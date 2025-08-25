Ecologistas en Acción exige la suspensión "inmediata" de la caza en las zonas afectadas por los incendios

Ecologistas en Acción ha registrado este lunes una petición a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para que se suspenda, de manera "inmediata", la media veda en toda la Comunidad debido a las "condiciones climatológicas adversas" que está sufriendo Castilla y León y que tienen movilizada a una parte importante de sus efectivos de campo en las labores del operativo de incendios.

La entidad ecologista ha asegurado que esta situación implica que no se pueda atender "con unas mínimas garantías el control y vigilancia de la actividad cinegética", además de que, "esas mismas condiciones de calor extremo, están afectando de manera considerable la defensa de las especies de fauna silvestre que se encuentran en periodo hábil para su caza".

"De igual manera, las consecuencias de los incendios para el medio natural y la fauna han sido inmensas y aún incalculables, más aún teniendo en cuenta el alto valor ecológico y natural de algunos de los ecosistemas afectados en los que habitan especies de fauna silvestre de relevancia en nuestra Comunidad, tanto cinegéticas como no cinegéticas", han añadido.

La agrupación ecologista ha señalado que los incendios forestales en zonas naturales provocan "una destrucción inmediata medible en hectáreas y fácilmente visible pero existen daños sobre el ecosistema que pueden ser aún mayores y afectar a muchas partes del mismo".

"Y, de manera directa y especial, a la fauna, como afecciones sobre la calidad del aire, la disponibilidad de alimento, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la pérdida de hábitat, etc", ha añadido el grupo.

Ecologistas en Acción ha señalado que "todo ello obliga a tomar medidas de emergencia que competen directamente a la Consejería de Medio Ambiente, estas actuaciones deben ir encaminadas a prevenir los daños sobre ecosistemas y fauna, pérdida de cubierta vegetal, permitir la regeneración natural de especies de flora y la cría y alimentación de especies de fauna".

"Una de esas actividades con afecciones directas sobre los ecosistemas, la fauna y la flora es, de manera indubitada, la caza en cualquiera de sus modalidades, por eso desde Ecologistas en Acción entendemos que debe ser prohibida", han señalado los ecologistas.

Leyes de Caza y de Montes

La entidad ecologista ha hecho hincapié en que "si la argumentación lógica y de conservación no es suficiente para la Consejería, atendiendo a la Ley de Caza de Castilla y León, la actividad cinegética debe practicarse desde una adecuada planificación con el objeto de garantizar la conservación de las especies y la sostenibilidad de los recursos cinegéticos".

"Basándonos en esto entendemos que la media veda recién iniciada no está cumpliendo ninguna de esas premisas y, además, supone un riesgo para personas y naturaleza y eso nos lleva a exigir a la Consejería de Medio Ambiente la paralización inmediata de este periodo y la posterior actividad cinegética", ha añadido el grupo.

Ecologistas en Acción ha señalado que "si esto no fuera suficiente, la Ley 3/2009 de Montes de CyL dice que los aprovechamientos cinegéticos tras un incendio deben suspenderse de manera automática y sin derecho a compensación durante un período de cinco años en los terrenos afectados".

"Asimismo, la Ley Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad recoge en el apartado d) del artículo 65.3 el establecimiento de moratorias de caza por razones de índole biológico", ha afirmado la agrupación ecologista.

Ecologistas en Acción ha considerado que la actividad cinegética "debe quedar por tanto encuadrada dentro de las prohibiciones y limitaciones de circulación y acceso establecidas en los planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales".

"Debe suspenderse de manera indefinida hasta que se restablezcan unas mínimas garantías de estabilidad y de recuperación de las condiciones idóneas para el personal del operativo de incendios, para la sociedad civil y para la fauna silvestre y los ecosistemas", ha zanjado la entidad ecologista.