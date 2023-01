Otro dolor de cabeza para Feijóo con el PP de Castilla y León: la jueza lo ha citado a declarar este viernes en Salamanca

La semana horribilis que el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo está viviendo por culpa de las medidas anunciadas por el ejecutivo de Mañueco en Castilla y León aún no ha terminado. Si el pasado jueves estallaba la ‘bomba’ al anunciar el vicepresidente Juan García Gallardo (Vox) en presencia del portavoz del PP que la Junta obligaría a los médicos a ofrecer escuchar el latido del feto a las mujeres, este viernes, 20 de enero, Feijóo está citado a declarar en sede judicial por la no convocatoria del congreso provincial del PP de Salamanca, una circunstancia que ha sido denunciada por segunda vez en el Juzgado de la capital charra.

La anterior se cerró en falso, al retirar la afiliada un día antes de la vista la demanda que la había interpuesto, y que supuestamente llegó a un acuerdo con su partido tras dimitir el que fuera presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias. En esta ocasión, y para evitar precisamente la deserción en la demanda, son trece los afiliados que se han personado, entre ellos Chabela de la Torre, ex vicepresidenta de la Diputación de Salamanca y cabecilla de los críticos con la nefasta gestión del partido en Salamanca.

Y es que el congreso del PP de Salamanca es el único de toda España que aún no se ha celebrado, tanto que los órganos de dirección están caducados desde mayo de 2021. Tras la marcha de Iglesias, forzado por el escándalo, una gestora se hizo cargo en diciembre de la formación, sin que hasta la fecha haya dado ningún paso encaminado a renovar la directiva y que sea esta, democráticamente elegida, quien decida las listas electorales.

Antes de acudir a los tribunales, más de 140 afiliados dirigieron una carta al propio Feijóo al poco de tomar el timón del Partido Popular para trasladarle la grave situación del partido, sin que se adoptara ninguna solución.

[Más de 140 afiliados del PP de Salamanca denuncian ante Feijóo “graves irregularidades” en el partido provincial]

En esta ocasión, los afiliados han querido dar un golpe sobre la mesa y citar precisamente al máximo responsable del Partido Popular en España. Y es que la dirección nacional tiene la potestad de intervenir en la estructura territorial cuando se den graves irregularidades que afecten al funcionamiento interno de la organización, tal y como prevén sus estatutos. Y así lo consideran los trece demandantes, que consideran vulnerados sus derechos políticos de elegir y ser elegidos.

Así pues, la titular del Juzgado número 5 de Salamanca ha admitido a trámite la demanda, que solicita medidas cautelares para no prolongar en el tiempo la lesión de estos derechos, y ha citado a Alberto Núñez Feijóo a declarar este viernes. Piden la convocatoria urgente del Congreso Provincial antes de que se celebren las elecciones municipales de mayo.

Ante los rumores que sugerían que Alberto Núñez Feijóo podría no acudir a la cita, fuentes de Génova han desmentido que haya una decisión tomada al respecto y confirman a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que el partido acudirá, como no podría ser de otra forma, a la cita judicial. No obstante, las mismas fuentes detallan que "no tenemos información sobre cómo vamos a afrontarlo el viernes. Estos días lo iremos viendo".

PSOECyL: "Tiene una oportunidad extraordinaria de colaborar con la Justicia"

Mientras desde el PSOECyL, la secretaria de organización, Ana Sánchez, ha puesto en duda la intención del PP por colaborar: “Esperamos que no se encierre en Génova, la sede pagada con dinero B”. Para la socialista, Feijóo debería “dar explicaciones de por qué el PP está sometiendo a una humillación constante a Castilla y León” y tiene una “oportunidad extraordinaria de colaborar con la Justicia y explicar las prácticas fraudulentas”.

