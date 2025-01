Carlos Martínez: el rey de Soria elegido por Pedro Sánchez que en su día apoyó a Susana Díaz y Carme Chacón

A rey muerto, rey puesto. Y en este caso el rey de Soria. Carlos Martínez Mínguez (Soria, 29 de junio de 1973) dará un paso adelante y será el hombre elegido por Ferraz para ponerse al frente del PSOE en Castilla y León y sustituir a un asolado Luis Tudanca.

No cumple con el perfil de otros barones señalados por el dedo de Pedro Sánchez para otras autonomías, donde han apostado por perfiles de ministros, pero es lo que tienen. Es un político con muchas aristas.

Miriam Chacón ICAL Tudanca claudica ante la presión de Sánchez y renuncia a continuar al frente del PSOE de Castilla y León

Siempre ha sido un verso suelto en Castilla y León, capaz de ser en 2012 el portavoz de la exministra de Defensa, Carme Chacón, en su disputa a Alfredo Pérez Rubalcaba de la secretaría general del PSOE. Y en 2017 apoyar a Susana Díaz en vez de al mismísimo Pedro Sánchez. Es decir, nunca fue un sanchista de primera hora como siempre presumió Tudanca u Óscar Puente, aunque ha demostrado que lo suyo no es apostar por caballo ganador.

Carme Chacón, participó en un acto electoral junto con el candidato a la Alcaldía, Carlos Martínez, en 2012 ICAL

Su gran valor es ser todo un alcalde de Soria, donde suma más de 18 años en el cargo, desde que se impusiese en las elecciones municipales de mayo de 2007, y desde los comicios de 2011 gobierna en la ciudad con mayoría absoluta. Se convirtió en el regidor más joven de una capital de provincia con 34 años.

Eso sí, todos tenemos un pasado. Y en este caso Martínez lo tiene cuando, durante el proceso de crisis interna del partido, entre 2016 y 2017, que desembocó en las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y a Sánchez, Martínez, al contrario que Tudanca, mostró su apoyo a la expresidenta de Andalucía, desmarcándose de la postura de la dirección autonómica de la formación y generando mucha polémica.

“El PSOE de Soria no va a contracorriente sino que es el resultado normal dentro de un proceso democrático en el que deciden los militantes”, afirmó en el ya lejano 2017. Tiempos pasados y cambios de opinión de los que Pedro Sánchez es habitual. Un hecho que se ha encargado de recordar en forma de dardo Tudanca durante su despedida. "Hay mucha gente que no estuvo conmigo en procesos congresuales anteriores, creo que los que me acompañan hoy todos votaron a Susana Díaz, pero no pasa nada".

En torno a 80 afiliados y simpatizantes del PSOE de Soria, entre ellos el secretario provincial y alcalde de la capital, Carlos Martínez, se desplazaron en autobús y coches particulares a la presentación de la candidatura de Susana Díaz en Madrid. Incluso Martínez mantuvo una conversación con la andaluza antes del evento y reconoció en su día tener una relación estrecha con ella periódicamente vía telefónica.

Así, su nombre sonaba desde hace tiempo. Este medio ya le mencionó el pasado 18 de octubre cuando el dominio de Tudanca se estaba ya desmoronando. Carlos Martínez Mínguez se convertirá en el nuevo secretario autonómico del Partido Socialista el próximo viernes 10 de enero. Lo anunciará mañana miércoles en una comparecencia pública, desde la sede del PSOE de la capital del Duero.



El alcalde de Soria, Carlos Martínez, no tiene parangón en Castilla y León. El socialista lleva 18 años en el cargo, desde que se impusiese en las elecciones municipales de mayo de 2007, en las que, con solo 34 años, se convirtió en el alcalde más joven de las capitales de provincia de la Comunidad.

Concejal desde 1999, después de cuatro años de Gobierno en minoría, desde los comicios municipales de mayo de 2011, en los que obtuvo 12 concejales frente a los nueve del Partido Popular, gobierna en la ciudad con mayoría absoluta.

Concha Ortega ICAL Carlos Martínez, el incombustible alcalde de Soria que podría liderar el PSOE de Castilla y León

En los comicios municipales de 2015 supo resistir a la eclosión del bipartidismo y el surgimiento de Podemos y Ciudadanos y, aunque bajó su representación en un edil, hasta los 11, mantuvo la mayoría absoluta.

Martínez es una persona que cuenta con el beneplácito de hombres fuertes en el Gobierno como el ministro Óscar Puente, “me gusta más que yo”, dijo hace unos meses.

El hecho de proceder de una provincia con serios problemas de despoblación y que se ha sentido siempre abandonada podría favorecer que generase simpatías entre los votantes, al no entrar en juego la pugna entre Valladolid y León que lleva caracterizando la Comunidad desde que se conformó en 1983.

Él es la persona elegida para medirse a Mañueco en una acción que parece arriesgada ya que queda poco tiempo para unas elecciones y para muchas fuentes socialistas, "ya van tarde".

Sus polémicas

El alcalde de Soria ha protagonizado también algunas polémicas como la que tuvo lugar en agosto de este mismo año, cuando tomó parte en las fiestas del municipio soriano de Tardelcuende.

En aquella celebración, Martínez se paseó en una réplica del 'papamóvil' por el municipio, haciendo como que bendecía a los vecinos con una escobilla, en una actitud que fue calificada de "vergonzosa" por el Partido Popular, que el vehículo había puesto en peligro la seguridad vial.

Además, el regidor fue denunciado por la fundación Abogados Cristianos por un delito contra los sentimientos religiosos por, a su juicio, "mofarse del Papa" durante su participación en las fiestas de Tardelcuende. La Justicia dio la razón a la asociación y abrió diligencias contra el alcalde de Soria, que se disculpó por los hechos.

Un rey midas

Una auténtica hegemonía en la ciudad soriana que le ha dado réditos políticos, pero también económicos. El 'rey' de la capital soriana ha ganado más de 900.000 euros en los 17 años que lleva al frente del Consistorio.

Los datos de la web del Ayuntamiento de Soria solo recogen el salario bruto de Martínez desde el año 2012, cinco años después de asumir el bastón de mando del Consistorio soriano y uno después de lograr su primera mayoría absoluta. En aquel año, el alcalde percibió un sueldo bruto de 53.392 euros anuales, una cifra que se mantendría durante los dos años siguientes: en 2013 y 2014 Martínez mantuvo congelado su sueldo. Se trataba de los años más duros de la crisis económica que estalló en 2008, llegándose a una tasa de paro de más del 25%, y el regidor optó por dar ejemplo.

La última subida sueldo data del mes de julio de este año, después de ser reelegido en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo por mayoría absoluta. El regidor no sufrió el retroceso de otros candidatos socialistas en la Comunidad y mantuvo la mayoría absoluta, manteniendo los 12 concejales frente a siete del PP y dos de Vox. Martínez percibe en la actualidad 63.732 euros,