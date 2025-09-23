Gaza, protagonista de un pleno de las Cortes en el que el PP tendrá que retratarse ante las críticas de la oposición

Las Cortes de Castilla y León se engalanan este martes y miércoles, 23 y 24 de septiembre, para celebrar el segundo pleno del último periodo de sesiones de la XI Legislatura. Las sesiones de esta semana estarán marcadas por el conflicto de Gaza y el PSOE tratará de que el PP se retrate y marque su posición sobre los ataques de Israel en la Franja, ante las críticas de la oposición.

Los socialistas presentarán una Proposición No de Ley (PNL) en la sesión de este miércoles con el objetivo de que la Cámara autonómica condene el "genocidio" de Israel en Gaza. Una iniciativa con la que los socialistas tratarán de que el PP se retrate.

"Queremos que de este pleno salga una condena del genocidio de Gaza. Lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio y no hace falta más que ver las imágenes que vemos todos los días pero, además, la ONU ha decretado que es un genocidio", señaló la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, durante la presentación de la iniciativa, el pasado jueves.

Gómez Urbán aseguró que "Netanyahu es un genocida" y señaló que, en su iniciativa, exigirán también que la Junta "condene de manera expresa la obstrucción de la ayuda humanitaria que no llega por culpa de Israel a los civiles y a los niños y niñas que están muriendo de hambre, porque la ayuda humanitaria se está usando como arma de guerra".

Críticas de la oposición

"Exigimos que la Junta se comprometa a trabajar desde las instituciones y junto a la sociedad civil, que ha dado un ejemplo y ha dicho que está del lado del sentido común y de la paz", añadió. El objetivo de los socialistas, pues, es que el PP exprese con claridad su postura ya que el resto de la oposición ya ha hablado claramente de "genocidio" y Vox ha mostrado su apoyo inequívoco a Israel.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, anunció que si el PP no vota a favor de la iniciativa del PSOE condenando el "genocidio" de Israel en Gaza convocará a la prensa para "explayarse a gusto" acerca de la posición de los populares mientras que el representante del Grupo Mixto Francisco Igea se preguntó "qué PP nos vamos a encontrar" en el pleno de esta semana.

"Será el de Feijóo o el de Ayuso y Aznar, el de que es una masacre o el de que Israel es el orgullo de Occidente. No sabemos exactamente qué tipo de PP nos podemos encontrar cada día a este respecto porque no tiene brújula moral, no sabe lo que está bien y lo que está mal y no sabe decir que la exterminación de una población es un delito de genocidio", zanjó Igea.

La incógnita del PP

El PP no ha anticipado el sentido de su voto pero su portavoz en las Cortes, Ricardo Gavilanes, deslizó el pasado jueves una crítica a la actuación de Israel y aseguró que la respuesta a los ataques de Hamás de octubre de 2023 "no puede ser otra masacre" y "tiene que enmarcarse en los límites del derecho internacional".

"La postura del PP siempre ha sido única y no se utiliza el drama ajeno para hacer electoralismo. Pedimos un alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes, la distribución de la ayuda humanitaria sin ningún tipo de obstáculo y evitar la escalada regional. Esos son los pilares que ha defendido el PP", señaló

Con todo, Gavilanes pidió "tener en cuenta que el detonante de todo esto fueron los ataques de Hamás" pero insistió en que "la respuesta de Israel no puede ser otra masacre" y que "tiene que enmarcarse en los límites del derecho internacional".

Además, aprovechó para denunciar que Sánchez "está aprovechando esta desgracia con carácter electoral para tapar otros problemas que le acucian, como la declaración de su mujer, Begoña Gómez, que se pueda llevar a juicio a su hermano o para tapar al fiscal general del Estado".

El eco de los incendios

El pleno de esta semana estará marcado aún por el eco de los terribles incendios que arrasaron 180.000 hectáreas y acabaron con la vida de tres personas este verano en la Comunidad.

Los fuegos fueron el tema principal de las anteriores sesiones plenarias, hace dos semanas, en las que se reprobó al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que tuvo que responder a 10 preguntas de la oposición, y también estarán presentes en las sesiones de esta semana, aunque con menor intensidad.

El PSOE, impulsor de la reprobación de Quiñones y muy crítico con la gestión de la Junta, presentará una PNL dirigida a los bomberos forestales. "Todos hemos visto el esfuerzo que han hecho este verano con los incendios, unos profesionales maltratados por la Junta, y esta PNL es para reforzar a nuestros bomberos y bomberas", aseguró Gómez Urbán tras presentar la iniciativa.

Y anticipó que, en su PNL, los socialistas exigirán al Gobierno autonómico que se transforme el dispositivo en "un operativo público, permanente y garantizado todo el año y que se reconozca la figura del bombero y bombera antes de que acabe el año, y que se apruebe la actualización del actual decreto de guardias".

Los fuegos, además, estarán aún presentes en las preguntas orales al Gobierno de la Junta, en la que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que responder también sobre el juicio de la trama eólica a la portavoz del PSOE, Patricia Gómez Urbán, y sobre políticas de inmigración al portavoz de Vox, David Hierro.

El plena estará también marcado por el desliz del secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, que anunció la pasada semana que las próximas elecciones se celebrarán el 15 de marzo para luego ser puntualizado por la Junta, que se limitó a asegurar que Mañueco pretende "agotar la legislatura". Un desliz que la oposición aprovechará para arremeter contra el presidente.

21 preguntas orales

El pleno de este martes se iniciará con la realización de 21 preguntas orales al Gobierno de la Junta por parte de los grupos de la oposición. Serán las siguientes:

¿Qué valoración hace de la mayor trama de corrupción de Castilla y León, conocida como la trama eólica, que afecta directamente a los gobiernos autonómicos de los que usted formó parte? (PSOE)

¿Qué planificación tiene prevista la Junta de Castilla y León para el reparto de menas que el Gobierno de España va a trasladar a Castilla y León? (Vox)

¿Cómo está ayudando la Junta a los Ayuntamientos y Juntas Vecinales ante la catástrofe medioambiental de este año? (UPL-Soria ¡Ya!)

En vista de la proximidad del fin de la legislatura, ¿contempla cumplir con los proyectos y anuncios realizados para la provincia de Ávila antes de que se produzcan las nuevas elecciones? (Por Ávila)

¿Considera la Junta de Castilla y León que el género epistolar es la mejor respuesta para quienes han sufrido los incendios y el desalojo de sus pueblos? (PSOE)

¿Cómo justifica la Junta de Castilla y León la retirada de los camiones de apoyo nocturno a las cuadrillas de bomberos forestales en la provincia de Ávila? (PSOE)

¿Cómo valora la Junta de Castilla y León el desempeño de nuestros bomberos y bomberas forestales en el seno del operativo de extinción y prevención de incendios forestales de Castilla y León? (PSOE)

¿Cómo contempla la Junta de Castilla y León la grave situación que atraviesa actualmente el turismo rural en la comunidad? (PSOE)

¿Cómo piensa la Consejería de Sanidad garantizar la presencia de profesionales de enfermería en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León? (PSOE)

¿Cuándo piensa la Consejera de Educación equiparar el transporte escolar de formación profesional al de enseñanza obligatoria y bachillerato? (PSOE)

¿Considera la Junta de Castilla y León que la política llevada a cabo en materia de alquiler turístico precisa de una modificación sustancial? (PSOE)

¿Ha calculado la Junta de Castilla y León el potencial impacto en los presupuestos públicos si finalmente se dictan condenas en su contra como responsable civil subsidiario en el juicio por la trama de las eólicas? (Vox)

¿En qué consistirá ese Diálogo Social integral que han anunciado el presidente y el portavoz de la Junta de Castilla y León? (Vox)

¿Qué medidas ha adoptado el actual Ejecutivo autonómico para blindar la transparencia en la tramitación de autorizaciones para la instalación de parques eólicos? (Vox)

¿Qué medidas está adoptando la Junta de Castilla y León para frenar el incremento de agresiones al personal sanitario? (Vox)

Sr. consejero: ¿cuándo piensa su departamento introducir en la línea de transporte regular de viajeros VACL 045 entre Burgos y Soria, la expedición de ida y vuelta de los sábados? (UPL-Soria ¡Ya!)

Sra. consejera: ¿cómo valora los datos sobre el descenso del número de empresas, autónomos y afiliados en la provincia de Soria? (UPL-Soria ¡Ya!)

¿Se ha planteado la Junta de forma previa a la implementación de la gratuidad de BusCyL las posibles soluciones a los problemas que podrían darse? (UPL-Soria ¡Ya!)

¿Considera la Junta de Castilla y León que el Plan Estadístico 2022-2025, recogido en el Decreto 26/2022, es una fuente de datos fiable? (Francisco Igea)

¿Piensan el presidente Mañueco y la Junta de Castilla y León asumir alguna responsabilidad política por tales casos de corrupción? (Unidas Podemos)

¿Qué medidas está impulsando el Gobierno de Castilla y León para proteger la posición de los generadores de datos digitales? (Javier Teira)

Dos interpelaciones y dos mociones

En el pleno de las Cortes esta semana se debatirán y votarán también dos interpelaciones. La primera de ellas, del Grupo Socialista, será relativa a política general en materia de educación y la segunda, del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, relativa a política general en materia de ordenación del territorio.

Además, se debatirán y votarán dos mociones. La primera de ellas, del Grupo Socialista, relativa a política general en materia de ganadería, y la segunda, del Grupo Vox, relativa a política general en materia de economía social y autónomos.

Cuatro PNL

En la sesión plenaria de este miércoles, 24 de septiembre, se debatirán y votarán cuatro Proposiciones No de Ley (PNL). La primera, del Grupo Socialista, instará a la Junta a "transformar el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en un operativo público, así como a realizar diversas acciones relacionadas con los agentes medioambientales".

La segunda PNL, también del PSOE, instará a la Junta "a condenar de manera expresa la obstrucción de la ayuda humanitaria a la población gazatí por parte del Gobierno israelí y a comprometerse a trabajar desde las instituciones por la defensa de los derechos humanos".

La tercera iniciativa, presentada por el Grupo Popular, instará a la Junta a que inste al Gobierno de España a fin de que adopte "distintas medidas relacionadas con la Política Agraria Común (PAC)".

La cuarta, también de los populares, instará a la Junta a que se dirija al Gobierno de España "para que cumpla con los compromisos establecidos en la Estrategia Digital 2026, para que el 100 % de la población de Castilla y León disponga de cobertura real de banda ancha móvil de 100 Mbps en 2025 y la cobertura 5G llegue a todas las zonas rurales".

Convenios sanitarios

La sesión plenaria de este miércoles en las Cortes finalizará con la ratificación de los convenios en materia de asistencia sanitaria suscritos entre Castilla y León y Castilla-La Mancha, por un lado, y entre la Comunidad y el País Vasco, por el otro.