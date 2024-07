El 112 en Castilla y León sortea el fallo de Microsoft: “Estamos trabajando con normalidad”

Un caos. Eso es lo que se está viviendo en España en la mañana de este viernes, 19 de julio, todo por los problemas registrados que se están experimentando en dispositivos que usan el sistema operativo Windows, de Microsoft, y que están provocando problemas en aeropuertos, entidades bancarias e incluso, como en Cataluña, que afectan a los servicios sanitarios.

Es Cataluña el teléfono atención ciudadana del CatSalut 061, destinado a resolver dudas y asesoramiento no presencial en material de salud, está caído. Es por ello que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha pedido no llamar si no es por “urgencias y emergencias sanitarias”, algo de lo que se ocupa el 112.

Precisamente en nuestra Comunidad y hablando del 112, fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León, han asegurado que “no han experimentado problema alguno en las últimas horas”.

“Estamos trabajando con normalidad. Sin problemas que nos afecten debido a esa actualización de la empresa de ciberseguridad”, aseguran nuestras fuentes consultadas.

Donde sí que se están registrando problemas, como ha podido saber este medio, es en alguna de las entidades bancarias, por ejemplo, de Valladolid. En Unicaja trabajan para volver a la normalidad al igual que lo hacen, por ejemplo, en los distintos aeropuertos de nuestra región.

Un día de locos por esta caída que nos hace recapacitar sobre, hasta qué punto, la influencia de las nuevas tecnologías influye en nuestras vidas.