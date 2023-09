PP y Vox presentarán 60 iniciativas conjuntas en un debate de política general que la oposición usará para "confrontar" su modelo

Después de más de tres meses de retraso, las Cortes de Castilla y León se engalanarán el próximo martes para acoger la primera sesión del esperado debate de política general. Una sesión que se iniciará a las 12:00 del mediodía con la intervención del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que se extenderá hasta última hora de la tarde. El miércoles día 4 se reanudará a mediodía para debatir las propuestas de resolución de los grupos.

PP y Vox, las dos formaciones que sustentan al Gobierno autonómico, han anunciado este jueves, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que se ha encargado de ordenar el debate, que presentarán 60 propuestas de resolución conjuntas, centradas especialmente en la "defensa del sector primario y el mundo rural" pero también en el "apoyo a las pymes".

Los grupos de la oposición, por su parte, han vuelto a cargar contra Mañueco por "incumplir el reglamento", ya que el debate debía haberse producido a finales de junio y se pospuso por la campaña electoral, y han mostrado su voluntad de "confrontar" el modelo de PP y Vox en una Comunidad que han negado que tenga "un estado saludable".

El PP muestra su "mano tendida" a los grupos de cara al debate

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha mostrado su "mano tendida" al resto de grupos parlamentarios de cara al debate de la próxima semana y ha destacado que la intervención de Mañueco "se centrará en hacer balance de lo acaecido y para plantear las líneas básicas con las que plantear el futuro". "La mano tendida para seguir construyendo Castilla y León", ha afirmado.

De la Hoz ha confiado en encontrar en la oposición "algo muy distinto" a lo que se ha encontrado hasta ahora, una oposición "seria, leal, respetuosa y con voluntad de trabajar". "Si eso es así estoy seguro que será muy fácil alcanzar acuerdos en forma de propuestas de resolución pero si nos encontramos a los bufones y a los radicales que se limitan al insulto y la descalificación será muy difícil avanzar juntos", ha señalado.

El portavoz popular ha cargado contra el PSOE por haber convertido el debate de la investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados "en un lodazal" utilizando como portavoz a "un sujeto como Óscar Puente".

El PSOE recuerda que el debate debió celebrarse "hace cuatro meses"

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha recordado que el debate debió haberse celebrado "hace cuatro meses" y que "por obra y gracia de Mañueco" se va a celebrar "incumpliendo el reglamento y faltando el respeto a toda la Cámara".

Vox "propone" y el Gobierno "no hace otra cosa que destruir"

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha informado de que su grupo presentará 60 propuestas de resolución elaboradas en conjunto con el PP. "Muchas de estas propuestas van encaminadas a defender el mundo rural y el sector primario y también a ayudar a autónomos y pequeñas y medianas empresas", ha informando, señalando que su grupo afronta el debate con "actitud propositiva" para mostrar un Gobierno "fuerte, leal y unido" y que Castilla y León está "mejor ahora que hace año y medio".

"Mientras Vox propone y construye nos encontramos un Gobierno que no hace otra cosa que destruir y embarrar el debate parlamentario", ha afirmado, cargando contra la intervención de Puente en el Congreso.

En lo relativo a los retrasos en la aprobación de la Ley de violencia intrafamiliar y el Decreto de Concordia ha asegurado que "los tiempos cuando no dependen de uno quedan sujetos a determinadas variables". Con todo, ha insistido en calificar al Gobierno de coalición como "fuerte, leal y unido" a pesar de que haya determinados objetivos de Vox que a día de hoy "todavía no hayan salido a la luz".

Igea asegura que el estado de la Comunidad "no es saludable"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha asegurado que el debate servirá para "hablar largo y tendido" sobre la Comunidad y sus problemas. "Desgraciadamente no se puede concluir que tenga un estado saludable", ha afirmado.

El representante de la formación liberal ha asegurado que tratará de hacer "un debate constructivo" y "analizar los aspectos de la política autonómica y promover propuestas de resolución que tengan el consenso más amplio posible". "Esperemos que no se extienda la mancha de la polarización y el enfrentamiento que hemos visto en la política nacional protagonizada por algún ilustre miembro de esta Comunidad", ha señalado, lanzando un dardo a Óscar Puente.

Unidas Podemos confrontará "las políticas neoliberales del PP"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que la fecha del debate "demuestra el escaso respeto" que tiene por las Cortes y ha señalado que su formación "confrontará las políticas neoliberales del PP".

Además, ha asegurado que el debate de investidura de Feijóo fue "un esperpento" y que el PP se encuentra "encadenado a la ultraderecha" y que "no va a gobernar España en las próximas décadas". "Nos ha hecho perder tiempo a todos", ha afirmado, remarcando que el hecho de que no haya Gobierno puede repercutir en una ausencia de presupuestos al no haber techo de gastos y que "perjudica a las comunidades".

Ángel Ceña, de Soria Ya, ha mostrado su "alegría" por el hecho de que Mañueco comparezca aunque a recriminado a PP y Vox que "tumben" todas las iniciativas de su formación. También se ha pronunciado sobre el nuevo logo turístico de la Junta que, ha asegurado, "no parece el más excelente".

