado tras 38 años de régimen del PP en esta comunidad", ha denunciado.

Mañueco, por su parte, ha acusado al PSOE de hablar "de hechos de hace casi 20 años". "Todos ustedes saben que ni yo ni ningún miembro de mi Gobierno tenemos nada que ver en ese asunto. Respeto al proceso judicial, confianza en la decisión de los jueces, no tengo nada más que decir", ha señalado.

Y ha pedido a los socialistas que "paren ya de extender la tinta de calamar para ocultar la corrupción que rodea a Sánchez en el Gobierno, en el partido y en su entorno familiar". "Hoy hemos conocido el futuro que le espera a su hermano", ha recordado.

El presidente de la Junta ha hecho hincapié en que "el Gobierno sanchista, que presume de ser el más feminista de todos, es el que ha hecho más daño a las mujeres".

"Primero porque liberaron a centenares de agresores sexuales y ahora compran pulseras antimaltrato que no funcionan y no protegen a las víctimas. Pregunten a Ana Redondo, ministra de Igualdad y presidenta del PSOECyL, cuántas mujeres han estado desprotegidas en nuestra comunidad", ha señalado.

Mañueco ha asegurado que "incompetencia, mentira y negligencia es la gestión del representante del PSOECyL en el Gobierno socialista de España". "Si el PSOE gobernara en Castilla y León su forma de gobernar y hacer política sería incompetencia, mentira y negligencia en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales y también en la protección de las mujeres", ha zanjado.

"Utilizan el dolor"

La viceportavoz del PSOE en las Cortes, Nuria Rubio, ha acusado al Gobierno de la Junta de "usar el dolor de las personas para hacer propaganda" y ha acusado a Mañueco y Quiñones de haber estado "escondidos" y de haberse limitado a "enviar una carta tipo, de copia y pega, tan emborronada como su gestión".

Rubio ha advertido que los socialistas estarán "especialmente vigilantes" con las ayudas y subvenciones anunciadas para los municipios afectados. "Cuídense mucho de utilizar las subvenciones como herramienta de presión política. No vamos a permitirlo y este Gobierno no se puede permitir un escándalo más", ha señalado.

Quiñones, por su parte ha defendido que la Junta "ha puesto en marcha una respuesta integral y ambiciosa para las personas, para la reconstrucción y para la recuperación natural".

Rubio ha insistido en que la Junta "no ha estado a la altura" en esta tragedia y ha recordado que el consejero ha sido denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción. "Al mismo tiempo se está produciendo el juicio de la trama eólica con acusados que en su día eran compañeros de Gobierno de Mañueco, que por mucho que se esconda siempre estaba ahí", ha señalado.

Quiñones ha insistido en que la respuesta "ha sido inmediata y contundente" y en que "comenzó antes incluso de que los incendios se apagaran en su totalidad". "Una ayuda que está llegando ya y medidas de mejora de la prevención", ha afirmado, asegurando que se trata de "una respuesta potente ante una nueva realidad que se sitúa al lado de los ciudadanos y de la recuperación.

"Usted quédese con la anécdota epistolar que para trabajar ya estamos nosotros", ha zanjado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta.

Disputa por la inmigración

Mañueco ha mantenido un duro cara a cara con el portavoz de Vox, David Hierro, que se ha dirigido a PP y PSOE para recalcarlos que "los ciudadanos están cansados de la corrupción de unos y de la corrupción de otros" y ha preguntado a Mañueco por la planificación para el reparto de menas que el Gobierno va a trasladar a Castilla y León.

El presidente de la Junta se ha limitado a afirmar que va a "cumplir la Ley" y Hierro le ha espetado que "eso no es ninguna planificación, es una obligación". "Quizás nos teníamos que haber ido antes del Gobierno viendo el desastre al que ha llevado a la Comunidad", ha afirmado.

Hierro ha denunciado que Mañueco "recibió en julio de 2024 una llamada de Feijóo y dijo que aquí iba a venir la inmigración ilegal" y que "lo que hizo y dijo Vox es lo que va a seguir haciendo y diciendo".

"Hay gente muy preocupada con este asunto, vecinos de Nava del Rey que intuyen que se quiere llevar hasta 70 menores no acompañados y en esa población va a haber un conflicto social, como el que ha habido en Canarias, Levante, Madrid o Cataluñas con violaciones", ha señalado.

"Eso es lo que va a pasar y usted debería ser consciente de eso. Usted solo es consciente de las encuestas. Hace apenas 15 días tuvieron la oportunidad de oponerse a la inmigración ilegal y votaron con el PSOE y luego viene usted a decir que si Vox vota con el PSOE", ha afirmado.

Hierro ha recordado que el PP "ha votado con el PSOE la memoria histórica y el incremento de las subvenciones a los sindicatos". "Vota todo con el PSOE y siendo así lo que le va a pasar es que a lo mejor tiene muy complicado volver a ser presidente de la Junta", ha señalado.

Mañueco, por su parte, ha asegurado que la Junta "cumplirá la Ley". "Cumpliremos la Ley como cuando ustedes estaban en el Gobierno. La decisión que ha tomado Sánchez es una decisión que hemos recurrido por injusta por insolidaria y porque intenta utilizar este problema para arañar unos votos. Y sabiendo eso ustedes por qué atacan al PP y no al PSOE y a Sánchez", le ha preguntado.

"Usted nunca me preocupa por qué no se protege a las personas mayores mejorando la sanidad o los servicios sociales o cómo podemos ayudar a los jóvenes en su formación, con la educación, o en su emancipación, con la vivienda. O cómo podemos hacer que funcione la economía todavía mejor ayudando a los autónomos y a las pymes", ha afirmado.

Mañueco ha asegurado que Sánchez "utiliza el problema de la inmigración para arañar unos cuantos votos" y ha acusado a Vox de hacer lo mismo. "En eso, ustedes, son igualitos a Sánchez", ha zanjado.