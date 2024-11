La Junta invita a la oposición a un "gran pacto presupuestario" y les emplaza a reunirse a partir de la semana que viene

La aprobación del techo de gasto en las Cortes de Castilla y León en el pleno de esta semana ha puesto en marcha la maquinaria para que Alfonso Fernández Mañueco trate de dar salida los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025. Así, la Junta invita a los grupos de la oposición a alcanzar un "gran pacto presupuestario".

De esta manera, el portavoz de la Junta y consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado que la "próxima semana" tienen previsto comenzar a reunirse con los grupos de la oposición, comenzando por el PSOE.

No obstante, los presupuestos no llegarán a las Cortes de no alcanzar este gran pacto previo, ya que ha reconido que quieren tener la "seguridad de su tramitación y aprobación".

Una decisión que va en contra de lo que el PSOE le solicitó, que era debatir las cuentas ya en pleno, pero que Carriedo defiende en el sentido de que los partidos de la oposición tengan la oportunidad de presentar sus propuestas.

A su juicio, hay que "celebrar" que se aprobara el techo de gasto en las Cortes y calificó la jornada como un "buen día" para Castilla y León tras alcanzar "un acuerdo para esta tierra".

L. Pérez ICAL El PP saca adelante el techo de gasto gracias al PSOE: Mañueco deberá ahora buscar socios para aprobar los Presupuestos

Con estas palabras, ha querido reseñar que el Gobierno, "aunque esté en solitario y no tenga una mayoría, puede llegar a acuerdos". "Esto no lo tienen hoy en día gran parte de las comunidades autónomas", ha presumido.

Así, ha subrayado que el "reto" ahora es, "entre todos", llegar al gran pacto presupuestario a través del "diálogo". "Nos tenemos que implicar todos", ha señalado refiriéndose a los demás grupos.

La aprobación del techo de gasto y la publicación el anteproyecto de los presupuestos es para el portavoz de la Junta una "gran oportunidad" para debatir sobre ello. De igual manera, ha mostrado la intención de la Junta de alcanzar el acuerdo.

Por eso, ha avanzado que no están cerrados a modificar el borrador del anteproyecto para "convertirlo en proyecto de presupuestos y llevarlo a las Cortes". "Es un camino que no va a ser fácil, pero no por ser difícil vamos a rendirnos", ha incidido.

En esta línea, ha recordado que "muchos pensaron" que no iban a ser capaces de presentar y aprobar el techo de gasto "y fuimos capaces".

También se ha referido a la "voluntad de diálogo" de la Junta y que ha asociado igualmente a los grupos parlamentarios, a quien invita a "compartir prioridades" y escuchar "visiones distintas". "La Junta ha hecho su trabajo y ahora hay que intentar canalizar este gran pacto", ha insistido.

Para Carriedo la aprobación del techo de gasto es "reflejo del trabajo de todo este tiempo" y ha asegurado que se hizo un "buen" techo de gasto y anteproyecto, con "tiempo para analizarlo" por parte de los grupos y "votaron". "Nadie fue obligado", ha recalcado.

A este respecto, ha concluido que "en unos días veremos quién tiene voluntad de dialogar. La Junta lo tiene. Vamos con la mano tendida".