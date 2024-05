Salamanca será el centro del jazz con su festival internacional del 10 al 13 de julio

El Patio Chico acogerá el VII Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, del 10 al 13 de julio. Esta nueva edición del Festival incluye conciertos con primeras figuras como Bill Charlap, Russell Malone, Robin Mckelle y Adrián Cunnigham. En el espacio central del Patio Chico se colocarán 600 sillas y la entrada a esta zona tendrá un precio de 6 euros. Mientras que en el resto del Patio Chico la entrada será libre hasta completar el aforo.

El día 10 comenzará el Festival con la actuación del trío de Bill Charlap. Charlap está considerado como uno de los pianistas de Jazz más refinados del momento, un auténtico estilista en la tradición de Teddy Wilson, Hank Jones o Tommy Flanagan. Ha sido galardonado en multitud de ocasiones: obtuvo el ‘Premio al Pianista del Año’, otorgado por la ‘Jazz Journalists Association’, fue señalado como el solista más destacable en los premios ‘Manhattan’s Night Life' e igualmente, ganó un Grammy por el álbum colaboración con Tonny Bennet ‘The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern’. Sin embargo, sus grabaciones mejor valoradas por la crítica son en formación de trío, compuesto junto a Peter Washington al contrabajo y Kenny Washington a la batería.

Para el 11 de julio será el turno del cuarteto de Russell Malone. Este es uno de los guitarristas más emblemáticos de su generación, conocido en el circuito jazzístico internacional por dirigir cuartetos y tríos de talla mundial como lo es por su larga participación en el Golden Striker Trío de Ron Carter y por su trascendental contribución a la producción musical de artistas como Jimmy Smith, Harry Connick Jr., Diana Krall, Benny Green, Roy Hargrove, Ray Brown, Ron Carter, Mulgrew Miller, Dianne Reeves, Monty, Alexander, Sonny Rollins ó Dianne Reeves. Además de Russell el resto de integrantes de la banda son: Cyrus Chestnut en el piano, artista que ya visitó Salamanca en el 2022 y está considerado uno de los mejores de su generación, Darryl Hall como contrabajista y Willie Jones III el batería. El grupo estará acompañado por la invitada especial Ekep Nkwelle, una jovencísima cantante afroamericana que ha irrumpido recientemente en la escena del Jazz neoyorquino con una fuerza notable.

El 12 de julio actuarán Robin Mckelle y su trío acompañante. El estilo de la cantante presenta influencias de jazz, blues, soul y pop, sobre todo de artistas como Aretha Franklin, Janis Joplin y Tina Turner. En sus primeros dos álbumes, Introducing Robin McKelle y Modern Antique se hizo acompañar por una big band. Sus siguientes CD, Mess Around y Sunflower, la sitúan en un registro más soul que jazz. En 2014 grabó su Heart of Memphis bajo la batuta del productor Scott Bomar. En su siguiente CD, The Looking Glass (2016) Robin se apartó del sonido de sus trabajos previos para buscar un tono más íntimo. En 2018 publicó Melodic Canvas. Alterations, su octavo álbum. Tras la gran pandemia, Robin vuelve a sus orígenes como cantante del Jazz junto al trío que la acompaña: Laurent Coulondre (piano), Geraud Portal (contrabajo) y Diego Ramírez (batería). Es su último trabajo publicado en 2023 la que la trae a Salamanca, y se trata de una oda a la gran dama del Jazz, Ella Fitzgerald.

Por último, el 13 de julio, tendrá lugar el concierto del septeto Professor Cunningham and his Old School. El saxofonista, clarinetista, flautista y cantante Adrián Cunningham ha realizado giras por Europa, Estados Unidos y Japón junto a su banda. Cunningham fue reconocido por la Hot House Jazz Magazine en 2017 como mejor saxofonista y su septeto, Professor Cunningham and His Old School, formada junto a sus compañeros Jérôme Etcheberry como trompetista, Dani Alonso en el trombón, Artem Zhulyev (saxo barítono), Gerard Nieto como pianista, Queralt Camps en el contrabajo y Martí Elías como baterista, resultó ganadora del voto de la audiencia en los Swing Music Awards en tres ediciones, de 2015 a 2017. Se caracterizan por su sonido que aúna virtuosismo, fuerza expresiva, buen gusto y, sobre todo, autenticidad.