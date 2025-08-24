León, más cerca de estabilizar los incendios, pero advierten: “Suben las temperaturas y se anuncian vientos cambiantes”

La provincia de León ha amanecido hoy con un total de 16 incendios forestales que requieren la atención y el despliegue de los equipos de extinción. Aunque la evolución ha sido positiva durante la noche, se espera la subida de temperaturas, sin precipitaciones, baja humedad y vientos cambiantes que podrían complicar las labores de contención.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha señalado que, a pesar de la buena evolución nocturna y que “se avanza hacia una estabilización de los incendios”, se “requieren medios y recursos” porque la situación sigue requiriendo un gran despliegue de medios.

La Junta ha gestionado la evacuación de 435 personas y el confinamiento de 1.555, además de la distribución de 715 toneladas de forraje y pienso para 22.690 cabezas de ganado, en respuesta a las peticiones de 145 ganaderos afectados.

Esta es la situación de los principales incendios de la provincia:

Incendio de Porto (Zamora) con salto a La Baña (León): El fuego está asegurado en sus flancos sur y oeste. Sin embargo, el frente sur sigue activo y se desplaza hacia el valle del este, con riesgo de regresar a La Baña o Losadilla y Losada. Hoy se emplearán medios aéreos y maquinaria pesada para construir cortafuegos.

Incendio de Fasgar: Se ha consolidado en la zona de Omaña, pero avanza hacia el valle de Tremor de Arriba. Durante la noche, se produjo un nuevo salto hacia el arroyo de Igüeña, que se espera controlar con los medios aéreos que operan desde primera hora.

Incendio de Llamas de Cabrera: La situación es "tranquila", aunque se produjeron reproducciones en Corporales y Los Compludos que ya han sido controladas. Ahora se vigilan con medios aéreos y terrestres.

Incendio de Anllares del Sil: El fuego está casi perimetrado y sin llama, pero existe la previsión de nuevas reproducciones. Los esfuerzos se centran en consolidar el perímetro en la zona sureste de Argayo del Sil y en el límite con Asturias.

Incendio de Gestoso: Tras una noche sin nuevas reproducciones, el incendio está "tranquilo". Los equipos trabajan en la vigilancia y detección de puntos calientes.

Incendio de Barniedo de la Reina: La noche ha sido tranquila, aunque se mantiene una especial vigilancia en la zona de Santa Marina de Valdeón y Casasuertes, ante la posibilidad de reactivaciones en la conexión con la provincia de Palencia.

Incendio de Caín de Valdeón: Este incendio, proveniente de Asturias, se reactivó ayer y está entrando con fuerza en el canal de Tregua. La Junta trabajará en coordinación con el Principado para proteger la ruta del Cares, un punto turístico y recurso económico vital para la zona.