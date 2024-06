Francisco Igea anuncia que abandonará la política cuando termine la legislatura

Francisco Igea abandona la política, pero todavía no. Habrá que esperar unos cuantos meses, los que faltan de legislatura o si decide que haya un adelanto electoral. Así lo ha anunciado durante su intervención en el Pleno de las Cortes en el que se celebra el Debate de Política General. El procurador del Grupo Mixto ha anunciado que no concurrirá en más listas electorales cuando concluya esta legislatura.

"Llevo ya aquí, en la política nacional y autonómica, más de ocho años, no me verán ustedes en ninguna otra lista electoral más", ha adelantado. Hay que recordar que Igea ya ha pasado por UPyD, Ciudadanos (donde fue expulsado) y fue en las listas de Izquierda Española en las anteriores elecciones europeas, con un nefasto resultado.

Eso sí, que nadie le dé por desaparecido, Igea promete caña. "Cuando acabe esta legislatura daré por bueno mi paso por la política, pero eso no quiere decir que yo vaya a dejar de hacer política, cosa que he hecho desde que tenía 19 años y era delegado de facultad. No les voy a dar tanta alegría", ha afirmado.

De esta moda, la vida política de Igea acabará en año y medio, el tiempo que resta de la actual legislatura en la Comunidad, previo a un periodo electoral y unas elecciones que están fijadas para febrero o marzo de 2026.