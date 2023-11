El PSOE insiste en la actitud “impropia” de Gallardo y Carriedo lo evita hablando del “muro de Sánchez”

Noticias relacionadas Un pleno sin preguntas a Mañueco: la oposición las retira por el COVID del presidente

La sesión de las Cortes de Castilla y León, con la ausencia de enfermedad del presidente Fernández Mañueco, ha provocado un duelo entre la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez (PSOE) y el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Un enfrentamiento con un tercero en discordia, el vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox), por lo que el grupo socialista ha calificado de “actitud impropia” por su presencia en las convocatorias contra las sedes del PSOE.

Finalmente, y como suele ser habitual ya en las Cortes, el enfrentamiento verbal se ha convertido en una crítica contra la “extrema derecha” y por parte del portavoz en una crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, Ana Sánchez ha mostrado su malestar por la defensa que se hace de Gallardo, “los únicos responsables son Mañueco, Feijóo y el PP por meter a la extremaderecha en el Gobierno de la Junta”. Además, le ha preguntado a Carriedo si no le da “vergüenza” por defenderlo, “para lo que ha quedado”.



Recordando que el vicepresidente ha estado presente en concentraciones donde se han realizado cánticos xenófobos, racistas y machistas. ¿Por qué no le cesan”, ha exigido. Por su parte, Carriedo, fiel a su estilo, y con “menos decibelios” ha cargado contra la política que ha vuelto a hacer a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. “Más daña la imagen de Castilla y León el muro que ha levantado Sánchez para dividir a los españoles”, ha afirmado, para posteriormente recordar los beneficios y privilegios que se van a llevar algunas comunidades, sobre todo Cataluña, tras el pacto para gobernar. “Castilla y Leon no necesita muros, sino igualdad entre todos los españoles”.

Ana Sánchez ha calificado de “falta de respeto” a los castellanos y leoneses la respuesta de Fernández Carriedo, manifestó que "el único muro” es la canción de Pink Floid y subrayó que la única competencia del vicepresidente de la Junta es la representación de Castilla y León, que no consideró “ejemplar” ante el comportamiento del ‘número dos’ en las concentraciones ante la sede del PSOE.

Sigue los temas que te interesan