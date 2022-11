1.012 enmiendas del PSCyL a los presupuestos: despoblación, servicios sociales, Diálogo Social y violencia de género

El Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) ha anunciado este lunes que presentará 1.012 enmiendas parciales a los presupuestos autonómicos por valor de 517 millones de euros. De ese total, 862 enmiendas parciales van dirigidas a modificaciones en lo relativo a las consejerías, 78 al articulado de la Ley de medidas, 72 al articulado de la Ley de presupuestos.

Según ha anunciado la portavoz de Hacienda del partido, Rosa Rubio, estas enmiendas cuentan con cuatro ejes fundamentales. El primero de ellos el de la despoblación, que ha calificado como "nuestra mayor lacra y problema". Han apostado por una fiscalidad diferenciada en territorios con menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado.

Además, impulsarán bonificaciones que complementen las ayudas al funcionamiento del Gobierno. También un fondo de 123 millones y una línea de subvenciones directas para "restaurar y construir viviendas" en alquiler social en municipios pequeños.

La secretaria de organización, Ana Sánchez, no se ha mostrado optimista con la posibilidad de que algunas enmiendas sean aceptadas pero ha asegurado que no pierde la esperanza. "Tenemos en frente al Gobierno más intransigente y más fanático de la historia de Castilla y León pero no vamos a cejar en nuestro empeño de pelear todas las enmiendas porque creemos que mejoran la vida de la gente", ha afirmado.

El segundo eje de las enmiendas parciales versa sobra la sanidad, la educación y los servicios sociales. En la Consejería de Familia presentarán una partida específica para centros multiservicio con centros de día y de noche, impulsarán un Plan plurianual de gasto e inversión en Atención Primaria y un fondo de siete millones para incrementar los recursos, cinco para psicólogos en Atención Primaria y siete para reducir las listas de espera.

El tercer eje son medidas coyunturales para paliar las consecuencias generadas por la crisis económica y otros imprevistos. En primer lugar, los socialistas plantearán una ayuda a los ayuntamientos para paliar los gastos de electricidad y gas por 80 millones, una convocatoria extraordinaria de becas y un Plan de más de ocho millones para paliar los efectos de los incendios.

El cuarto y último eje va dirigido a fortalecer el Diálogo Social con 8,5 millones de los que 2,4 irán dirigidos al programa visitadores, 848.000 para el SERLA y 5,2 para la "recuperación del Diálogo Social". La lucha contra la violencia de género es otro apartado importante de las enmiendas de los socialistas, con un fondo de 3 millones para contratar agentes de igualdad e incrementar el presupuesto de la lucha contra la violencia de género.

Además, han anunciado que presentarán enmiendas parciales tanto al articulado de la Ley de presupuestos como de la Ley de medidas. Entre ellas, han destacado la eliminación de la bonificación del impuesto sucesiones y donaciones, además de modificaciones en el IRPF para que "paguen más quienes más tienen".

Sánchez acusa a Mañueco de convertir CyL en la "reserva ultraderechista de Europa"

La secretaria de organización, Ana Sánchez, ha señalado que los presupuestos del Gobierno de coalición "no dan respuesta" a los problemas de la Comunidad y que el PP "está más radicalizado" que su socio.

Sánchez ha denunciado que Mañueco y Feijóo "han convertido a Castilla y León en la reserva ultraderechista de Europa" y que es un modelo que Feijóo "pretende exportar a toda España". Ha denunciado que estas cuentas "no van a devolver" las 35 horas a los empleados públicos ni van a contratar a los médicos y enfermeros que "la Comunidad necesita".

La secretaria de organización ha asegurado que los presupuestos se encuentran "marcados por el fanatismo" y pretenden "ideologizar" a la región. Según ha dicho, los socialistas trabajarán para evitar que "esas políticas del odio" lleguen a las calles y a los municipios, con unas enmiendas parciales que pretenden "arreglar el desaguisado del fanatismo".

El PSCyL esperará a que se pronuncien los tribunales sobre la Ley del 'solo sí es sí'

Preguntada por la posición del PSCyL con respecto a la polémica sobre la Ley del 'solo sí es sí', Sánchez ha señalado que la posición es "la misma que la del PSOE". "Vamos a esperar a que se manifiesten los tribunales de justicia", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan