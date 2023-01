Castilla y León rechaza el requerimiento del Gobierno por la "inexistencia" de nuevo protocolo

La Junta de Castilla y León prolonga su particular batalla contra el Gobierno de España. Hoy, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno ha anunciado que “inadmite” el requerimiento del Gobierno al no haberse producido “ningún acuerdo que vulnere la legislación alguna”. Es decir, que el Gobierno de coalición de PP y Vox hace caso omiso al requerimiento del Gobierno central para que retire o evite el famoso protocolo antiaborto anunciado hace hoy una semana porque aseguran que no existe.

El Gobierno central había anunciado que de no hacerlo, interpondrá ante el Tribunal Constitucional un recurso por conflicto de competencias entre administraciones. En palabras del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, son tres los motivos para no admitir este requerimiento. “Porque no hay existencia del objeto sobre el que se solicita el requerimiento”, “porque se incumple el requisito que se exige donde se debe especificar los puntos concretos de incompetencia, algo que no ha hecho, básicamente porque no hay acto alguno”, y porque el Consejo de Ministros no aclara la causa ya que no se justifica la competencia. Para Carriedo, esto se hace “con el único objetivo de tener fines políticos” por parte del Gobierno central, ante esto, “le animamos a desistir de seguir en esta materia”.

Preguntando por si se pondrá en marcha el protocolo, no ha dado fecha y lo ha vuelto a dejar todo en manos de la Consejería de Sanidad “para mejorar las prestaciones y ampliando la cartera de servicios, pero siempre garantizando lo que anunció el presidente Mañueco en su intervención del pasado lunes”.

García-Gallardo habló de que estas normas era algo “imperativo” para los profesionales sanitarios, algo que se ha rechazado posteriormente por parte de la Consejería de Sanidad y por el presidente Fernández Mañueco, y que ha vuelto a reiterar el portavoz Fernández Carriedo. “No se va a obligar a nadie, lo que se va a hacer es mejorar su forma de trabajar”.

Así, también ha manifestado que "el presidente Mañueco dejó claro que cualquier actuación sería voluntaria por parte de la madre y posteriormente aceptada por los profesionales. En ningún caso esto supone una coacción ni para la mujer ni para el sanitario".

Carriedo ha negado que se haya modificado el protocolo por lo tanto no habrá publicación oficial. En su opinión lo que se hizo fue acordar un conjunto de prestaciones en las mejoras para las mujeres embarazadas.

Preguntado a por qué no hizo correcciones a lo presentado por García-Gallardo la semana pasada, el portavoz, lanzando balones fuera, se ha ceñido a que había una nota de prensa que estaba a disposición de todos los periodistas donde se explicaba todo.

