Vox presentará una iniciativa para proteger los bienes "amenazados" por la Ley de Memoria Democrática en CyL

El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, ha anunciado este lunes que su grupo presentará una iniciativa en el próximo periodo de sesiones pidiendo la protección de aquellos bienes "amenazados" por la Ley de Memoria Democrática. En concreto, instarán a la Junta a declarar como Bien de Interés Cultural todos aquellos edificios, lápidas o inscripciones que tengan un interés histórico, "independientemente de su periodo histórico".

El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, aunque no ha querido profundizar al reconocer no conocer en detalle la medida, si que ha afirmado que una iniciativa de este tipo "es lo que espera el PSOE" al servir, a su juicio, como distracción de "lo que importa a los españoles" y para "no hablar de las barbaridades del Gobierno de Sánchez".

Menéndez ha señalado, durante la presentación de la medida, que esta tiene carácter de continuidad con la labor que ha hecho Vox en los últimos meses, luchando contra las "leyes ideológicas" del Gobierno y ha asegurado que tiene especial importancia porque el Ejecutivo, a su juicio, pretende "reescribir la historia hablando de buenos y malos". Algo que, según ha dicho, solo se hace en los "regímenes totalitarios".

Proteger bienes que sean susceptibles de ser amparados

En coherencia con este posicionamiento, Menéndez ha detallado la Proposición No de Ley (PNL) que prepara el grupo para que "ninguna construcción, edificio o elemento arquitectónico" se vea afectado por la Ley de Memoria Democrática. En concreto, se solicitará a la Junta que se realice un estudio para que todos los bienes susceptibles de recibir protección sean amparados por la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León ante la "amenaza" de esa norma.

Aunque aún no han concretado el catálogo de bienes susceptibles de ser protegidos, ha hecho hincapié en lápidas e inscripciones, al ser "fuente primaria" para los historiadores. En concreto, ha puesto como ejemplo el azulejado de la Universidad de Valladolid, ya que el mes pasado se anunció que se retiraría el azulejo que hace referencia al dictador Francisco Franco.

Menéndez: "Es necesaria una moción contra este Gobierno criminal"

Menéndez ha considerado que la reforma del delito de malversación pretendida por el Gobierno de España es "un ataque a la democracia, a las instituciones y a la separación de poderes", y ha acusado al Ejecutivo de utilizar las instituciones "para un uso partidista" y con el único propósito de "mantenerse en el poder".

Y ha coincidido con la postura de Vox a nivel nacional de que es necesaria una moción de censura contra un Gobierno que ha calificado de "criminal". "Vox va a ser siempre la vanguardia de la oposición al Gobierno y al PSOE", ha zanjado.

