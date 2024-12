Mañueco se defiende del asedio de la oposición en las Cortes y Vox ya le marca sus condiciones para volver a gobernar

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha defendido este martes del asedio de los grupos de la oposición en el pleno de este martes en las Cortes mientras que su exsocio, Vox, ya le ha marcado sus condiciones para volver a gobernar si quiere su apoyo tras las próximas elecciones autonómicas.

Mañueco se ha defendido de los ataques tanto del líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, al que ha ofrecido consenso en la lucha contra la violencia de género como respuesta a sus críticas, como del portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, del de Soria Ya, Ángel Ceña, y del de Unidas Podemos, Pablo Fernández.

Gallardo ha afeado a Mañueco su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del pasado 22 de noviembre, y le ha recriminado que "no se puede ser antisanchista por la mañana y por la tarde ir a mendigarle unas migajas a Sánchez".

El presidente de la Junta le ha respondido recordándole que ya acudió a reunirse con el presidente en julio de 2022, cuando Gallardo era vicepresidente de la Junta, y que, por aquel entonces, al portavoz de Vox "no le pareció mal".

Además, ha defendido las políticas de natalidad de la Junta frente a las críticas del portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, que le ha acusado de haber dejado "marginada" a la provincia soriana y ha negado las acusaciones del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, de que su Gobierno "desprotege" a las personas de la Comunidad.

Mañueco ofrece "consenso" a Tudanca

Mañueco ha descolocado a Tudanca ofreciéndole "consenso" a la hora de aprobar la nueva Ley contra la Violencia de Género autonómica frente a los ataques del dirigente socialista al presidente por la gestión de la Junta en esta materia.

"La lucha contra la violencia de género sigue avanzando y siempre será un compromiso irrenunciable del Gobierno de la Junta. Tenemos un compromiso claro y firme: proteger y apoyar a las víctimas", ha señalado Mañueco.

Tudanca, por su parte, le ha recriminado que, en la etapa en la que compartió Gobierno con Vox, no era "capaz" de mencionar la violencia de género.

"Usted ha paralizado medidas para luchar contra la violencia de género a cambio de ser presidente, lo hizo cuando firmó con la extrema derecha un acuerdo de Gobierno sobre violencia intrafamiliar", le ha espetado.

Además, le ha acusado de haber "impedido que se condenaran los asesinatos machistas" y de haber "votado en contra de las iniciativas socialistas que pedían la actualización de la Ley contra la Violencia de Género".

"Ocho de cada 10 euros de los que invierten en esta lucha los reciben del Gobierno de España, no han incrementado los recursos y llevan siete años sin actualizar la Ley", ha señalado el dirigente socialista, que ha pedido a Mañueco que "no mercadee con esta lucha a cambio de seguir siendo presidente de la Junta".

El presidente de la Junta, por su parte, ha descolocado a Tudanca al abogar por evitar "cualquier fórmula de enfrentamiento partidista" y abogar por "buscar el consenso".

"Usted estuvo en mi despacho y se le informó de que íbamos a ir adelante con este proyecto de ley pero usted siempre está en el cortoplacismo. Lo más fácil sería hablar de las situaciones personales de su grupo pero no voy a caer en eso, voy a hablar de la actualización de la Ley que vamos a remitir a las Cortes", le ha recordado.

El presidente de la Junta ha asegurado que es "radicalmente falso" que la Junta esté "dando pasos atrás contra la violencia machista". "Lo he dicho en innumerables ocasiones, aquí el único paso atrás que se ha dado ha sido la Ley del 'solo sí es sí' que ha beneficiado a 1.300 agresores con sus votos", ha afirmado.

Mañueco ha asegurado que su Gobierno no quiere "hacer chapuzas legislativas" como la norma impulsada por la exministra de Igualdad Irene Montero y ha mostrado su compromiso en la "lucha contra la violencia machista".

Además, ha sacado pecho de la creación de los nuevos centros 'Atiendo' y del incremento de las partidas destinadas a igualdad en los presupuestos autonómicos. "Hemos incrementado los presupuestos y los seguiremos incrementando e impulsaremos más puntos de ayuda para atender a las víctimas", ha señalado.

También ha recordado que se han incorporado 1.600 oficinas-farmacia y que han formado a "miles de profesionales".

"La mejor manera de luchar contra esta lacra es abandonar el cortoplacismo, apostar por la unión de todos, por eso invito a un pacto de todos los grupos de esta Cámara para que unidos aprobemos la Ley contra la violencia machista", ha zanjado Mañueco.

Gallardo: "No hay PSOE bueno"

Mañueco y Gallardo han protagonizado uno de sus tensos intercambios dialecticos, cada vez más habituales en unas Cortes en las que el portavoz de Vox se ha convertido en el principal protagonista de la oposición ante la debilidad de un desdibujado Tudanca.

Gallardo ha afeado al presidente de la Junta su reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del pasado 22 de noviembre, y ha ironizado con que Mañueco y Tudanca competían "por ver quien es más progre de los dos" al debatir sobre violencia de género.

"No se puede ser antisanchista por la mañana y por la tarde ir a mendigarle unas migajas a Sánchez", le ha dicho Gallardo a Mañueco, y le ha preguntado "qué pretende construir el Gobierno en solitario del PP con el PSOE".

"Yo pretendo construir lo mismo que cuando usted estaba sentado a mi derecha en el Gobierno de Castilla y León, yo estoy aquí para trabajar por las personas de esta tierra y si tengo que hablar con el Gobierno de Sánchez lo haré cuantas veces sea necesario, porque lo importante son esta tierra y sus gentes", le ha respondido Mañueco.

El portavoz de Vox, por su parte, ha acusado a Mañueco de repetirse "más que un disco rallado" y de estar siempre "con las mismas frases huecas y palabras vacías".

"No hay PSOE bueno, deje de buscar el PSOE bueno de Felipe González, no puede ser estar todo el día diciendo que la amnistía va a acabar con la unidad de España y luego ir a legitimar a Sánchez con su foto", ha afirmado, señalando que "los españoles de bien no quieren repetir la historia de Zapatero y Rajoy".

"No quieren quitar a Sánchez y poner a Feijóo para que haga lo mismo, con el PSOE no hay nada que negociar. Hay una urgencia nacional, salga usted a la calle, bájese del coche oficial y hable con la gente corriente, no hay otra prioridad que echar al Gobierno socialista", ha insistido.

Además, ha recordado que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, afirmó la semana pasada que el PSOE "blinda la corrupción" pero ha asegurado que los populares "blindan al PSOE con sus pactos para designar al presidente del Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial".

"También en la Unión Europea cada vez que tienen ocasión, lo hemos visto muy recientemente con la señora Teresa Ribera, es una estafa absoluta a su electorado", ha afirmado, recordando que los populares "se tiraron dos semanas diciendo que era la mayor enemiga del campo y de la industria".

"Al final su jefa, la señora Von der Leyen, ha designado como su mano derecha a la que usted decía que era la mayor enemiga del campo en Castilla y León", ha ironizado.

Gallardo, además, ha puesto una serie de condiciones a Mañueco para darle su apoyo en una reelección como presidente en el caso de que se repita la actual aritmética parlamentaria tras unas futuras elecciones autonómicas.

"Fuera el impuesto de patrimonio, la ideología de género, la memoria histórica, la política de fronteras abiertas y de efecto llamada y la política de promoción del aborto que no da información a las mujeres. Si no van fuera, tarde o temprano el que va a estar fuera es usted", ha zanjado.

Mañueco ha acusado a Gallardo de adolecer de "falta de razones y falta de memoria" y ha recordado que ya acudió a ver a Sánchez en julio de 2022 cuando el portavoz de Vox era vicepresidente.

"No le pareció mal y ahora he ido con el mismo espíritu reivindicativo que entonces. Lo que me pregunto es quién ha cambiado y quién ha renunciado a sus principios", ha señalado, recordando que Gallardo "no se fue del Gobierno por principios ni por ética, sino porque le obligaron desde Madrid". "Usted no quería y tragó", ha añadido.

Y ha recordado que, 15 días antes del abandono del Gobierno autonómico por parte de Vox, el propio Gallardo defendía en el Debate del Estado de la Comunidad que el Ejecutivo de coalición "funcionaba bien y era sólido". "Era un Gobierno en plena sintonía y ahora dice lo contrario. Usted no es creíble", ha zanjado.

Mañueco, contra el "victimismo"

Mañueco ha recriminado al portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, su "victimismo" al acusar a la Junta de ser en parte responsable de la baja natalidad en la provincia de Soria.

"La baja natalidad no solo afecta a Soria o a Castilla y León, afecta a España y al mundo occidental en general. En el Gobierno de Castilla y León hacemos cosas importantes, ponemos en marcha medidas de apoyo a las familias", ha afirmado.

Ceña ha pedido al presidente de la Junta que trabaje "por el acceso a la vivienda de los jóvenes" y ha recordado que en los últimos 10 años "solo se han impulsado 17 viviendas de alquiler social en Soria". "Hay educación infantil gratuita pero los padres de los pueblos no pueden beneficiarse porque no hay transporte escolar", ha añadido.

"Lo que está haciendo en Soria es discriminar", le ha espetado, mientras Mañueco ha asegurado que hoy en Soria "hay más población que en los últimos 10 años". "Animan más a la gente a tener hijos las medidas que ponemos en marcha que los lamentos que usted traslada, ese discurso victimista en el que está instalado", ha señalado.

Mañueco ha sacado pecho de que el Gobierno autonómico tiene en marcha 200 proyectos de vivienda pública en Soria y ha apostado "por la ampliación de derechos".

"Hemos incrementado la edad a la que pueden acceder las mujeres a la reproducción asistida, hasta los 42 años. En los próximos días va a llegar el acelerador lineal, antes de que acabe el año estará el consejero de Sanidad enseñándolo en Soria. Otros no creían en eso y ustedes les aplaudían, yo creo en Soria", ha zanjado.

"Anhela regímenes totalitarios"

El presidente de la Junta ha mantenido otro duro envite parlamentario con el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que le ha acusado de "desproteger" a los ciudadanos de Castilla y León.

"Con sus políticas la gente folla poco. Usted está aquí por haber de todo, es más vago que un doblador de cine mudo y no se entera de nada, su Gobierno está desprotegiendo a la mayoría de la sociedad de nuestra Comunidad", le ha espetado.

Fernández ha acusado a Mañueco de estar "abandonando a los usuarios de la sanidad pública" con "listas de espera y carencia de profesionales". "Está abandonando a las personas mayores al privatizar los servicios sociales, con residencias para negocio y lucro de sus empresarios de cabecera", ha afirmado.

Además, ha recordado que el 22,4% de la población de la Comunidad "se haya en riesgo de pobreza o exclusión social". "Es usted a la lucha contra la pobreza lo que Carlos Mazón a la diligencia y a la buena gestión", le ha dicho.

Fernández ha recordado que Castilla y León es "la única Comunidad que no tiene una Ley LGBTI" y ha recriminado a la Junta que declarase como Bien de Interés Cultural "el monumento fascista de la Pirámide de los Italianos".

"No da ninguna oportunidad a los jóvenes, hostiga a periodistas y está desamparando a los trabajadores y trabajadoras de TVCyL", ha añadido, asegurando que el Gobierno de Mañueco "legisla para una minoría de privilegiados, para sus empresarios de cabecera".

"Hace regalos fiscales para los ricos, baja los impuestos a los ricos, por más que compre medios de comunicación para que limpien su imagen no es más que un mero conseguidor de los grandes empresarios que desampara y desatiende a la mayoría de castellanos y leoneses", ha señalado.

Por su parte, Mañueco ha acusado a Fernández de anhelar "regímenes totalitarios" y ha asegurado que en Castilla y León, el Gobierno autonómico "protege a las personas".

"Castilla y León es la comunidad que tiene el menor número de listas de espera en Atención Primaria, la mejor educación de España, los mejores servicios sociales y la mejor atención a la dependencia", ha recordado, y ha contrapuesto su gestión con las políticas que, a su juicio, ha impulsado Podemos.

"Sus políticas son la Ley del 'solo sí es sí' que ha dejado a 1.300 agresores reducir sus penas, defender con pasión a los okupas, asfixiar y ahogar a impuestos a familias, a empresarios y a trabajadores. Pagar generosamente los pagos a los socios separatistas de Sánchez y conservar los privilegios para sus socios", ha afirmado.

Además, ha señalado que Podemos se ha dedicado a "aguantar las humillaciones de Sánchez". "Sánchez hasta el extremo y salen corriendo a darle oxígeno. Si de verdad quiere proteger a las personas no haga nada, no diga nada que así de verdad vamos a estar todos mucho más protegidos", ha zanjado.

Vox arremete contra la Junta

Vox, además, ha utilizado el resto de sus preguntas parlamentarias para cargar contra la gestión del Gobierno del PP en solitario. En concreto, ha recriminado a la Junta que "siga autorizando procedimientos de expropiación forzosa para que las empresas promotoras de macroparques fotovoltaicos se hagan con terrenos agrícolas".

Además, la formación ha cargado contra la "falta de apoyo" de la Junta al sector cereal de la Comunidad mientras la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha defendido el "compromiso" del Gobierno autonómico con ese sector.

Por otro lado, ha recriminado a la Junta que respalde las "políticas ideológicas" que "ponen en riesgo" la industria de la automoción en Castilla y León. La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, por su parte, ha asegurado que el Gobierno autonómico "defiende al sector".

El portavoz adjunto de Vox, David Hierro, ha recordado a García que Teresa Ribera ha sido elegida vicepresidenta de la Comisión Europa con el voto del PP y ha acusado a los populares de "estafar a sus votantes". "Su PP es absolutamente el mismo PP que el que ha elegido a Ribera", ha zanjado.

La consejera ha asegurado que el sector está llevando a cabo una transición "de calado" y que el Gobierno "es consciente de ello". "Abogamos por los cambios graduales que permitan que la industria pueda adaptarse", ha señalado, asegurando que la Junta busca "una posición seria para avanzar en una transición justa".

También ha cargado Vox contra la Junta por "abandonar su intención de promocionar y defender los principios y valores constitucionales de la unidad de España, la igualdad y la libertad de los españoles", mientras que el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido el "compromiso" de la Junta con esos valores.