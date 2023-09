CCOO advierte al Gobierno de Mañueco: "No vamos a parar hasta que cesen al consejero de Empleo"

El secretario general de CCOO Castilla y Léon, Vicentre Andrés, y el eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, han ofrecido una rueda de prensa en la mañana de este jueves para aclarar los diferentes puntos abordados en una reunión de la ejecutiva sindical con el partido político celebrada en el marco de la ruta que el eurodiputado está realizando para conocer los problemas del mundo del trabajo y en la que han podido analizar la situación del empleo a nivel nacional y también en la Comunidad.

En este sentido, tras confesar que, desde su punto de vista, si finalmente se conforma un Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, cristalizaría en "un Gobierno progresista de futuro" que daría continuidad a "un periodo fructífero en cuanto a peticiones"; y asegurar que, aunque la reforma laboral ha resultado satisfactoria, todavía hay que seguir avanzando en determinadas cuestiones como "la jornada de 35 horas y meter mano a los despidos, indemnizaciones y otras reivindicaciones de carácter sindical", Vicente Andrés ha querido centrarse en el problema que todavía sigue formando parte del día a día en Castilla y León.

Así, el secretario general de CCOO ha asegurado que los miembros del Gobierno autonómico pertenecientes a Vox "entran como elefantes en una cacharrería para destruir el mundo del trabajo y las relaciones laborales": "La extrema derecha siempre ha tenido a las organizaciones sindicales como el primer objetivo a quebrar. Buscan el beneficio de las grandes clases y lo que están haciendo es tratar de desprestigiar y destruir al movimiento sindical con insultos permanentes a las organizaciones. Además, tampoco reconocen nuestra legitimidad basada en procesos electorales", ha denunciado Andrés, a lo que ha añadido: "Estar en esta situación es no cumplir la Constitución".

A su vez, el secretario ha afirmado que "estamos en una situación de cierta emergencia porque pretenden convertir esto en la ley de la selva" y ha adelantado que, por todo ello, no se van a quedar parados, sino que están dispuestos a seguir recurriendo a los tribunales ante cada uno de los ataques que se sigan produciendo.

"No vamos a parar hasta que quiebre este gobierno, o al menos hasta que la Consejería de Empleo quede en manos de demócratas. Vamos a seguir resistiendo a esos ataques que tendrán una respuesta cada uno de ellos en los tribunales, hay siete demandas que tienen un largo recorrido, vamos a seguir en la calle, ahora vamos a empezar una segunda fase mucho más contundente que será notoria en España y hasta en las instituciones europeas, porque el Gobierno de Castilla y Léon no solo va en contra de los sindicatos, también de las mujeres, de la memoria democrática y del cambio climático. Porque tener a Vox en un Gobierno es martirio para la gente trabajadora", ha apostillado, al tiempo que ha lamentado, ya no solo la persecución sindical, sino también la supuesta "campaña de acoso y derribo contra los propios trabajadores" que según ellos están llevando a cabo "tanto el vicepresidente, Juan García-Gallardo, como el consejero Veganzones", "acusándoles de no querer trabajar y de beneficiarse de las prestaciones sociales".

Por todo ello, el secretario ha asegurado que lo que debería hacer Mañueco es "apartar de la Consejería a una persona antiobrera y antisindical que lo único que ha hecho ha sido destruir su propia consejería, el Diálogo Social y el sindicalismo de clase. No vamos a parar hasta que lo cesen", han advertido haciendo alusión a Mariano Veganzones.

En cuanto a su interés de llevar el asunto Bruselas, Vicente Andrés ha puntualizado que una de las ventajas que les ha traído la reunión del sindicato con el eurodiputado de Izquierda Unida ha sido orientación para seguir avanzando en la Unión Europea hasta conseguir que llamen la atención al Gobierno de Castilla y León para corregir esas "irregularidades" que según ellos están cometiendo.

Además, el secretario ha hecho referencia a una resolución de la OIT del pasado 31 de mayo, donde el organismo dependiente de la ONU ya hizo un llamamiento al Gobierno castellano y leonés para que corrigiese "actuaciones antidemocráticas" con las que, según ellos, se vulneraron los derechos fundamentales.

Por su parte, el eurodiputado, además de confirmar lo que ya había adelantado Vicente Andrés, que será su altavoz en Bruselas y que se encargará personalmente de que este asunto llegue a oídos de la Unión Europea con el fin de que "haya otro llamamiento a Mañueco para que no permita esas actuaciones", también ha adelantado que van a ayudar a CCOO a solicitar que una comisión oficial del Parlamento Europeo visite Castilla y León a ver con sus propios ojos cómo se están desarrollando las relaciones con un Gobierno de estas características, así como ese "ensañamiento antisindical que se está llevando a cabo por parte de estos consejeros neofascistas"; y que también va a enviar una pregunta parlamentaria con la obligación de respuesta escrita a la Comisión Europea.

"Estamos viendo con tremenda preocupación cómo Castilla y León se está convirtiendo en una especie de laboratorio en el que la extrema derecha está llevando a cabo experimentos perversos, porque ellos lo que realmente defienden es el franquismo. Aquí lo que están haciendo es el experimento de cómo combatir el sindicalismo de clases y es que están cayendo en prevaricación porque cuando un responsable político toma medidas injustas a sabiendas de que son injustas eso es prevaricar", ha espetado.

