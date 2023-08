La oposición denuncia que la Junta sigue sin convocar el debate de política general y el PP defiende que le importan más "las políticas que las formas"

El inicio del nuevo curso político ha vuelto a mostrar las posiciones irreconciliables entre los dos grandes bloques de las Cortes de Castilla y León: la alianza entre PP y Vox y la oposición. La celebración de la reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces de este lunes, en la que se ha aprobado el calendario de plenos hasta el mes de diciembre, ha servido de excusa a los grupos opositores para cargar contra la gestión de la Junta y para recriminar al Ejecutivo autonómico la no convocatoria del debate de política general, para el que aún no se conoce fecha, que debía haber tenido lugar antes del 30 de junio y que se pospuso debido a la campaña electoral de las generales.

El PP, por su parte, ha defendido la gestión del Gobierno de coalición que comparte con Vox y ha quitado hierro a la incertidumbre acerca de la fecha del debate del Estado de la Comunidad, asegurando que les importan más "las políticas que las formas". Una reunión de la Mesa de las Cortes que ha servido, además, para aprobar el calendario de plenos hasta el mes de diciembre: el primero tendrá lugar los días 6 y 7 de septiembre. Estas sesiones se celebrarán en miércoles y jueves ya que el martes 5 se celebra en Valladolid la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, que ocasionará un previsible caos circulatorio y dificultaría llegar a la Cámara.

De la Hoz: "Algunos siguen preocupados por las formas y a nosotros nos importa el fondo"

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha quitado hierro a las críticas de la oposición por la no convocatoria del debate de política general. "Algunos siguen extraordinariamente preocupados en las políticas de las formas y a nosotros nos importan más las políticas de fondo. Algunos están preocupados por las fechas en las que tendrá lugar el debate de política general y a nosotros nos siguen preocupando los problemas de los ciudadanos de Castilla y León", ha afirmado.

De la Hoz ha destacado que el calendario de plenos se ha modificado a propuesta del Grupo Popular, ya que los servicios jurídicos en un inicio habían planteado que el primer pleno tuviera lugar la semana del 12 de septiembre. "Tiene más sentido no tener que esperar al día 12 y es costumbre en esta casa que se celebre en la primera semana", ha justificado.

El primer pleno se celebrará los días 6 y 7 y a partir de ahí tendrán lugar sesiones plenarias cada 15 días en los meses de septiembre y octubre: el 19 y 20 de septiembre, el 3 y 4 de octubre y el 17 y 18 de octubre. En noviembre y en diciembre los plenos serán los que constaban en la propuesta de los servicios jurídicos de la Cámara, es decir: 7 y 8 de noviembre, 21 y 22 de noviembre, 12 y 13 de diciembre y el último los días 19 y 20 de diciembre.

El portavoz popular ha sacado pecho de la gestión del Gobierno autonómico y ha asegurado que la Comunidad es "la primera en exportaciones y la tercera en producción industrial". "A nosotros nos importan las políticas y a otros les importa mucho más el politiqueo de las formas, de los detalles y de la confrontación", ha señalado, asegurando que "no van a lograr" un enfrentamiento entre los socios, PP y Vox, porque la coalición "funciona perfectamente". "Vamos a seguir trabajando juntos por mejorar la comunidad autónoma", ha afirmado.

También ha anunciado que en el primer pleno de los días 6 y 7 de septiembre, el Grupo Popular propondrá al resto de grupos la unidad de todos para "reivindicar el cumplimiento de los principios de igualdad y solidaridad interterritorial" ante "la amenaza de quebrantamiento por parte de acuerdos políticos ilegítimos". "Vamos a defender a Castilla y León para que en ningún caso haya acuerdos que perjudiquen a esta tierra en beneficio de otros territorios", ha señalado.

Además, ha asegurado que el PSOE no puede dar "ninguna lección" al PP en materia de cumplimiento de reglamento de los parlamentos por sus acuerdos para ceder diputados a Junts y ERC para componer sus grupos en el Congreso. "Lecciones del PSOE, cero", ha zanjado.

Gómez Urbán: "Menos promesas y más cumplimiento del reglamento"

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha denunciado que aún no se conozca la fecha dle debate del Estado de la Comunidad. "Teniendo en cuenta cual es el valor de las promesas de Mañueco podemos celebrar el debate en 2024, 2025 o 2026. Además, la celebración de ese debate no es la voluntad de un presidente es cumplir el reglamento", ha afirmado, pidiendo "menos promesas y más cumplimiento del reglamento".

La viceportavoz ha asegurado, además, que el PP ha solicitado que se adelante el primer pleno a los días 6 y 7 para que el segundo pleno "no coincida con la investidura de Feijóo". "Mañueco irá a ver una vez más como Feijóo pierde y no es investido. El cambio de calendario ha ido una vez más por eso, por intereses personales de Mañueco", ha señalado. También ha asegurado que a "Abascal tiene cara de Albert Rivera y a Gallardo se le está poniendo cara de Igea" y que Vox se ha convertido en "una ultraderechita".

Igea: "El debate está condicionado siempre a los intereses del PP"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, también ha denunciado la falta de convocatoria del debate de política general. "Se aplazó con la excusa de la campaña, no sé si van a esperar a la siguiente campaña ni por qué el debate de política regional está condicionado siempre a los intereses de la estrategia del PP y no de los ciudadanos", ha afirmado.

Igea ha asegurado que "el dúo Mañueco-Gallardo" ha conseguido movilizar un millón de votos para el PSOE. "El sanchismo era el dúo Mañueco-Gallardo. Son ellos los que tienen que atribuirse el mérito de la situación en la que estamos. Los españoles comprobaron las excelencias del piso piloto y se movilizaron para evitar que se extendiese", ha afirmado.

También ha hecho un recorrido por la situación de la Comunidad que, a su juicio, es "la misma que antes del verano" y que se encuentra "paralizada", con "los peores datos de afiliación a la Seguridad Social, en índices de actividad y ocupación". "Tenemos los peores datos en el comercio minorista de toda España y tenemos el peor consejero de Comercio y Empleo de toda España", ha señalado, recordando que la Consejería "lleva 16 ceses" y pidiendo a Mañueco que "remueva" al consejero, Mariano Veganzones, de Vox.

También ha asegurado que Castilla y León tiene "los peores datos de natalidad" de su historia y una propuesta "enloquecida de mayor consumo y creación de embalses" en una situación de "crisis medioambiental". En materia sanitaria, ha asegurado que se están duplicando las listas de espera de los hospitales y que las quejas se incrementan por encima del 50% en algunos de ellos. "El Gobierno de Mañueco está esperando a ver cuando le viene bien al señor Feijóo que se organice el debate, para ver si consiguen separar el despropósito de Castilla y León con el conjunto de la política nacional", ha afirmado.

Ceña: "PP y Vox no son capaces de dialogar"

El procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, ha acusado a PP y Vox de no ser "capaces de dialogar" y de haber demostrado una "inacción y una falta de iniciativa preocupantes" al haber aprobado solo dos proyectos de ley en año y medio. "No son capaces de dialogar y aplican un rodillo a todas las iniciativas", ha afirmado, denunciando, además, que la Comunidad "no ha ejecutado uno de cada tres euros de los fondos europeos".

Ceña ha señalado que los principales ejes de su actividad parlamentaria en este nuevo periodo de sesiones van a ser la sanidad, la despoblación, la fiscalidad diferenciada, las infraestructuras y patrimonio cultural y ha anunciado que su Grupo ha registrado este mismo lunes 35 enmiendas a la Ley de Patrimonio Cultural y cinco PNL en materia de infraestructuras, educación y patrimonio. "El objetivo de PP y Vox es tumbarlas con sus votos pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos, vamos a seguir reivindicando", ha zanjado.

