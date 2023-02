Díaz culpa al PP de que en Castilla y León se vulneren "los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres"

La vicepresidenta tercera del Gobierno e impulsora de Sumar, Yolanda Díaz, ha cargado duramente contra el Ejecutivo autonómico de PP y Vox durante su presentación de su nueva formación política este sábado en Valladolid. "El Gobierno de Castilla y León es el escaparate de una futura pesadilla para España", ha afirmado, acusando al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco de "vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" y de hacer que "desaparezca el Diálogo Social".

Díaz ha señalado que "está en las manos de Mañueco y Feijóo que el lunes digan a los ciudadanos que van a restaurar un servicio público esencial para Castilla y León", además de acusarle de "no ejecutar ni licitar" muchas de las partidas para la creación de empleo que se han destinado a la Comunidad. También ha negado la supuesta "moderación" del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y ha recordado que en la Xunta de Galicia "priorizó el pago de la deuda a la educación y la sanidad". "No os creáis el cuento de la moderación de Feijóo, porque no es real", ha advertido, asegurando que "es el futuro que nos espera si no sumamos, si no tenemos esperanza y si no proyectamos que pasaría si estuvieran gobernando las derechas en España".

Así se ha pronunciado la impulsora de este nuevo proyecto político en un multitudinario acto que ha llenado la sala Fundos Fórum de la capital vallisoletana, con largas colas desde primera hora de la mañana y al que varias decenas de personas no han podido asistir por falta de aforo. La líder de Sumar se ha dirigido a ellos micrófono en mano para agradecerles su asistencia. Un acto que ha sido presentado por la periodista zamorana Cristina García Casado y en el que ha estado presentes los representantes de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) María Sánchez y Alberto Bustos, concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento vallisoletano desde las elecciones de 2015, y el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón.

Cuotas hipotecarias, reforma fiscal y vivienda

Díaz ha insistido en la necesidad de "congelar las cuotas hipotecarias que teníamos antes de la subida excesiva del Euríbor para evitar riesgos mayores" y ha denunciado que cinco entidades financieras "acumulan el 70% del negocio bancario en España". Además, ha cargado contra los beneficios "excesivos" de los bancos en el país. "Esto no se puede consentir mientras la gente lo está pasando mal y desde Sumar pensamos que hay que congelar ya las cuotas hipotecarias", ha apuntado.

También ha señalado en su discurso que "hay una reforma fiscal pendiente porque algunos y algunas en nuestro país tienen enormes privilegios fiscales". La vicepresidenta ha apostado porque "los que más tienen aporten más" y ha señalado que va a ser "uno de los elementos centrales de Sumar". "Hablar de fiscalidad es hablar de derechos", ha insistido. Por otra parte, ha denunciado que la empresa Glovo "incumple la legislación laboral" y que "vulnera los derechos de los trabajadores". "El modelo del PP no es el de asistir a las personas vulnerables sino usar plataformas incumplidoras de la Ley", ha afirmado.

Díaz ha alertado sobre "la emergencia de la vivienda digna" y ha apostado por "avanzar en la Ley de Vivienda, diciendo a los grandes fondos de inversión que tienen que poner al servicio de las familias que lo necesiten la garantía habitacional para todos". "Tenemos que avanzar en una Ley que favorezca el alquiler social para tener un parque público",ha añadido.

La Ley de Empleo para "dar oportunidades" al medio rural

Díaz ha destacado la importancia de la nueva Ley de Empleo para "incorporar las nuevas políticas activas de empleo con mirada en el rural, dirigiendo la creación de empleo a las zonas despobladas". "Vamos a aprobar pronto tres normas: la Ley de Economía Social, la de Cooperativas y la de Empresas de Inversión", ha señalado, añadiendo que "no se puede hablar de Economía Social sin hablar de las mujeres" y ha destacado "la dificultad de acceso al crédito". "Hay que incorporar medidas para que tengamos igualdad de acceso al crédito con los hombres", ha afirmado.

La líder de Sumar ha presumido de los ERTE, de las prestaciones de cese de actividad para las empresas y de la subida del Salario Mínimo Interprofesional al 47% que "reduce la brecha laboral y de género", y ha pedido a los agentes sociales que desbloqueen el el Acuerdo sobre la Negociación Colectiva (ANC). "Que desbloquen la subida salarial porque lo estáis pasando mal", ha afirmado.

También ha sacado pecho de los efectos de la reforma laboral y ha asegurado que "va de reconocer derechos" y ha señalado que la política "no va de montar estropicios y hacer ruido" sino que "tiene que servir para resolver los problemas".

Díaz aboga por "dar una respuesta" a la España Vaciada

Díaz ha abogado por "dar una respuesta" a la España Vaciada, una respuesta que, a su juicio, tiene que ser "sostenible y ecológica" favoreciendo la posibilidad "de vivir con dignidad". "El futuro en Castilla y León no puede pasar porque los jóvenes se exilien, Sumar quiere una tierra en la que los jóvenes tengan posibilidades", ha afirmado.

La vicepresidenta ha defendido que Valladolid ha dado "grandísimos escritores y escritoras", entre los que ha destacado a Rosa Chacel y Miguel Delibes, del que ha asegurado que "se merecía el Premio Nobel". "Nos demostró que el medio ambiente y el planeta no tenían reemplazo y que era vital que lo cuidáramos", ha afirmado, añadiendo que "reinterpretaba esa Castilla que no tiene que ver con los tópicos".

Díaz ha hecho hincapié en la "enorme complejidad" de Castilla y León y que su diversidad "muestra una enorme potencialidad y riqueza". "Vosotros y vosotras sois víctimas de una forma de Gobierno que fue el bipartidismo, con más de 40 años con políticas en las que cambiábamos los nombres pero que eran idénticas. Unas políticas que nos han dicho que no podíamos vivir en el rural", ha afirmado.

La líder de Sumar ha apostado porque las personas que quieran vivir en el rural puedan hacerlo "con dignidad y con derechos" y ha enviado un mensaje de esperanza. "Es posible ganar el país, transformarlo, defender el trabajo, la sanidad pública, el medio ambiente, el medio rural, a los jóvenes y a los pensionistas, y, en definitiva, un país mejor. Si sumáis en Castilla y León será posible", ha zanjado.

Marina Echebarría: "Valladolid es un ejemplo para Sumar"

La coordinadora del grupo de derechos LGBTI a nivel nacional de Sumar, la catedrática Marina Echebarría, ha defendido en su intervención que lo que más caracteriza al nuevo partido es la "ilusión". "La ilusión pertenece a los idealistas, a los soñadores y a quienes tienen vocación de transformar la realidad", ha asegurado. Echebarría ha apuntado a que Valladolid es un ejemplo para sumar por la unidad lograda en Valladolid Toma la Palabra (VTLP) de cara a las municipales, formación que integra a Izquierda Unida, Equo, Alianza Verde y Podemos.

"Os animo a todos a que sigáis el ejemplo de Valladolid en todos los municipios", ha señalado. Y ha denunciado "el abandono de las políticas culturales, industriales y de la mediación laboral" por parte del Gobierno autonómico de PP y Vox. "Animémonos a prender una pequeña llama, creámonos que podemos ganar", ha afirmado, añadiendo que Sumar es "una oportunidad para formar una Castilla transformada" con "soluciones para la España Vaciada".

Cuidados, despoblación y mundo rural

La economista salmantina Paula Moreno ha hecho hincapié en su intervención en lo que ha definido como la "crisis de los cuidados". "Las demandas de cuidados se incrementan y los tiempos no están disponibles en una comunidad envejecida", ha denunciado, abogando por "democratizar los cuidados".

Moreno ha destacado la necesidad de "ampliar los servicios públicos", mejorando las escuelas infantiles y dando "servicios de calidad", algo que ha considerado que escasea en Castilla y León bajo el Gobierno de PP y Vox. La economista ha apostado por modelos cooperativos y de economía solidaria, evitando las privatizaciones, y por "repartir los cuidados" con los hombres.

La escritora leonesa Violeta Serrano ha puesto el foco en el éxodo de los jóvenes de Castilla y León. "A mi generación se nos tilda de quejicas porque nada nos sale bien, estudiamos muchísimo para no encontrar oportunidades cerca de casa, pero nuestros sueños no están muertos, tenemos que reinventarlos", ha señalado.

Serrano ha recordado que nos encontramos en "un cambio de era" tras el que aparecerá un "nuevo mundo mejor". "No debemos replicar la vida de nuestros padres, tenemos que crear una nueva idea del buen vivir en la que podamos enfrentar todas las crisis emergentes como la climática", ha señalado, afirmando que en los momentos de cambio "nacen monstruos pero también puede nacer la esperanza".

El palentino Javier Paniagua, trabajador en el medio rural, ha denunciado la "inacción política" del PP con respecto al campo. "Esto no se puede consentir", ha dicho. Para Paniagua, esa "inacción" ha provocado que los territorios rurales sean "asimétricos" con desigualdades "cada vez más acentuadas". En concreto, ha alertado de la falta de oportunidades "para mujeres y jóvenes" en el medio rural.

Paniagua ha destacado la importancia de articular un Pacto de Estado para reducir las desigualdades en el medio rural, de convertir a los pueblos en "lugares de oportunidades" ante la "contaminación urbana" y ha abogado por desvincular la dotación de servicios a la "rentabilidad económica". También ha apostado por crear "bancos de viviendas gratuitas" y establecer bonificaciones para cooperativas y pequeñas empresas que se establezcan en el medio rural. "El presente y el futuro es la tierra", ha zanjado.

