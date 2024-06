Iratxe García: "Si el PP abre la puerta a la extrema derecha sería el mayor error en la historia de la UE"

Iratxe García (Barakaldo, 1974) es la dirigente del PSOE de Castilla y León que ostenta un cargo de mayor responsabilidad, nada menos que el de presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo desde 2019. Esta vallisoletana de adopción es conocedora en profundidad de las instituciones europeas, después de 20 años formando parte de la Eurocámara, y ha jugado un papel clave durante la última legislatura en la aprobación de normas clave como la Ley contra la violencia de género europea o la directiva de salarios mínimos.

Considerada en Ferraz un activo fundamental para los intereses de los socialistas en Europa, en las elecciones europeas del próximo 9 de junio acompañará a la candidata del PSOE, Teresa Ribera, como número dos en unos comicios clave ante el previsible ascenso de los grupos nacionalpopulistas de la Eurocámara y la incógnita de un hipotético acuerdo entre estos y el Partido Popular Europeo, que no ha sido descartado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Pregunta.- Después de 20 años de trayectoria en el Parlamento Europeo, ¿cuál es la importancia de estas elecciones?

Respuesta.- Estas elecciones van a ser decisivas por el momento que vive Europa, por las oportunidades que tenemos de futuro pero también por las amenazas. Por primera vez en la historia de la Unión Europea hay posibilidad de que se rompa la alianza tradicional de populares, socialistas y liberales y hay posibilidad de que los conservadores tradicionales abran la puerta a la alianza con la extrema derecha y eso va a marcar el futuro de la agenda europea y el futuro de la vida de los europeos.

P.- Hace un mes las encuestas daban una amplia ventaja al PP pero durante las últimas semanas se ha ido estrechando, ¿confía en una victoria del PSOE en las elecciones del próximo 9 de junio en España?

R.- Por supuesto. El PSOE consiguió parar la mayoría de derechas en nuestro país el 23 de julio y lo vamos a conseguir también el 9 de junio, porque Europa merece la pena y porque la ciudadanía es consciente de todo lo que Europa ha aportado a nuestras vidas. La Europa de los últimos cinco años ha sido la Europa de las vacunas, del Plan de Recuperación, de las oportunidades y de la modernización de nuestra industria y la ciudadanía es consciente de que eso es fruto de una apuesta política clara de la socialdemocracia.

Hablando de la agenda política y de la hoja de ruta que hemos llevado a cabo en los últimos años, no tengo ninguna duda de que la mayoría de la ciudadanía en España nos va a dar su apoyo.

P.- ¿Cuáles son los principales retos de la Unión Europea a corto plazo y cuál es la receta del PSOE para afrontarlos?

R.- En primer lugar, hay que defender la democracia y del Estado de Derecho en Europa frente a la amenaza de una extrema derecha que quiere destruir desde dentro todos los avances en materia de igualdad, de justicia y de bienestar social. Hay que fortalecer más el proyecto europeo de los valores para poner freno a estos populistas y eso solo se hace con políticas que resuelvan la vida de las personas.

Hay que avanzar hacia una Europa moderna, que avance en la Agenda Verde, en una transición que tenemos que llevar a cabo, pero también justa. No es posible una transición verde si no la hacemos con justicia social y apoyando a los sectores que se ven más afectados. Por una Europa más social, que no permita que la agenda la marquen los hombres de negro y los recortes sino que apueste por más inversiones, más empleo, más crecimiento y que ese crecimiento se traduzca en equilibrar y reducir las brechas sociales.

También hacia una Europa digital, en un mundo en el que tenemos que ser capaces de abordar los grandes desafíos siendo competentes, apostando por el desarrollo de la inteligencia artificial, de la digitalización del sector público y de las empresas, es fundamental. Y hacia una Europa de la igualdad, del respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional.

En un mundo de grandes turbulencias en el que las guerras han marcado la agenda de los últimos años, que Europa sea fuerte para apostar por un escenario internacional en el que el respeto a los derechos humanos sea el eje fundamental y no se permitan las masacres del Gobierno de Netanyahu en Palestina. Para eso necesitamos una Europa fuerte y con una voz fuerte en el mundo.

P.- Su partido ha alertado sobre el ascenso de la extrema derecha en estos comicios, ¿considera inevitable que se convierta en la tercera fuerza del Parlamento?

R.- Vamos a trabajar para que eso no ocurra y para que haya una mayoría de progreso en el Parlamento Europeo. Vamos a trabajar explicando, convenciendo y haciendo que la ciudadanía entienda la importancia de su voto, porque el voto construye y puede construir en estos momentos más Europa o volver a etapas pasadas. No me resigno a aceptar que haya una mayoría de extrema derecha en el Parlamento Europeo, no va a haber una mayoría de extrema derecha y apelo a la responsabilidad de un Partido Popular Europeo que ya se ha manifestado abierto a estas alianzas. Si el PP abre la puerta a la extrema derecha, que quiere destruir Europa, sería el mayor error en la historia de la Unión Europea.

P.- En lo que llevamos de campaña ha insistido en pedir al PP que explique si va a pactar con la ultraderecha, ¿confía en que el Partido Popular Europeo mantenga la tradicional coalición con socialistas y liberales?

R.- El pacto no es algo nuevo. Castilla y León fue el laboratorio y la primera experiencia de una alianza de la derecha con la extrema derecha en un Gobierno pero después vinieron otras regiones en nuestro país y otros gobiernos en Europa como Italia, Finlandia o Suecia. Hoy ya es una realidad esa alianza y, hasta este momento, no se ha trasladado a las instituciones europeas y yo apelo a la responsabilidad de un Partido Popular Europeo que tiene en sus manos garantizar el futuro de Europa respetando las alianzas con las fuerzas proeuropeas o verse fagocitado por la extrema derecha.

P.- El partido de Giorgia Meloni y el de Marine Le Pen han rebajado su discurso antieuropeo y ya no abogan por salir de la UE, ¿considera aún así que es un riesgo para el proyecto europeo que el PPE pacte con ellos?

R.- Yo no creo que haya una extrema derecha auténtica y una extrema derecha más moderada, hay una extrema derecha. Es verdad que unos manifestaban claramente que querían que el proyecto europeo no existiera y otros han tomado la decisión de destruirlo desde dentro. Pero las recetas son las mismas, todos estos partidos están atacando los derechos fundamentales de las mujeres en Europa, están atacando al colectivo LGTB con el discurso del odio y no quieren que Europa avance en la agenda social, en la agenda de los salarios mínimos, de proteger las pensiones y de la igualdad.

Tienen una agenda común y unos objetivos comunes y no engañan a nadie cuando dicen que hay una parte de la extrema derecha con la que se puede negociar. Nosotros no nos vamos a sentar con ningún partido político europeo que represente los valores que tanto daño han hecho al proyecto de Europa.

P.- Los populares están llevando a cabo una campaña con un enfoque muy nacional, ¿a qué cree que se debe esta estrategia?

R.- Porque cuando no tienes nada que ofrecer buscas motivos, argumentos o mentiras en cualquier otra cuestión para desviar la mirada. Yo siempre digo que si hablamos de Europa el PSOE gana, porque nosotros tenemos mucho que explicar, toda la agenda que estos últimos años hemos conseguido liderar en la UE: la Europa de las vacunas, la Europa de la lucha contra el cambio climático, que lucha contra la violencia de género y avanza en los salarios mínimos.

Esa Europa se ha hecho realidad en los últimos cinco años gracias al impulso socialdemócrata y de eso no quiere hablar el PP porque, mientras hemos estado construyendo una Europa para los ciudadanos, se ha dedicado a intentar que los fondos europeos no llegaran a nuestro país. Un falso patriotismo que demuestra la incapacidad de arrimar el hombro y de trabajar por el futuro de las personas.

P.- ¿De qué hitos se siente más orgullosa de su trabajo, y del de su grupo parlamentario, durante la última legislatura?

R.- Hemos marcado la agenda de la Comisión Europea en estos últimos cinco años. Si vemos cuales son las leyes europeas que se han aprobado en esta legislatura, todas tienen un sello socialdemócrata muy claro: la directiva de salarios mínimos, la de transparencia salarial, el fondo de recuperación o la Ley contra la violencia de género.

Si me preguntaran por una en concreto, después de muchos años reivindicando la necesidad de una ley que protegiera a todas las mujeres en Europa, sin duda alguna, yo me siento muy orgullosa de la Ley contra la violencia de género. Cuando iniciamos la legislatura negoció con Ursula von der Leyen una hoja de ruta y unos compromisos para que contara con el apoyo de los socialistas europeos y dejamos muy claro que contaría con nuestro apoyo si avanzaba en esa agenda sostenible, en esa Agenda Verde, en esa agenda social y en esa agenda feminista. Y si hoy es una realidad es porque, a través de la negociación, hemos conseguido avanzar en todas estas cuestiones.

P.- ¿Considera que la Unión Europea está actuando correctamente en los conflictos de Ucrania y Gaza?

R.- Con respecto a Ucrania, la Unión Europea ha sido capaz de actuar con unidad en el camino correcto, en el camino de apoyo a Ucrania frente a la Rusia de Putin, que plantea una guerra que tiene que ver con la soberanía de Ucrania pero que también es una guerra contra los valores del propio proyecto europeo, contra las libertades y la democracia. La unidad que hemos manifestado para apoyar a Ucrania va en el sentido, no solo de apoyar al país, sino de saber que esta guerra la tenemos que ganar los demócratas y los que apostamos por la libertad y por la justicia.

En el caso de Palestina, creo que se ha demostrado una de las fragilidades del proyecto europeo, que es no tener la capacidad de actuar con una voz única. Sabemos que la política exterior corresponde a los estados miembros y yo reivindico el papel del Alto Representante, Josep Borrell, que ha conseguido crear una posición unánime con la petición de un alto al fuego o la llamada a consultas al Gobierno de Israel para revisar el acuerdo comercial, que se basa en reglas y en el respeto al derecho internacional, y me gustaría que pudiéramos ir más allá.

Creo que es muy importante el liderazgo del Gobierno de España, junto con países como Irlanda, Bélgica o Malta, que están mostrando una posición muy firme y muy clara reivindicando la necesidad de una solución de dos estados como la única que posibilitaría la convivencia entre Israel y Palestina. Pero para eso necesitamos tener más capacidad como Europa de actuar en conjunto.

P.- ¿Cómo valora el reciente reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España?

R.- Es un paso histórico que nos dignifica como país, es un paso necesario para la paz y frente a esa foto de Abascal con Netanyahu que evidencia la falta de humanidad, de hacerse la foto con quien ha provocado dos días antes el asesinato de niños quemados vivos, una masacre que lleva ya más de 35.000 inocentes asesinados y que está abocando al hambre, a la desaparición del pueblo palestino. Frente a esa foto, el reconocimiento de Palestina por parte de nuestro país nos hace sentir muy orgullosos de nuestro Gobierno pero, sobre todo, como país, de estar en el lado correcto de la historia.

P.- ¿Cree que estos conflictos han dejado entrever la necesidad de una política exterior común?

R.- El principio de unanimidad en la UE en política exterior imposibilita en muchas ocasiones que podamos avanzar más y creo que es el momento de hablar de la necesidad de avanzar en la reforma de nuestros tratados.

La Europa que teníamos hace 25 años tiene que ver muy poco con la Europa de hoy y estamos en un proceso de ampliación a los Balcanes, Moldavia y Ucrania, que va a hacer aún más complejo el funcionamiento de la UE, y creo que el principio de unanimidad ya tiene poco que aportar y necesitamos buscar otros instrumentos para posibilitar que Europa tenga una voz fuerte en el mundo.

P.- ¿Cómo valora estos poco más de dos años de Gobierno de PP y Vox en Castilla y León?

R.- Es el Gobierno de la inacción, de la pérdida de oportunidades para nuestra tierra y ha llevado a ser objeto de debates en Europa sobre el efecto que tienen estas alianzas entre los conservadores y la extrema derecha. Hace dos años tuvimos un debate en el Parlamento Europeo denunciando la actitud del Gobierno polaco, que pretendía recortar los derechos de las mujeres que deciden libremente abortar, y hace unos meses volvió ese debate con el foco en Castilla y León.

Eso me apena como castellana y leonesa pero también me rebela y me da más motivos para trabajar por Castilla y León en una Europa que respeta y acepta la diversidad y que defiende a las mujeres.

P.- ¿Ve al PSOE en disposición de ofrecer una alternativa a la Comunidad, después de 37 años de gobiernos del PP, y de ganar las próximas elecciones autonómicas?

R.- El PSOE tiene una alternativa para la Comunidad, estamos trabajando en todo el territorio de Castilla y León para que la ciudadanía conozca, sepa y sea consciente de que esta tierra tiene futuro y que no nos podemos resignar. Hay quienes se han resignado a pensar que no es posible un cambio en Castilla y León y esta es una tierra de oportunidades y de futuro si se apuesta por esta tierra, y el PSOE está decidido a hacer esa apuesta.