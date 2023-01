El PPCyL pide al Comité de la Verdad del PSOE que frene "los bulos” sobre el protocolo antiaborto

El Partido Popular de Castilla y León ha enviado una carta a la dirección nacional del PSOE, específicamente al llamado ‘Comité de la Verdad’, para “poner en evidencia” las declaraciones de miembros del Gobierno referidas a un “hecho inexistente”, según indican, tras la polémica surgida por las medidas antiabortistas anunciadas por Vox.

En el escrito, firmado por el vicesecretario de Acción Parlamentaria y Electoral del PP de Castilla y León, Javier Lacalle, se ha pedido que eviten seguir “propagando bulos y desinformaciones”, ya que, tal y como manifiestan, “va en clara contraposición” con aquello que persigue el órgano.

Pese a las declaraciones de su socio de Gobierno, el PP de Castilla y León sale al paso ahora para recordar que Mañueco “ha negado tajantemente y de forma reiterada la intención de modificar el protocolo” de atención en la interrupción del embarazo. Ante tal negación, el partido dice no entender que varios ministros continúen con sus ataques a una medida sobre Ia que “ni ha habido ni va a haber trámite alguno", rechazando además que "se haya elevado al Consejo de Ministros un requerimiento para reprobar una decisión inexistente", como han subrayado los populares.

Feijoo no cree que haya debate en CYL sobre un anticipo electoral

Por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que “no va a haber ningún cambio en ningún protocolo” para las mujeres embarazadas. Es más, ha calificado de “absolutamente lamentable” el requerimiento del Gobierno a una comunidad que está “cumpliendo sus obligaciones y competencias”.

Preguntado por la posibilidad de un anticipo electoral, Feijóo ha señalado que las elecciones “son una cosa muy seria” y que son “competencia exclusiva” del presidente Mañueco. No obstante, puntualizó que no tiene “ningún indicio” sobre ello y que no cree que sea “un debate que se esté dando” en Castilla y León.

Sigue los temas que te interesan