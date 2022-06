Más de 140 afiliados del PP de Salamanca denuncian ante Feijóo “graves irregularidades” en el partido provincial

"Estimado Alberto, querido Presidente". Así comienza la carta que el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido en la sede de Génova 13 remitida por más de 140 militantes del PP de Salamanca. Muchos de ellos concejales, alcaldes y diputados provinciales para informar y denunciar lo que consideran una serie de irregularidades que llevan tiempo produciéndose en el seno del propio partido, presidido por Javier Iglesias, también presidente de la Diputación Provincial de Salamanca.

En el documento al que ha tenido acceso El Español Noticias de Castilla y León los firmantes informan al máximo dirigente del PP nacional de "irregularidades y anomalías que van contra el más elemental sentido democrático que recogen nuestros propios estatutos, la ley de partidos políticos y la misma Constitución Española", extremo que aseguran manifiestan "desde la más absoluta lealtad al Partido Popular y a nuestra propia trayectoria de años y décadas de trabajo dedicados a nuestro partido en todos y cada uno de los municipios de Salamanca".

De forma pareja al escrito enviado a Feijóo ha recibido uno idéntico José Antonio Monago, quien preside el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular.

Única provincia de España sin convocar el congreso

Si situaciones anómalas y no deseadas como la del Partido Popular de Madrid, donde todavía no se había celebrado el congreso, se han resuelto satisfactoriamente con la elección de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta del PP madrileño, Salamanca sigue siendo la excepción. "Somos la única provincia de España en la que no se ha celebrado el Congreso Provincial, órgano supremo del partido", subrayan. Y es que el mandato temporal de la actual Junta Directiva terminó el pasado 27 de mayo de 2021 y los denunciantes aseguran desconocer el motivo por el cual no ha sido convocado el congreso provincial de Salamanca, mientras el año pasado fueron convocados y celebrados el resto de congresos de las demás provincias de Castilla y León. Desde entonces los afiliados no han recibido ningún tipo de información o explicación que pueda justificar de forma plausible la no celebración del congreso provincial de Salamanca.

Este hecho supone un "flagrante incumplimiento de los estatutos del Partido Popular, así como un ninguneo y una falta de respeto a todos y cada uno de los afiliados del partido. Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos que debemos tener como miembros de un partido político democrático", señala la carta.

De igual modo, los más de 140 afiliados salmantinos informan a Feijóo y a Monago de que en el año 2020 el Comité Ejecutivo provincial se ha reunido una sola vez, incumpliendo los Estatutos del Partido que establecen reuniones ordinarias mensuales por convocatoria de su presidente. Más grave aún consideran que el Comité Ejecutivo no se haya reunido ni una sola vez en 2021 y 2022. Un "flagrante incumplimiento" de los Estatutos que se hace extensivo a la Junta Directiva provincial, que sólo se ha reunido de manera ordinaria en una ocasión en los últimos cuatro años. "Consideramos alarmante la absoluta inactividad de los máximos órganos de dirección, gobierno y administración entre congresos, lo que denota la inexistencia de cualquier tipo de democracia interna en nuestro partido a nivel provincial".

Bloqueo de afiliaciones desde hace dos años

Además de la inactividad de los órganos provinciales del Partido Popular en Salamanca y la posposición sine die del congreso provincial, en la carta se denuncia otra circunstancia "claramente irregular" en la que los remitentes consideran imprescindible la intervención del Comité de Derechos y Garantías. Desde el año 2020, "que nosotros sepamos", no se da curso ni se tramitan solicitudes de afiliación, entregadas y registradas correctamente en la sede del Partido Popular de Salamanca. "Tampoco sabemos el motivo por el cual se está privando a todas esas personas de su derecho a afiliarse al Partido Popular. Precisamente en unos momentos en que tanto necesitamos del apoyo y el trabajo de todas las personas posibles para llevar a nuestro partido hasta el gobierno de España".

Por todo ello, solicitan la intervención inmediata del Partido Nacional para subsanar, corregir y regularizar todas estas "incidencias e irregularidades que son impropias de un partido democrático como el nuestro" y que, aseguran, están creando un profundo malestar entre los afiliados del Partido Popular de Salamanca.

Javier Iglesias: enrocado, imputado pero con sueldo millonario

Según los últimos datos conocidos, en las primarias de marzo de 2017 el PP de Salamanca tenía 1.474 afiliados con derecho a voto, entre los que se incluye los muchos que fueron puestos al corriente de pago gracias a los 60.000 euros que el partido recaudó procedentes de cargos públicos para financiar las deudas de afiliados. Ahora la Audiencia de Salamanca investiga el origen de 24.140 euros que el juez considera “sin justificar”. Por el ya conocido como 'caso Primarias' el juez ha imputado al PP como persona jurídica, al presidente provincial de la formación, Javier Iglesias, y a la gerente del partido, Isabel Sánchez.

La situación judicial y la proximidad de las elecciones municipales en 2023 en las que aspira a perpetuarse como presidente de la Diputación Provincial pudieran ser dos buenos motivos por los que Javier Iglesias está demorando la convocatoria para la renovación interna de los órganos provinciales del partido.

Sólo en la Diputación Provincial percibe retribuciones por valor de 79.337,44 euros; 10.465,20 como concejal del Ayuntamiento de Salamanca, y a todo ello suma 588,98 euros como presidente de Regtsa y 504,81 como presidente de Cipsa.

Está afiliado al Partido Popular desde 1995, año en el que alcanzó la Alcaldía de Ciudad Rodrigo (hasta 2015). Desde entonces ha pasado por todos los parlamentos españoles: diputado de 1996 a 2004; procurador en las Cortes de Castilla y León de 1999 a 2000, y de 2007 a 2011; senador de 2004 a 2008 y de 2016 a 2019. Es presidente provincial del PP de Salamanca desde 2008 y presidente de la Diputación Provincial desde 2011. En total, 27 años dedicados de forma ininterrumpida, encadenando cargos públicos. Así pues, la estrategia de dejar pasar el tiempo juega a su favor.

