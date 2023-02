Díaz advierte a Mañueco de que el Gobierno irá a los tribunales si no restaura "inmediatamente" el Serla

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este miércoles desde Valladolid al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que el Gobierno irá a los tribunales si no restaura "inmediatamente" el Servicio de Relaciones Laborales (Serla). Así se ha pronunciado tras un encuentro con los dirigentes de CCOO y UGT en la región, Vicente Andrés y Faustino Temprano, y la de la CEOE, Ángela de Miguel, en la sede de la Delegación del Gobierno.

La vicepresidenta ha alertado de que "una parte de la reforma laboral no está garantizada" en Castilla y León y que "no hay razones de financiación" que justifiquen su eliminación. Díaz ha asegurado que Castilla y León "es una referencia en el desarrollo del Diálogo Social, que ha permitido la resolución del 70% de los conflictos de las empresas y es referencia académica en el conjunto de la UE".

"Estamos ante una decisión que es muy grave, con esta decisión se fulmina el Diálogo Social y el cumplimiento de la legislación laboral que nos hemos otorgado", ha afirmado. Para Díaz, existe una parte de la reforma laboral "que no está garantizada en Castilla y León" ya que "los trabajadores o trabajadoras que quieran ir a la huelga no podrían cumplimentar el primer paso de la mediación".

"Es un hecho muy grave de vulneración de derechos laborales. En el Gobierno tenemos muy claro que se está vulnerando la legislación vigente y que no se puede sustituir el Serla por el Servicio de Mediación", ha añadido, recordando que "existe una sentencia del Tribunal Supremo a este respecto". Díaz le ha pedido a Mañueco que "con prontitud" recupere un servicio que ha calificado como "fundamental para las personas que viven en esta Comunidad".

Además, ha insistido en que "no hay razones de financiación" que justifiquen su eliminación. "El pasado año Castilla y León recibió medio millón de euros que a día de hoy ni siquiera ha licitado", ha señalado. La vicepresidenta ha asegurado que si se elimina el Serla Castilla y León sería "la única comunidad que no dispondría de este servicio". "Si esta petición no es atendida el Gobierno tomará todas las acciones que sean necesarias para garantizar el respeto de los derechos y la igualdad de las personas que viven en esta Comunidad", señalado.

Díaz ha insistido en que la eliminación del Serla es un hecho "muy grave" que está causando "un perjuicio en la vida diaria de los trabajadores y trabajadoras muy grave". "No es hablar de una fundación cualquiera, es hablar de solución de conflictos que tienen que ver con la vida de la gente. Tiene que ver con una parte fundamental de la vida real de la gente", ha insistido.

La vicepresidenta tercera ha recordado que ha tenido una conversación con Alberto Núñez Feijóo y dos con Mañueco, y que intentó una tercera con el presidente de la Junta pero que no ha tenido "respuesta". "Los presidentes autonómicos deben cogerle el teléfono a todo el mundo y deben cumplir con la legalidad vigente. El problema es muy grave y le pido a Mañueco que se ponga a la altura de su Comunidad", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan