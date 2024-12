La Junta critica que Vox "no quiera hacer oposición y ser útil para los ciudadanos" tras obedecer el bloqueo de Madrid

Las órdenes desde Madrid para que Vox bloquee toda negociación de presupuestos en las comunidades gobernadas por el PP no ha sentado nada bien en Castilla y León. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que desde el partido de Abascal no se quiere "hacer oposición y ser útil para los ciudadanos".

El también consejero de Economía y Hacienda ha resaltado que con esta noticia quedó "significado" que la Junta "quiere alcanzar este pacto", mientras se "demuestra quién no tiene interés, por no asistir o no querer" acudir a las reuniones convocadas.

Así, ha puesto de manifiesto que no han acudido por cuestiones de "ámbito nacional", algo que explica que su razón "no tiene que ver con Castilla y León". "Se demuestra que la Junta quiere dialogar y que hay algún partido que no", ha insistido.

En esta línea, ha recordado que había "quien decía en ese partido (Vox) que la Junta tenía una estrategia, pero que no quería alcanzar un pacto". "La verdad es que la Junta se ha venido reuniendo con todos los partidos y ahora sabemos que su motivo nada tenía que ver con Castilla y León", ha repetido.

En este sentido, ha resaltado que "quién tenía una estrategia para que no hubiera un acuerdo era quién no asiste". Además, ha acusado a Vox de poner condiciones que era "exclusivamente de ámbito nacional", en las que "no citaban a Castilla y León" y "no pedían nada" para la Comunidad.

Para Carriedo "lo peor" es que Vox "reconoce órdenes nacionales para no negociar" y ha lamentado que sus planteamientos sean "exclusivamente de índole nacional", teniendo que ver con "una cosa", como son las políticas migratorias, "con el Congreso de los Diputados".

"Qué tendrá que ver el Congreso con los problemas del Parlamento autonómico", se ha preguntado el portavoz de la Junta que ha recordado que Vox abandonó el gobierno regional por "orden nacional".

De igual manera, preguntado sobre una posible prórroga de los presupuestos de este año para 2025, al no contar ya casi con tiempo material para tramitar un hipotético proyecto nuevo, Carriedo ha querido garantizar que "sea cuál sea el resultado" se está trabajando para seguir "garantizando los servicios públicos de calidad".

No obstante, ha reconocido que aunque siguen intentando acordar el pacto presupuestario, es "difícil", pero eso no le exime de querer "tranquilizar" y asegurar que pondrán en marcha todos los instrumentos necesarios para que el 1 de enero de 2025 Castilla y León "tenga los fondos disponibles".

"Si no fuéramos capaces (de alcanzar el pacto) seguiremos negociando con posterioridad. Nuestro plan A es aprobarlos y pactarlos. Para negociar siempre hay tiempo", ha zanjado.

Violencia de género

Por otro lado, Carriedo también ha hablado sobre la puesta en marcha de los nuevos centros de atención a víctimas de violencia sexual. Instalaciones que ha garantizado que estarán en funcionamiento en todas las provincias antes del 31 de diciembre de este año.

Su construcción, para la que se han recibido fondos europeos, siempre con la garantía de su puesta en funcionamiento antes de la citada fecha, ha sido diferente en función de la provincia. En este sentido, el portavoz explicado que algunos ya están operativos mientras que en otras ha habido que "buscar la instalación más adecuada".

"No siempre el mercado ofrece las mejores opciones y en otras ocasiones ha habido que hacer obras que traen un esfuerzo adicional", ha justificado. Preguntado por el centro de Valladolid en concreto, Carriedo ha incidido en que los plazos que manejan es que esté operativo "incluso antes" de la fecha límite.

Asimismo, ha recordado que la Junta "ya tiene un servicio que garantiza la prestación y apoyo a las mujeres víctimas de violencia sexual" y que se han querido aprovechar los fondos para "añadir a lo que ya teníamos un centro en cada una de las provincias".

Además, ha recordado que algunos de estos centros ya están en funcionamiento, como es el de Salamanca, recientemente visitado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.