La Junta pide a Vox y PSOE que olviden los intereses partidistas y apoyen los presupuestos

La Junta de Castilla y León ha anunciado que seguirá buscando apoyo para la aprobación de los presupuestos, pese al rechazo ya manifestado por PSOE y Vox.

Así lo ha confirmado el portavoz de la Junta y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"No hemos perdido la esperanza. Seguimos con la mano tendida y con voluntad de diálogo. Agotaremos todas las vías para intentar persuadirles y convencerles. Hasta el día de la votación trabajaremos en esa dirección", ha expresado.

A las pocas horas de presentar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, el PSOE los calificó como "propaganda electoral" y aseguró, a través de su secretario general, Luis Tudanca, que el Partido Popular "no tiene intención" de aprobar las cuentas.

Por su parte, en la mañana de este jueves Juan García-Gallardo, no solo ha anunciado que votará en contra del techo de gasto, sino que, además, ha tachado el presupuesto de "progre" y ha denunciado que el PP ha apostado por "seguir con los abrazos a los sindicatos, el apoyo a la Agenda 2030 y colaborando con las mafias del tráfico ilegal de personas" en el anteproyecto de las cuentas públicas.

En este sentido, Carriedo ha pedido a Vox que "su decisión sea tomada pensando en Castilla y León y no en el interés de su parto a nivel central", al tiempo que ha instado al líder del PSOE a nivel autonómico, Luis Tudanca, "a que haga un alto en su campaña de primarias para analizar los presupuestos".

A nivel general, ha reclamado a los diferentes grupos políticos que "consideren este asunto el más prioritario de sus agendas políticas".

En relación al PSOE, el portavoz del Gobierno regional ha acusado a la formación de "estar centrados en otras cuestiones" mucho menos relevantes.

Sin embargo, en cuanto a Vox, el portavoz del gobierno regional ha admitido que no han sorprendido en absoluto las palabras de García-Gallardo, dado que "el no manifestado es el mismo no que ya había anticipado Abascal antes de presentar el contenido del documento".

Una vez más, el portavoz ha defendido que la Junta está actuando "con seriedad" en este asunto, así como que ha presentado un "bueno y que reúne condiciones para ser aprobado".

Por ello, ha insistido en que van a "seguir intentándolo hasta el último día", a sabiendas de la postura de grupos como Vox o el PSOE.

De este modo, entre sus intenciones está la de sentarse a negociar con todos los grupos parlamentarios. Reuniones que, según Carriedo, esperan poder fijar "entre hoy y mañana", con la idea de que todas se produzcan "a finales de la próxima semana".

"Deseamos que sean todos los grupos los que quieran sentarse y que vengan con voluntad de acuerdo anteponiendo los intereses de Castilla y León", ha apostillado.

Pero ¿qué va a pasar en caso de que no se apruebe el techo de gasto? Según el portavoz, en ese supuesto, la postura de la Junta será la de "seguir negociando" y no la de modificar el documento presentado.

"Tenemos una primera etapa, que finaliza con la votación de ese límite de gasto remitido a las Cortes, y si es rechazado, la Junta intentará seguir el diálogo para un nuevo acuerdo, escuchando las posiciones de los grupos. Por nosotros no va a quedar", ha concluido el consejero.