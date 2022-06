El PP nacional abre un procedimiento interno tras la denuncia de los afiliados de Salamanca

El Partido Popular anuncia que tiene un procedimiento interno abierto en el ámbito territorial tras la denuncia recibida por parte de más de 140 militantes del PP de Salamanca en la que atribuyen "graves irregularidades" al funcionamiento de la formación provincial presidida por Javier Iglesias.

Así lo han confirmado fuentes de Génova a El Español Noticias de Castilla y León tras la publicación este sábado en exclusiva del contenido de la carta dirigida por un nutrido grupo de afiliados, entre ellos concejales, alcaldes y diputados provinciales al presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente del Comité de Derechos y Garantías, José Antonio Monago. "Cuando haya novedades que trasladar se comunicará a los medios", añaden de forma escueta las mismas fuentes populares.

La situación del Partido Popular en Salamanca es una anomalía en el sistema de democracia interna del que hace gala la formación liderada por Feijóo. Salamanca es la única provincia en la que no se ha celebrado el congreso provincial para la necesaria renovación de su estructura, incluso a pesar de que el pasado mes de enero tuviera lugar el Congreso del Partido Popular de Castilla y León, que tradicionalmente es posterior al cierre de los procesos provinciales. El mandato temporal de la actual Junta Directiva terminó el pasado 27 de mayo de 2021 y los denunciantes aseguran desconocer el motivo por el cual no ha sido convocado el congreso provincial de Salamanca. Desde entonces los afiliados no han recibido ningún tipo de información o explicación que pueda justificar de forma plausible la no celebración del congreso provincial de Salamanca.

Malestar en un amplio sector de la militancia

Ello, unido a la "absoluta inactividad de los máximos órganos de dirección" y a que desde 2020 no se tramitan, según denuncian los firmantes de la carta, solicitudes de afiliación, "entregadas y registradas correctamente en la sede del Partido Popular de Salamanca", ubicada en la calle Echegaray, ha contribuido a profundizar en el malestar que desde hace meses, incluso años, se viene agravando en un amplio sector de la militancia popular salmantina, con sonadas dimisiones.

De hecho, en el grupo provincial de la Diputación de Salamanca, que preside el propio Javier Iglesias, las diferencias son patentes en el día a día de la institución, con una división interna evidente entre los diputados provinciales que se evidencia en comisiones provinciales y plenos.

La carta pide la intervención inmediata del Comité de Derechos y Garantías del partido, con el fin de poner fin a una situación insostenible, y fue enviada hace ya más de dos meses, nada más tomar Alberto Núñez Feijóo el timón de un PP golpeado por la crisis interna más grave de su historia. Ahora que el viento sopla de nuevo a favor del barco del PP y del revulsivo de la victoria sin precedentes en Andalucía, se inicia un proceso para poner orden en el asunto enquistado de Salamanca.

