Gonzalo Santonja: "No he sido original, los otros dos consejeros de Vox tampoco dimitieron"

Gonzalo Santonja (Béjar, 1952) es el último superviviente de la ruptura entre PP y Vox en Castilla y León. Este escritor, ensayista y crítico literario salmantino apasionado de la tauromaquia accedió a la dirección de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta el 20 de abril de 2022, tras el pacto entre ambas formaciones y a propuesta de Vox, aunque nunca llegó a tener carné de partido, y esa independencia le ha permitido continuar al frente del cargo tras la desbandada de los de Santiago Abascal.

La decisión del presidente de Vox de romper con los populares en todos los gobiernos autonómicos que compartían ambas formaciones, por la decisión de los de Alberto Núñez Feijóo de aceptar el reparto de menores inmigrantes propuesto por el Gobierno de España, se saldó en la Comunidad con la dimisión del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que acató la decisión de la cúpula. Los otros dos consejeros de Vox en la Comunidad, el de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y el de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, mostraron su contrariedad con la decisión y optaron por no dimitir, pero fueron cesados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que les sustituyó por dos mujeres del PP: María González y Leticia García.

El jefe del Ejecutivo autonómico, en cambio, confío en Santonja, al que le une una larga relación de amistad, para continuar lo que queda de legislatura como independiente al frente de un departamento desde el que Vox ha tratado de dar la batalla cultural con su defensa férrea de la tauromaquia y de las tradiciones españolas y a través de la polémica declaración como Bienes de Interés Cultural (BIC) de monumentos franquistas como La Pirámide de los Italianos, en Burgos. Santonja atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para explicar su decisión, su actual relación con Vox y las líneas maestras con las que encara lo que resta de legislatura, que finalizará, previsiblemente, en febrero de 2026.

Pregunta.- ¿Cómo ha vivido la experiencia de trabajar estos dos años y medio a las órdenes de Vox?

Respuesta.- He trabajado con Vox con un diálogo fluido y ha sido una experiencia fácil y que yo recuerdo con agradecimiento y cordialidad.

P.- ¿En algún momento le instó el partido a afiliarse o a participar en las campañas electorales?

R.- No, siempre me han respetado.

P.- ¿Ha recibido alguna directriz ideológica por parte del partido en cuestiones polémicas como la declaración como BIC de la Pirámide de los Italianos?

R.- La declaración como BIC de la Pirámide de los Italianos ha seguido los mismos criterios que todas las demás y ha sido tramitada por la Dirección General de Patrimonio. No hemos recibido ninguna presión en ningún momento y es una declaración que ha cumplido todos los requisitos, hasta el extremo que ni siquiera el Ministerio ha alegado contra ella. Es una declaración escrupulosa.

"En ningún momento me he sentido presionado por Vox"

Yo he tenido un diálogo constante y frecuente con Juan García-Gallardo, con las personas de Vox en Castilla y León y con los otros consejeros de Vox, y en ningún momento me he sentido presionado.

P.- En la reunión que mantuvo el vicepresiente de Vox, Ignacio Garriga, con los consejeros del partido, ¿le trasladó usted su oposición a la decisión de romper con el PP? ¿y cómo argumento Garriga la misma?

R.- Yo me conecté tarde a esa reunión, si la reunión empezó a las 9:00 yo me conectaría sobre las 9:10 y él habló pocos minutos y se tuvo que marchar inmediatamente porque tenía compromisos con la prensa. Al irse, yo ya no le pude objetar nada y no tuve ocasión de hablar con él. Dijo que nos iba a llamar por teléfono a todos los que estábamos allí, pero en mi caso esa llamada no se produjo.

P.- ¿Tuvo ocasión de hablar con Juan García-Gallardo y de transmitirle que no estaba de acuerdo con la decisión?

R.- Yo he manifestado en distintas ocasiones que eso me parecía un error y lo he manifestado en todos los sitios donde he tenido la oportunidad de hablar. He seguido trabajando con normalidad hasta el último instante y, cuando acabó el Consejo de Gobierno del pasado jueves, yo me tenía que ir a Segovia a la inauguración de una exposición en la que tengo mucho interés, sobre Zuloaga. Entonces ya no pudimos hablar y no volvimos a hablar.

"Romper el Gobierno ha sido un error"

En esto yo no he sido original, los otros dos consejeros que sí estaban afiliados a Vox tampoco dimitieron. A partir de aquí, el que marca la decisión es el presidente de la Junta. Ha habido un Gobierno de coalición entre PP y Vox que se ha acabado y a partir de ahí, Alfonso Fernández Mañueco, forma un Gobierno, decide seguir con la inmensa mayoría de sus consejeros y me invita a participar, lo cual le agradezco muchísimo. Hay muchos proyectos que hemos iniciado que a mí me hubiese dolido mucho dejar.

P.- ¿Cree que la ruptura de Vox con el PP se ha debido realmente a la acogida de menores inmigrantes no acompañados o que hay otros motivos que expliquen esta decisión?

R.- Si respondiese sería una respuesta desde la imaginación y alguien que tiene un cargo de responsabilidad tiene que responder con certezas. No puedo responder a eso.

P.- ¿Tras el anuncio de la decisión se planteó dimitir en algún momento o siempre tuvo claro que quería continuar?

R.- Cuando se abre un proceso así se tienen momentos de duda, de incertidumbre y de incredulidad. A mí me llamó el miércoles una persona a la que tengo en muchísima estima, Montserrat Lluís, para decirme que posiblemente se rompiesen los gobiernos y yo, sinceramente, no me lo creí. Pensé que se iba a encontrar alguna solución pero después me di cuenta de que la situación era absolutamente irreversible.

"Cuando me dijeron que se rompía el Gobierno no me lo creí"

En poco tiempo pasas por muy distintas fases, pero al final es Alfonso Fernández Mañueco quien forma el Gobierno y quien toma las decisiones que cree convenientes. Y es una persona de las palabras justas en el momento exacto. El presidente me llamó a las 11:30 de la mañana del mismo viernes y tomó y oficializó las decisiones cuando creyó conveniente, y creo que acertó.

P.- ¿Se sigue sintiendo cercano a Vox tras lo sucedido?, ¿cuál es su relación con el partido?

R.- He hablado con muchos cargos intermedios de Vox y yo no voy a hablar nunca con reparos de Vox. Mi experiencia con Vox ha sido buena, sobre todo desde el punto de vista personal, las relaciones personales han funcionado muy bien. Se ha llegado a este momento, yo tengo un modo de ver las cosas y yo soy de aquí, de Béjar, tengo aquí mi corazón y mi vida y no puedo tomar decisiones por razones de política nacional.

"Mi experiencia con Vox ha sido buena y el Gobierno funcionaba muy bien"

Creo que el proyecto funcionaba muy bien, la relación entre todos los consejeros era cordial, de colaboración y fluida. Ese es mi modo de ver las cosas aunque quien lo ha roto, evidentemente, ve las cosas de otra manera.

P.- ¿Qué futuro le augura a Vox a medio plazo en Castilla y León y en España?

R.- Entre las muchas ilusiones que yo tengo ninguna de ellas es convertirme en un imitador de Tezanos, así que no voy a hacer pronósticos. Yo no soy analista político ni sociólogo, cuando digo que creo que se han equivocado estoy expresando mi opinión y en cierto modo estoy contestando a tu pregunta, pero quienes tienen que pronunciarse son los ciudadanos.

P.- ¿Considera, como algunos dicen, que Vox es un partido de ultraderecha?

R.- En mi gestión al frente de Cultura, Turismo y Deporte me he encontrado con actitudes muy racionales y, en este sentido, habría que entrar en una conversación amplia sobre lo que es la ultraderecha y la ultraizquierda.

"Soy de Béjar, no puedo tomar decisiones por razones de política nacional"

P.- ¿Mantendrá el rumbo y la estructura de la Consejería tal y como ha estado hasta ahora o tiene pensado realizar algún cambio?

R.- Estoy satisfecho con mi equipo de colaboradores, es gente de primer nivel, todas las personas tenían trabajos importantes y los dejaron por confianza personal para venirse a la Consejería de Cultura. Siempre hay cosas que corregir, no creo que mi trabajo haya sido perfecto y hay cosas que se tienen que hacer mejor y reorientar, porque, como decía Antonio Machado, se hace camino al andar. Todo hay que dialogarlo, adaptarse y estar en perpetuo proceso de renovación.

P.- ¿Cuáles son los principales retos que tiene, a su juicio, la Consejería en este último año y medio de legislatura?

R.- Los mismos que al principio. Estamos desbordados por la magnitud de nuestro patrimonio histórico-artístico y a eso hay que buscarle soluciones y reorientaciones. En Castilla y León hay arqueólogos estupendos y restauradores maravillosos pero nos faltan gestores y el patrimonio necesita ser gestionado con criterios modernos, digitales e innovadores. Estamos creando un sistema para monitorizar el patrimonio para que no tengamos que hacer una política restauradora sino una política preventiva y así sea mucho más fácil corregir los fallos.