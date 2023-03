“El objetivo era hacer el máximo daño”: el PP de Salamanca pide la dimisión de Tudanca y Fernández tras el archivo del Caso Primarias

Noticias relacionadas El Juzgado archiva el caso de la financiación ilegal de las primarias del PP en Salamanca

Este viernes conocíamos que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Salamanca dictaba un auto en el que se decretaba el sobreseimiento libre y el archivo de la causa abierta contra el PP de Salamanca, la gerente Isabel Sánchez y el anterior presidente del partido, Javier Iglesias, por un presunto delito de financiación ilegal en el PP de Salamanca.

En el día de hoy, Carlos García Carbayo, actual presidente de la formación en la provincia, junto al que lo fuera, el señalado Javier Iglesias, han comparecido ante los medios de comunicación para dar su valoración y han sido duros.

“No ha existido financiación ilegal del PP de salamanca. Los cargos, afiliados, entregaban libre y voluntariamente aportaciones económicas para pagar la cuota de afiliados que no estaban al día y conseguir que cumpliesen el requisito para votar en las primarias. Como expone el auto judicial”, ha señalado Carbayo, el primero en tomar la palabra.

Ha añadido que el auto “corta de raíz” una “persecución política contra el partido, su gerente y Javier Iglesias” que “no tenía otro objetivo que dañar la imagen del PP y destruirlo política y personalmente”.

“De esta persecución son responsables los que plantearon la denuncia falsa como los que se personaron para beneficiarse. El Foro de Izquierdas ‘Los Verdes’ a los que la Audiencia Provincial ha reprochado la mala fe. Y, también, las instituciones políticas para su rédito electoral con desprecio a la verdad. PSOE, Podemos e IU. Son responsable de esta ignominia”, ha añadido el presidente actual del PP de Salamanca.

García Carbayo ha añadido que “Luis Tudanca y Pablo Fernández deben presentar su inmediata dimisión y pedir perdón a salmantinos y compañeros de partido por la falta de escrúpulos”. “No merecen ocupar sus cargos, preocúpense de los ERES o de Tito Berni. Son políticos de cuarta división”, ha finalizado.

La esperada respuesta de Javier Iglesias

“Siento una satisfacción infinita. Nunca hemos tenido duda del resultado. La satisfacción es por el momento. Ahora puedo hablar. Han hablado todos menos yo. Queda desmontado, como dice el presidente del PP, que no ha habido comportamiento ilícito ni del Partido Popular, ni del gerente. Ni de las personas de este partido”, ha comenzado Javier Iglesias.

También ha señalado a ‘Los Verdes’ y ha vuelto a cargar contra el PP y Podemos. “El único objetivo era hacer el máximo daño al PP, a mi persona y a la gerente. Han hecho un uso torticero y desesperado del derecho utilizando la justicia para conseguir fines políticos como queda recogido en el auto”.

El anterior presidente del partido ha pedido también la dimisión de José Luis Mateos, al que ha acusado de “no ser digno concejal del PSOE”.

“En política no vale todo. El fin no justifica los medios. Los daños personales o morales pueden ser irreparables pero no es mi caso. He luchado para que la verdad se abra paso. Salimos más fuertes”, ha añadido.

Sigue los temas que te interesan