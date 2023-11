Gallardo se convierte en el foco de los ataques de la oposición en un pleno de las Cortes marcado por la ausencia de Mañueco

La sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León celebrada este martes ha estado marcada por la ausencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aquejado de COVID, al que la fiebre ha impedido estar presente en la Cámara. Una ausencia que ha provocado que el foco de los ataques de la oposición, que suelen ir dirigidos a Mañueco, se haya desviado al vicepresidente, Juan García-Gallardo, a cuenta de los cánticos que profirió en las concentraciones contra la amnistía y por sus declaraciones en Medina del Campo, donde habló de "invasión migratoria".

Las tres preguntas que iban dirigidas al presidente de la Junta, entre ellas la del líder de la oposición, Luis Tudanca, han sido retiradas por los grupos ante la ausencia del jefe del Ejecutivo autonómico −aunque según el reglamento podían ser respondidas por otros miembros del Gobierno−, con lo que las Cortes no han vivido el habitual envite parlamentario entre Mañueco y Tudanca, que suele ser el plato fuerte de los plenos.

En cambio, han ganado protagonismo las dos preguntas relativas a las polémicas declaraciones de Gallardo. La procuradora socialista Ana Sánchez ha censurado la actitud "impropia" del vicepresidente que, a su juicio, "daña la imagen" de la Comunidad y ha sido respondida por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que ha cargado contra la amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas. El choque más tenso de la jornada lo han protagonizado el propio Gallardo y el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que se han acusado mutuamente de "faltar a la verdad y al decoro".

Ana Sánchez: "Gallardo desprestigia a esta tierra"

La procuradora socialista Ana Sánchez ha censurado la actitud "impropia" del vicepresidente por sus cánticos en concentraciones contra la amnistía, entre ellos el de "Esas lecheras, a la frontera", y por sus declaraciones en Medina del Campo ante la llegada de inmigrantes irregulares al balneario de la localidad, cuando aseguró que se trataba de una "invasión migratoria". Una actitud que, a juicio de Sánchez, "daña la imagen" de la Comunidad.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha respondido a la socialista cargando contra los pactos del PSOE con los independentistas. "Lo que más daña a Castilla y León es que el presidente haya decidido levantar un muro para dividir a los españoles y a los territorios, que él esté a un lado con los separatistas y al otro lado nos haya expulsado al resto de las comunidades", ha denunciado.

Carriedo ha censurado que Sánchez se haya quedado a ese otro lado del "muro" para "repartir 15.000 millones de euros y establecer privilegios, ventajas y derechos adicionales de unos españoles frente a otros". "Lo que necesita Castilla y León no es que se levanten muros sino que se garantice la igualdad entre todos los españoles", ha asegurado.

En su réplica, Sánchez ha vuelto a arremeter contra el vicepresidente y ha afirmado que los responsables de que esté en el cargo son "Mañueco, Feijóo y el PP". "El vicepresidente tiene intolerancia a la frustración, desprestigia la institución que representa y a esta tierra y la pregunta es por qué le mantienen", ha asegurado, recriminando a Carriedo que tenga que hacer "el papelón bochornoso de tener que justificarlo día sí día también".

"Es un vicepresidente que no desempeña competencias cuya única función es representar a la Junta que acude a convocatorias violentas", ha señalado, acusando al PP de estar "atrapado en el corbejón de Vox" y recordando que la exdirigente de la formación Macarena Olona le acusó de "desvío de millones de dinero público a la Fundación Disenso". "No le cesan porque son exactamente iguales, están arrodillando a la radicalidad a esta tierra", ha señalado.

Carriedo ha recriminado a Sánchez su tono y le ha espetado que "con muchos decibelios no se quita lo que quita el sueño a muchas personas que ven que se está levantando un muro". El portavoz de la Junta ha denunciado que Sánchez está "quebrando el principio de separación de poderes" y ha recordado que "no se ha hecho público todavía lo que se ha podido firmar con Bildu, porque lo de Bildu todavía es secreto".

"Mientras hay comunidades que ofrecen seguridades sobre su futuro hay otras comunidades que solo tenemos dos seguridades: que se nos ha dejado fuera del muro y que vamos a pagar las consecuencias de los privilegios que ustedes otorgan a algunos", ha zanjado.

Fernández a Gallardo: "Usted carece de vergüenza"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha preguntado a Gallardo si cree que se comporta de acuerdo "al decoro y al respeto institucional propio de su cargo" y ha recibido una dura respuesta por parte del vicepresidente. "Usted es al decoro lo que Pedro Sánchez a la verdad, usted es al respeto institucional lo que Arnaldo Otegi a la paz. Usted no está en condiciones de dar lecciones de nada en cuanto a respeto y educación, ahora tiene usted, como acostumbra, su turno para insultar. Espero paciente", le ha espetado.

Fernández le ha acusado de "volver a demostrar cobardía" al "eludir a responder una pregunta muy sencilla y muy directa". "Usted parece estar sin educar, carece de vergüenza", le ha dicho, y ha considerado que es "impresentable" que un vicepresidente acuda a manifestaciones frente a la sede del PSOE gritando "con un megáfono cual mandril" cánticos como "Noviembre Nacional", "Esas lecheras, a la frontera, "España cristiana y no musulmana" o "Fuera MENAs de nuestros barrios".

También ha hecho referencia a la presencia del consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, en una de esas concentraciones "botando enloquecido al grito de "Puto rojo el que no bote" y le ha acusado de haber participado en el "hostigamiento" a una periodista. "Es infame que el vicepresidente vaya a Medina del Campo y que vaya a promover discursos de odio y proclamas xenófobas", ha añadido.

Fernández le ha achacado a Gallardo ser "una marioneta de los poderosos oligarcas" y ha considerado que es "indigno" que haya "insultado a los parlamentarios de la Cámara y a aquellos que no comulgan con sus ideas fascistas". "El máximo responsable es Mañueco que no le cesa a usted", ha afirmado. Gallardo, en su respuesta, le ha acusado de tener "una pésima relación con la verdad" y ha recordado que lo primero que hizo su Gobierno al llegar al cargo fue reducir las asignaciones a los grupos ante lo cual Fernández y Francisco Igea "reaccionaron diciendo que iban a acudir al Tribunal Constitucional". "Me gustaría saber como va la tramitación de ese pleito", ha afirmado con sorna.

El vicepresidente ha cargado también contra los acuerdos del PSOE con los independentistas y ha considerado "inaceptable" que haya un gobierno "negociado en el extranjero con un prófugo de la Justicia". "Que haya un gobierno como el suyo que perdone 15.000 millones de euros de deuda, que Castilla y León vuelva a ser discriminada para privilegiar al País Vasco y Cataluña", ha afirmado.

Gallardo le ha espetado a Fernández que forma parte de un grupo político "que va camino de la desaparición" mientras que él forma parte de un partido "que va hacia arriba". "Le recomiendo que entre insulto e insulto respire un poco y tenga paciencia porque le queda mucho por soportar", ha zanjado.

El PSOE denuncia la "destrucción" de documentación sobre las ayudas fraudulentas de la PAC

El procurador socialista Rubén Illera ha sido el encargado de preguntar al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, acerca de la "destrucción" de documentación sobre las ayudas fraudulentas de la PAC. "No vuelva a buscar la complicidad del Grupo Socialista en las ayudas que han robado a los ganaderos de Castilla y León", le ha espetado al consejero.

Dueñas, por su parte, ha utilizado también los acuerdos del PSOE con los independentistas para desacreditarles. "A ustedes, los socialistas, la Constitución les importa más bien poco. Ya lo hemos visto en estos vergonzantes días en los que Pedro Sánchez ha vendido a los españoles a cambio de siete votos que le van a permitir permanecer en La Moncloa", ha afirmado. Y ha asegurado que "tan grave como condonar la deuda de solo una parte de España o vulnerar la separación de poderes" es afirmar que en la Consejería de Agricultura "hay una trama corrupta de concesión de ayudas de la PAC".

El consejero ha invitado a Illera a denunciarlo en los tribunales "si tiene alguna prueba". "No haga perder el tiempo a estas Cortes con cuestiones que sabe que no puedo responderle porque están bajo secreto de sumario", ha afirmado, destacando que desde su departamento están "colaborando" con la Justicia y que la Junta está personada en esa causa. Illera ha insistido preguntando por qué "se ha destruído documentación" en la Consejería y por qué a día de hoy el director general de la PAC desde el año 2003 es actualmente el viceconsejero. Y le ha recriminado su participación en las manifestaciones contra la amnistía.

Dueñas, por su parte, ha defendido que "lo que ha hecho el presidente vendiendo este país" implica que los consejeros tengan que dedicarse, aparte de a su tarea diaria, "a otras acciones para defender España". "La Consejería ha colaborado con todo lo relacionado en esta causa abierta", ha zanjado el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Un pleno marcado por la ausencia de Mañueco y en el que los consejeros han aprovechado para cargar contra el PSOE por sus pactos con los independentistas para formar Gobierno en España.

Sigue los temas que te interesan