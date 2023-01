Puente espera que los ciudadanos con la polémica antiaborto tomen nota de "quien crea problemas donde no los había"

El nuevo protocolo antiaborto que ha acordado la coalición PP- Vox en Castilla y León está suscitando una gran polémica a nivel nacional. No falta nadie por pronunciarse. Y ahora, también, ha traspasado las fronteras y se habla de ello en otras partes del mundo. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha afirmado este jueves que ayer escuchó a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Evelyn Regner, hablando del asunto.

La socialdemócrata austriaca aseguraba que "la extrema derecha de Vox juega con la vida de las mujeres" y que la medida es "inaceptable" dado que provoca "miedo y coacción" a las embarazadas. Ante ello, el alcalde de Valladolid ha lamentado que: "Hemos conseguido traspasar fronteras, la pena es que hablen solo para esto".

Por otro lado, él solo espera que "los ciudadanos estén tomando nota de quien se dedica a trabajar para resolver los problemas reales que tienen y quien crea problemas donde no los había". Asimismo, asegura que los habitantes castellanos y leoneses van a "tener oportunidad de pronunciarse no tardando" y espera que en esta tierra hayan "tomado nota de una vez por todas de que con esta gente no vamos a ninguna parte".

Finalemente, el regidor vallisoletano se ha referido a la petición del PP de Castilla y León de la intervención de la Comisión de la Verdad del PSOE frente a lo que considera un "bulo" de los socialistas. "Cuando lo he leído me he reído, por no llorar", aseguraba Puente a los medios de comunicación.

"No quiero ser el Risto de la película"

En lo relativo a la designación del expresidente de la Diputación Ramiro Ruiz Medrano como director de campaña del candidato del Partido Popular a la Alcaldía de la capital del Pisuerga ha asegurado que se tiene que "morder la lengua" y que está "centrado" en lo suyo.

Afirma que solo se le ocurren interpretaciones "en plan Risto" y que no quiere convertirse "en el Risto de la película". Garantiza que lo ve "todo tan obvio" y confirma que "aún queda mucho para entrar en refriegas propias de la campaña".

Inobat "va a acabar en Valladolid"

Inobat sigue siendo un asunto con muchas incógnitas. Aún no está garantizado que se vaya a implantar en Valladolid pese a las insistencias de Puente, que asegura que "todo va bien". Hace pocos días viajaba junto a la ministra Reyes Maroto a Bratislava para visitar la fábrica. Un encuentro del que salían "contentos" y con buenas sensaciones.

Sin embargo, este pasado miércoles se conocía la quiebra de Britishvolt que abría la puerta a poder atraer el interés de otras compañías del sector como Inobat. Un escenario que podría ampliar las opciones para que la eslovaca apostara por Reino Unido. Ante ello, el alcalde de Valladolid asegura que "no entiende la relación". Además, ha anunciado que el día 24 vendrán a Valladolid, una decisión que comunicaron cuando se encontraban de camino al aeropuerto tras la visita, "prueba de que las cosas han ido bien y de que quieren acelerar los procesos".

Valladolid, la "meca" de la tapa

El Congreso Internacional de Gastronomía Madrid Fusión se celebra anualmente en la capital y Valladolid es una de las ciudades invitadas y "protagonistas". El edil la define como: "La meca de la tapa". Asegura que van a mostrar sus "productos e irnos preparando para la edición del próximo año" y asegura que "están trabajando para darle otra dimensión".

Además, ha anunciado que el concurso cambiará de ubicación puesto que la Cúpula del Milenio ya queda "más pequeña". Quiere analizar este concurso desde el "punto de vista del ciudadano" y abrirlo a ellos. Hasta ahora, los visitantes podían degustar las tapas en sus respectivos establecimientos pero Puente prefiere que sea en este espacio donde lo puedan hacer a partir de ahora. "Las bases las sentó el anterior equipo de Gobierno y esto ha crecido lo suficiente para darle otra dimensión", asegura.

Memento Mori llegará antes del verano

El pasado miércoles estuvieron en Fitur donde se pudieron encontrar con Zebra Producciones, los encargados de Memento Mori. Además, ha asegurado que están trabajando en platós, que habrá "más rodajes" y que se está escribiendo una película con Valladolid como escenario.

"Ayer pude ver algunas escenas de Memento Mori y puede que antes del verano esté disponible. Los que estuvieron allí lo vieron y se quedaron impactados de cómo ha quedado Valladolid en una serie oscura. Va a ser un éxito total y seguro que hay segunda temporada", asegura Puente.

