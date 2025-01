Carlos Martínez ya ejerce de líder del PSCyL: “No soy el candidato de Ferraz, haremos un nuevo rearme ideológico”

Carlos Martínez Mínguez, el sempiterno alcalde de Soria, será el próximo secretario general del PSOE en Castilla y León. Es el candidato elegido por Moncloa y Ferraz, aunque él lo niega, y será el único. Con Tudanca ya fuera de juego, el soriano ha confirmado hoy su precandidatura para ser el líder autonómico de los socialistas.

No se espera que haya nadie más por lo que Martínez pasará a ser el ‘jefe’ de los socialistas. Hoy se ha presentado en Soria, y ya ha avisado de que serán muchas veces las que organice eventos y ruedas de prensa en “todas esas Sorias”, queriendo evitar centralizarlo en Valladolid. “Necesitamos que tenga una voz propia y adquieran un nuevo protagonismo”, ha afirmado. Y no, ya avisa, "no me mudo a Valladolid".

En esta ocasión sin pañuelo palestino, sí con vaqueros, pero con camisa, corbata, americana y hasta chaleco, así ha dado la bienvenida Martínez desde su sede en Soria a todos los medios de comunicación. "No soy sanchista, ni tudanquista, soy socialista", ha querido dejar claro tras ser recordado por su pasado cuando apoyó a otros candidatos, "aquí no hay candidatos de Ferraz", ha insistido. Hasta el punto de que ha revelado que no ha hablado con Pedro Sánchez para tomar esta decisión.

Martínez no ha querido desvelar cómo fueron las conversaciones este pasado fin de semana para lograr solo una candidatura. “No hubo posicionamiento fueron conversaciones a varias bandas con un único objetivo, cambiar las políticas autonómicas, para eso necesitamos un cambio y una unidad”.

Las dos palabras que ha repetido Martínez son “cambio y diálogo”. “Es necesario ese cambio en las políticas de Castilla y León para los viejos problemas de esta comunidad”, ha comentado. Y para posteriormente hablar de esa unión que necesitan los socialistas basada en un “rearme ideológico”.

Martínez, que por supuesto seguirá como alcalde de la ciudad, ha confirmado que se trata de una decisión que ha “reflexionado” durante “días, semanas y meses.” “Queríamos un diálogo con mucha gente, sin temores a la democracia interna, pero había que buscar un cambio de unidad. Y eso pasaba por consensuar un equipo para dar nuevas respuestas a viejos problemas”.

Sobre Tudanca

Por supuesto ha añadido a Luis Tudanca, “el paso a un lado” que ha dado para no presentar otra candidatura. “Es un gesto de generosidad. Un paso a un lado que ha permitido este rearme ideológico. Ahora hacemos un nuevo giro cimentado sobre los valores y convenciones de siempre que se verán viendo a partir del próximo congreso”.

Sobre si contará con Tudanca, ha afirmado que "lo quiere en su equipo" aunque cree que el burgalés "hará lo que quiera" ya que "tenemos que contar con todos porque tenemos mucho trabajo por delante".

Cuestionado por un posible adelanto electoral por parte de Mañueco, Martínez ha indicado que “está preparado” pero tiene claro que serán cuando decida el actual presidente de la Junta de Castilla y León. “Nosotros a pisar tierra y ponerle ilusión y ganas”.

Terna de candidatos

Han sido muchos días y semanas para buscar este candidato "de unión" para el socialismo en Castilla y León. Al final, Martínez es el elegido pero el mismo ha reconocido que en la "terna" entraron otros nombres como la portavoz burgalesa del PSOE, Esther Peña, o los ministros Ana Redondo u Óscar Puente, ambos ministros y que cumplían más con el perfil buscado por Sánchez para comenzar la reconquista de los territorios perdidos.

Como detalle, quiso iniciar su intervención con un “emotivo” recuerdo a la figura del socialista leonés Antonio Losa que falleció recientemente.

Ahora la Comisión de Garantías del PSOE de Castilla y León tiene que verificar que cumple con los requisitos para ratificar su propuesta y comprobar que no se ha presentado ninguna más.