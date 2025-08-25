Castilla y León empieza a respirar aliviada: ya solo quedan seis incendios en nivel 2

Castilla y León comienza a respirar aliviada tras un mes terrible. La Comunidad ha reducido este lunes a seis los incendios en nivel 2, tras la evolución favorable de cinco fuegos que hasta ahora permanecían en ese nivel.

Además, el de Canalejas ha bajado a nivel 0 y se ha unificado la gestión de los fuegos de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano con una única dirección técnica.

Después de la reunión mantenida en la tarde de este domingo por el Cecopia, la Junta ha trasladado el avance positivo en la evolución de los incendios forestales que afectan a varias provincias, especialmente León, donde se ha apreciado una disminución de la intensidad en diferentes frentes. Esta evolución ha permitido rebajar el índice de gravedad de varios de los incendios.

Según ha informado el Gobierno autonómico, los fuegos que han descendido de nivel se encuentran sin llama, no suponen riesgo alguno para la población ni mantienen cortes dentro de la red viaria.

No obstante, siguen bajo estrecha vigilancia para atajar las reproducciones que pudieran producirse, y se mantiene también la labor de enfriamiento hasta su control definitivo. Entre los incendios que han reducido su nivel de 2 a 1 se encuentran los de ámbito provincial de Llamas de Cabrera, Anllares y Gestoso-Oencia.

En cuanto a los incendios autonómicos que afectan a más de una provincia, el de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba (León y Palencia) ha pasado también de nivel 2 a 1, y el de Canalejas ha descendido hasta 0, después de no registrar reproducciones.

Durante la tarde de este domingo, en la provincia de León se han registrado dos nuevos incendios, en Garaño y Molinaseca. Ninguno de ellos presenta origen natural confirmado y ambos fueron clasificados inicialmente como nivel 2. Molinaseca ha mostrado una evolución favorable.

Respecto al incendio de Fasgar-Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, dada su cercanía y la necesidad de una gestión única, ha sido unificado bajo una sola dirección técnica y se gestiona como un solo incendio, aunque en origen fueran dos diferentes.

Por su parte, el incendio de Porto-La Baña, que también es un incendio autonómico al extenderse entre León y Zamora, continúa en IGR 2. La mayor parte del perímetro zamorano se encuentra controlado, pero se mantiene cierto riesgo para la población en la zona de La Baña, lo que justifica que se mantenga dicho nivel 2.