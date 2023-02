El éxito de Yolanda Díaz en Valladolid: colas multitudinarias, público fuera del acto y viaje con su hija

La vicepresidenta tercera del Gobierno y líder e impulsora de Sumar, Yolanda Díaz, se ha anotado un tanto este sábado en Valladolid con un acto multitudinario que ha congregado a centenares de personas en el Fundos Fórum de la ciudad del Pisuerga. Desde primera hora de la mañana, los asistentes se han ido agolpando en una larga cola que doblaba la esquina entre la Plaza de la Fuente Dorada y la Bajada de la Libertad de la capital, con el entusiasmo de escuchar a la líder de la izquierda alternativa.

Un emotivo acto al que la vicepresidenta ha acudido acompañada de su hija Carmela. "Estoy feliz porque estoy en Valladolid con mi hija", decía la líder de Sumar durante el acto, cuya sala se ha quedado pequeñs y decenas de personas no han podido entrar por falta de aforo. "Me comprometo a volver a Valladolid para seguir sumando", les ha dicho a los asistentes que no han podido entrar al evento.

Díaz les ha dicho que "Castilla y León es clave para sumar en nuestro país" y les ha agradecido su asistencia al acto, pidiendo disculpas por la falta de aforo. "Está todo hasta arriba, incluyendo las puertas de entrada", les ha dicho. A su entrada a la sala del Fundos Fórum, Díaz se ha dado un baño de masas entre los vítores en pie de los asistentes que confían en la vicepresidenta para configurar una alternativa de unidad de izquierdas similar a la de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) en la ciudad.

Entrada en el acto de @sumar en Valladolid de @Yolanda_Diaz_. Mucha gente en la sala y mucha gente que ha tenido que quedarse fuera. pic.twitter.com/495ik6DqOh — Juan Gascón 🔻 (@Juan_Gascon) February 4, 2023

Un acto que ha sido presentado por la periodista zamorana Cristina García Casado y en el que ha estado presentes los representantes de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) María Sánchez y Alberto Bustos, concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento vallisoletano desde las elecciones de 2015, y el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón. En el evento, en el que Díaz ha desgranado las principales líneas políticas del proyecto, ha dado la voz a los asistentes para hacer preguntas sobre diferentes problemáticas a las que ha ido respondiendo.

"Es posible ganar el país, transformarlo, defender el trabajo, la sanidad pública, el medio ambiente, el medio rural, a los jóvenes y a los pensionistas, y, en definitiva, un país mejor. Si sumáis en Castilla y León será posible", ha asegurado Yolanda Díaz al término del acto en Valladolid.

Impresionante cola sin fin para asistir al acto de @sumar hoy en Valladolid. pic.twitter.com/sz7XmthuFF — Braulio Llamero ✌️🌾 (@bllamero) February 4, 2023

Sigue los temas que te interesan