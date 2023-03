El PP exige al PSCyL que "pida perdón" tras el archivo del Caso Primarias: "No van a dimitir porque no tienen a donde ir"

El portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, ha exigido este martes a los dirigentes del PSCyL que "pidan perdón" por sus "descalificaciones y calumnias" tras el archivo del Caso Primarias de Salamanca, conocido la pasada semana. "Yo no voy a pedir su dimisión. No van a dimitir porque no tienen a donde ir, no han gestionado nada en su vida y algunos incluso carecen de formación", ha afirmado, haciendo referencia a las peticiones de dimisión que hicieron los dirigentes del PP salmantino este fin de semana.

De la Hoz ha señalado que dimitir implica "tener dignidad" y ha asegurado que los dirigentes del PSCyL "ni son serios, ni son responsables ni se tienen respeto a si mismos". Y les ha exigido que tengan "un mínimo de decencia" y que pidan perdón a los ciudadanos de Castilla y León.

El portavoz popular ha denunciado que durante los últimos cuatro años la formación ha tenido que soportar "todo tipo de insultos, descalificaciones, calumnias y vejaciones" por parte de la oposición. Además, ha recordado que se produjeron dos mociones, una en el Ayuntamiento salmantino y otra en la Diputación, solicitando la dimisión del presidente del PP de Salamanca y de todos los responsables del proceso de primarias de 2017.

También ha hecho referencia a las "constantes peticiones de dimisión" por parte del Grupo Socialista en las Cortes en un ambiente "de calumnias permanentes". Y ha devuelto el golpe exigiendo a los socialistas explicaciones de la implicaciones de la eurodiputada Iratxe García con el conocido como Caso Qatargate, la, a su juicio, falta de explicaciones del alcalde de León, José Antonio Diez, sobre su viaje a Catar y las supuestas "vinculaciones" de algunos diputados del PSCyL con "el Tito Berni".

De la Hoz acusa al Gobierno de "mentir" sobre Castilla y León

De la Hoz ha acusado al Gobierno de estar llevando a cabo una "campaña orquestada" con visitas de ministros a la Comunidad con la única intención de "mentir sobre lo que sucede en la Comunidad". "Es el reflejo del nerviosismo que tiene el sanchismo por lo que va a suceder el próximo 28 de mayo", ha afirmado, asegurando que los populares van a obtener un resultado aún mejor al de las elecciones autonómicas de febrero de 2022.

El portavoz del PP ha recriminado, además, al Ejecutivo que acusase a la Junta de "dejadez" con los incendios de este verano mientras que el incendio de la pasada semana en Castellón lo ha vinculado "al cambio climático". "Los incendios son culpa del cambio climático donde gobierna el PSOE y culpa del PP donde gobierna el PP", ha señalado con sorna, criticando que el Ejecutivo no haya reunido a las comunidades para mejorar la coordinación de cara a los incendios.

En contraposición, De la Hoz ha asegurado que el PP va a seguir trabajando de forma "seria, responsable y ordenada" e impulsando reducciones de impuestos o planes como el recientemente anunciado sobre vivienda joven. "En eso estamos y en eso vamos a estar, porque nuestra principal responsabilidad es la de gobernar para los castellanos y leoneses", ha afirmado, criticando la "irresponsabilidad" de los socialistas que, a su juicio, están centrados en "insultar" a los populares y en "enfangar la vida política de la Comunidad". "Les ha ido mal y les va a seguir yendo mal", ha zanjado.

