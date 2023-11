Los agentes medioambientales se hartan de la Junta: “Cada vez somos menos y las necesidades son mayores”

El colectivo de agentes medioambientales, según la organización cerca de 500 efectivos sobre los 850 que existen, se han concentrado hoy a las puertas de las Cortes de Castilla y León para exigir al Gobierno autonómico que cumpla sus reivindicaciones en todo lo concerniente a las emergencias por incendios forestales y otro tipo de emergencias medioambientales. Una concentración con mucho ruido donde han intervenido portavoces de UGT, CCOO, CSIF y TISCYL. Entre las quejas que han vertido son la reducción de más de 70 plazas de agentes lo que provoca una carencia que hace muy complicado su trabajo y la suspensión de las guardias de incendios.

De esta manera, exigen al Gobierno autonómico el cumplimiento del acuerdo alcanzado hace 16 años, sobre la mejora de sus condiciones laborales, del que se ha incumplido el 80% de los asuntos negociados. Además, denuncian la situación "de abandono, olvido y absoluta descoordinación" existente en la Consejería de Medio Ambiente, en todo lo concerniente a las emergencias por incendios forestales y otras emergencias medioambientales.

Una de las quejas viene porque son muchos los avisos que se atienden por recogida de fauna, atropellos que requieren en muchas ocasiones una atención inmediata y no se tiene. La delegada sindical de CSIF, Sara Mateo, ha denunciado que actualmente no se pueden realizar servicios en pareja debido a la falta de efectivos y que, por tanto, están obligados a trabajar solos y desarmados. “La problemática y la cantidad de sucesos que hay para comprometer el Medio Ambiente es mayor”, ha señalado y ha recordado que son situaciones “muy complejas que necesitan de una rápida intervención”. “Somos menos agentes pero la necesidad es mayor”, ha zanjado.

Por otra parte, los convocantes aseguran que se hace más que necesaria una urgente actualización del reglamento de funcionamiento del colectivo. Se trata de un documento que tiene ya 21 años, y que no responde a las necesidades jurídicas, profesionales y laborales actuales. “No contempla todas las funciones que hacen actualmente los agentes medioambientales, además de generar grandes disfunciones organizativas que restan gran eficacia al servicio público”, critican.

Concentración de protesta del del colectivo de agentes medioambientales ICAL

Todos ellos exigen a la Junta que reconsidere su postura con respecto a la relación de puestos de trabajo y que, además, escuche y atienda las peticiones de los sindicatos, pues, de lo contrario, “la situación va a afectar, y mucho, a la sociedad”. Anuncian más concentraciones y huelgas si la Consejería “no da su brazo a torcer”.

Para el agente medioambiental en El Bierzo y delegado sindical de CCOO CyL, Ricardo Fernández, “la situación es desastrosa” y ha reclamado la creación de mesas técnicas para regular los protocolos de trabajo para poder realizar un servicio de acuerdo con sus necesidades.

Francisco José Comuña Sanchez, delegado de Medio Ambiente de UGT y también agente medioambiental, en la misma línea que sus compañeros, ha señalado que la Consejería no se preocupa de este colectivo. Además, ha reprochado que tienen en vigor una ley de protección de incendios que data de 1999 y la de guardias de incendios de 2007. “Es mentira lo que dicen, no hay técnicos ni agentes medioambientales”, ha reprochado. Además, ha puesto de ejemplo que ahora mismo si se produce un incendio forestal no hay técnicos ni agentes medioambientales para dirigirlo y coordinarlo. “El operativo para apagarlo llegaría, pero nadie lo dirigiría con lo que el peligro que eso puede provocar, porque mienten cuando dicen que hay un operativo activo durante todo el año”.

Por último, el presidente de APAMCYL-USCAL, Esaú Escolar Santo, ha criticado la “falta de organización” de la Consejería. Además, ha destacado que hay muchas emergencias, “no solo incendios” como personas extraviadas, abusos en la recogida de setas o atropellos de fauna que también son gestionados por este colectivo. “Todas estas emergencias tienen un equipo que no gestiona bien a este colectivo. Como, por ejemplo tienen en la Comunidad de Madrid. Necesitamos una estructura de cuerpo con subinspectores, no como ahora que depende de funcionarios que solo gestionan presupuestos”.

Sigue los temas que te interesan