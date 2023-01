El protocolo antiaborto se queda en nada: ahora la Junta habla de "mejoras en las prestaciones" para las embarazadas

El famoso protocolo provida, antiaborto o para fomentar la natalidad en Castilla y León no existe. Después de una semana de polémica, con agitación política y social, ahora resulta que no es tal. La presentación a bombo y platillo que hizo el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, hace justo siste días parece que se queda en nada. El Ejecutivo deja entrever que el protocolo no cambia, sino que se mejora y que y que se dejará en manos de los profesionales sanitarios la aplicación.



La Junta corrige y habla ahora de “prestaciones en las mejoras sanitarias para todas las mujeres embarazadas” y quiere olvidar la palabra protocolo, "quizás es mejor hablar de “cambios en el procedimiento, así lo ha reconocido el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que ha negado que se haya modificado el protocolo ya que “no fue aprobado en Consejo de Gobierno”, por lo tanto, no habrá publicación oficial. El portavoz ha intentado demostrar que estas medidas suponen una mejora en los servicios hacia las mujeres embarazadas pero que no tienen nada que ver con un protocolo antiaborto.

Ahora queda por comprobar qué piensa de todo esto el vicepresidente de la Junta que ha sacado pecho por el protocolo por unas medidas que parece que no son tal. Lo único que ha quedado claro en esta rueda de prensa es que desde la Junta han respondido al requerimiento impuesto por el Gobierno de España diciendo que no lo rechazan.

En la opinión de Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, quizás de las más complicadas desde que está en el cargo, lo que se hizo fue acordar “un conjunto de prestaciones en las mejoras para las mujeres embarazadas”. Sin embargo, el nuevo protocolo (o ahora no) fue respaldado en los primeros días por el propio portavoz del Gobierno, el consejero de Sanidad y la consejera de Familia, todos del Partido Popular, que dieron su aprobación. Hasta los medios de comunicación extranjeros, estuvo presente The Financial Times, se han hecho eco de la noticia.

Hoy, el mismo portavoz de la Junta durante más de una hora de cuestiones relacionadas con el tema ha insistido en que el protocolo no existe, para muchos la realidad es que la Junta rectifica. Entre ellos para el líder de la oposición, Luis Tudanca, “la presión social, mediática y política y la actuación del gobierno de España parece que lo ha frenado”.

Los tres recursos

De esta manera, los tres recursos que se iban a poner a disposición de las embarazadas en Castilla y León, ayuda psicológica, escuchar latido fetal y ecografía 4D, según ha avanzado Carriedo estarán a disposición de las mujeres “si lo solicitan” y el profesional sanitario lo “crea oportuno” en siete de las nueve provincias donde ya están disponibles “estas mejores de las prestaciones”. Hoy más que nunca el portavoz del Gobierno tuvo que hacer de apagafuegos y de encajar las preguntas de los periodistas. De esta manera, médicos, enfermeras y matronas tendrán que seguir actuando de la misma forma. "El objetivo es mejorar los medios y modernizarles para dar las mejores herramientas a los profesionales", ha afirmado.

Preguntado por qué no hizo correcciones a lo presentado por García-Gallardo la semana pasada si no se trataba de un protocolo nuevo, el portavoz, lanzando balones fuera, se ha ceñido a que había una nota de prensa que estaba a disposición de todos los periodistas donde se explicaba todo. Finalmente, el portavoz ha vuelto a insistir en que no habrá cambios en el protocolo, “solo mejoras en las prestaciones paras las mujeres embarazadas”. A Carriedo no le “gusta” hablar que una consejería pertenece a un grupo partido, en esto se ha apoyado para defender que este protocolo fuera presentado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y no por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que posteriormente anunció que el protocolo se pondría en marcha el pasado lunes.

En la nota de prensa que se entregó la semana pasada a los medios de comunicación y que actualmente está colgada en la página web, ponía que estas medidas se enmarcaban dentro del cumplimiento del pacto de gobierno. Así, Carriedo ha explicado que encaja dentro de dos líneas de actuación, “mejoras en los servicios públicos” y en el punto de fomentar “la familia y apoyo a la natalidad”.

Sigue los temas que te interesan