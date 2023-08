Así será el nuevo curso político en Castilla y León tras la bandera blanca entre PP y Vox a nivel nacional

El pasado 27 y 28 de junio tuvo lugar el último pleno de sesiones en las Cortes de Castilla y León. En la Comunidad no ha cambiado nada, se han vivido dos meses inhábiles en el parlamento que solo se han visto alterados por las elecciones generales del 23-J donde el PP de Castilla y León cumplió con creces. Ahora bien, nada o poco tiene que ver con los pensamientos que se fueron los procuradores con lo que se van a encontrar. Esta semana arranca el curso político en Castilla y León con una junta de portavoces para dirimir el calendario político de los meses que vienen.

En el aire sigue estando el debate por el estado de la Comunidad, que tendría que haberse hecho en junio, pero que las elecciones lo impidieron. La oposición va a exigir a Mañueco que dé la cara, el presidente autonómico ya ha dicho que lo quiere hacer, pero de momento se está a la espera de conocer fechas de la agenda autonómica e incluso nacional, como adelantó este pasado jueves el portavoz Fernández Carriedo.

De esta manera, los representantes de los ciudadanos de la Comunidad vuelven a ponerse el traje de trabajo y a encarar el nuevo período ordinario de sesiones de las Cortes autonómicas, cuyo primer pleno podría ser para los próximos días 5 y 6 de septiembre, aunque todavía está por definir. Esta semana durante la reunión de la junta de portavoces se conocerán las fechas de las dos sesiones de septiembre y las del resto del año. El organigrama de la Junta de Castilla y León se pone ya en marcha definitivamente después de una semana previa en la que se han vivido dos consejos de Gobierno. Además, el grupo parlamentario socialista también regresa de sus días de vacaciones y la secretaria de Organización, Ana Sánchez, analiza en la mañana de hoy la actualidad ante el inicio del curso político 2023-2024.

¿Qué ocurrirá este curso en Castilla y León?

Pues como decíamos al comienzo, nada tiene que ver con lo que se dejó a finales del mes de junio, pero en política toda acción tiene reacción. Todo hacía indicar que tras ese 23-J, así lo decían las encuestas mientras Feijóo repartía ya ministerios, el PP se frotaría las manos y estaría preparando su asalto a la Moncloa. Pero no fue así. Aunque la formación azul fue la más votada, los resultados no fueron los esperados. El PP depende de demasiados factores para poder recuperar el poder y por lo tanto, es más fácil que Pedro Sánchez se mantenga en el cargo de presidente. Tendrá que ceder a todas las exigencias que llegues desde los partidos nacionalistas e independentistas y, sobre todo, a todo lo que se pida desde Waterloo. Está claro que el debate en clave nacional va a ser el arma arrojadiza entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder de la oposición, Luis Tudanca, en los primeros días de sesiones.

Pese a que los números no acaban de cuadrar, Núñez Feijóo se ha atrevido a presentarse a una investidura que parece complicada. Será el de septiembre y eso puede hacer que marque también la política en la Comunidad. PP y Vox están obligados a llevarse bien y así se ha confirmado esta pasada semana con la pipa de la paz fumada entre el líder gallego y Santiago Abascal. La alianza entre el Partido Popular y Vox para facilitar la investidura de Feijóo ha permitido que pueda ser designado por el rey Felipe VI para que intente conformar un Gobierno, pero también ha abierto el camino para otros pactos autonómicos, como el de la Región de Murcia. Por eso, en Castilla y León esperan que estas aguas tranquilas se mantengan. Los dos partidos de la derecha sellan la paz para derrotar al 'sanchismo', aunque todo hace indicar que llegan tarde tras los resultados del 23-J.

De este nuevo orden, (Feijóo ya no ve al diablo en Vox) se quieren aprovechar en un Gobierno de coalición en Castilla y León que afronta (o eso espera) un 2023-24 con mayor tranquilidad. Los pactos en las diferentes comunidades autónomas entre los dos partidos políticos van a provocar que el foco se quite de la Comunidad. Otra cosa sea que se pueda producir alguna salida de tono entre los dirigentes. Así, al pacto del Colegio de la Asunción se ha sumado el de Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón. Castilla y León se convirtió de prueba piloto y los pactos han ido llegando tras las elecciones del pasado 28-M. Fuentes de la Junta aseguran a este medio que ahora se sienten “más tranquilos” al ya no ser la única comunidad gobernada por los dos partidos de derecha. “Ahora les toca a otros”, aseguran.

Temas candentes

El año pasado el curso llegó marcado por los incendios. Por suerte, estos meses de verano han sido más tranquilos, y tras la inversión realizada por la Junta tras los acuerdos del Diálogo Social, los incendios no podrán ser empleados como arma arrojadiza.

Sin embargo, hay otros temas sobre la mesa que también pueden provocar esos roces entre los dos socios de Gobierno. La ley de Concordia y de Violencia Intrafamiliar, dos exigencias de Vox en la formación de gobierno, siguen sin llegar. Dos cuestiones que podrían crear mucha polémica pero que se mantienen en el cajón. Ahora hay que comprobar si la formación de García-Gallardo se decide a meter prisa por su tramitación o se mantiene de brazos cruzados.

Y por supuesto, el Diálogo Social. Con las negociaciones rotas entre la Consejería de Industria, Comercio y Empleo (Vox) y los sindicatos, que se encuentran en un estado agónico económicamente, de nuevo el Serla volverá a ser protagonista.

Una vez se reinicie el curso político deberá ponerse en marcha sin demora una negociación de los presupuestos de la Comunidad, una vez aprobados ya los del año pasado, será el momento de volver a sentarse sobre la mesa para repartir entre consejerías. En esta ocasión, sin elecciones en el horizonte (cruzamos los dedos para que no haya repetición), tras el carrusel de Municipales y de Generales es el momento de ver en marcha cómo sigue adelante el proyecto PP-Vox en la Comunidad.

Sigue los temas que te interesan